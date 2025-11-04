Al menos 47 muertos en Sudán tras un bombardeo atribuido a las RSF durante un funeral y contra un Hospital Infantil

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 40 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque con drones atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) durante un funeral en el estado sudanés de Kordofán Norte. Siete personas, incluyendo mujeres y niños, fallecieron y cinco resultaron heridas en un bombardeo, también atribuido a las RSF, contra el Hospital Infantil de Kornoi, en Darfur Norte. Las autoridades sudanesas y organizaciones civiles responsabilizan a las RSF de estos ataques, calificando el bombardeo al hospital como crimen de guerra y exigiendo la intervención de la comunidad internacional. El conflicto entre las RSF y el Ejército sudanés ha provocado una crisis humanitaria de grandes dimensiones, con millones de desplazados y graves daños a infraestructuras críticas en Sudán.

Al menos 40 personas han sido asesinadas en un ataque con drones llevado a cabo este lunes y atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un grupo de personas que asistía a un funeral en el estado sudanés de Kordofán Norte, en el marco del conflicto con el Ejército de Sudán.

El comisionado de Ayuda Humanitaria de Kordofán Norte, Mohamed Ismail, ha indicado en declaraciones al portal de noticias Sudan Tribune que "drones de las RSF atacaron a civiles que asistían a un funeral, causando la muerte de 40 personas e hiriendo a decenas más", por lo que se espera que el balance de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

Este ataque ha tenido lugar tras la intensificación de los enfrentamientos contra la capital del mencionado estado, El Obeid, que ha sido objeto de bombardeos aéreos y de artillería al ser un centro clave para las operaciones militares de la zona. Según estimaciones del Gobierno sudanés, esta ciudad acogió la semana pasada a casi 20.000 personas desplazadas internamente.

Por otro lado, siete personas han muerto —entre ellas, mujeres y niños— y otras cinco han resultado heridas en un ataque achacado a las RSF contra el Hospital Infantil de Kornoi, en el estado de Darfur Norte, según ha informado la organización civil Red de Médicos de Sudán a través de su perfil en la red social X.

شبكة أطباء السودان: مقتل 7 بينهم أطفال وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مسيرة للدعم السريع مستشفى الأطفال بكرنوي



في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل انتهاكات الدعم السريع ، قصفت مسيرة تابعة لها اليوم مستشفى الأطفال بمنطقة كرنوي بولاية شمال دارفور، قتلت 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وتُصيب 5… pic.twitter.com/muZWwBvYjL — Sudan Doctors Network - شبكة أطباء السودان (@SDN154) November 3, 2025

"Atacar un hospital que atiende a niños no es más que otra manifestación del terror sistemático y un brutal atentado contra la vida misma. Lo ocurrido en Kornoi es un crimen de guerra en toda regla, que demuestra la magnitud de las muertes que se están produciendo, los cuales han convertido a civiles inocentes en blancos diarios del fuego de las RSF", ha denunciado.

Asimismo, ha responsabilizado "plenamente" a las RSF de "este crimen" y ha exigido a la comunidad internacional y organizaciones de Derechos Humanos que "rompan su vergonzoso silencio y cumplan con su deber" con el pueblo sudanés, que "está siendo exterminado ante los ojos del mundo".

Estos hechos han tenido lugar después de que el primer ministro de Sudán, Kamil Idris, lamentara que la comunidad internacional "ha hecho muy poco" para intentar resolver la guerra civil desatada en abril de 2023 y reclamara la apertura de juicios en los tribunales internacionales contra miembros de las RSF responsables de atrocidades, especialmente tras las matanzas registradas en la ciudad de El Fasher después de la conquista por parte de los paramilitares.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.