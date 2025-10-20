El régimen de Mohamed VI intenta calmar la 'Revolución Z' en Marruecos con inversiones récord en educación y sanidad

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Marruecos aprueba un presupuesto récord de casi 13.000 millones de euros para educación y sanidad, buscando calmar las protestas juveniles de la Generación Z. Las movilizaciones de la Generación Z en Marruecos exigen más inversiones en servicios sociales, denunciando la corrupción y el gasto en infraestructuras para el Mundial de Fútbol 2030. El presupuesto marroquí incluye la creación de 27.000 empleos, la modernización de hospitales y la mejora de la educación preescolar. Las protestas juveniles derivaron en incidentes violentos con tres muertos y decenas de detenidos, mientras el movimiento GENZ212 continúa sus movilizaciones.

El Gobierno de Marruecos ha dado luz verde a un presupuesto "récord" para educación y sanidad de casi 13.000 millones de euros para intentar calmar las movilizaciones juveniles de la Generación Z, que reclaman desde hace semanas más inversiones en servicios sociales, sobre todo en estas dos áreas.

Miles de jóvenes han salido durante semanas a las calles de varias ciudades de Marruecos para denunciar los elevados índices de corrupción y que la mayoría de recursos públicos va destinados a la construcción de las infraestructuras y los estadios que albergarán el Mundial de Fútbol de 2030 que Marruecos organiza junto a España y Portugal.

También provocó el estallido social el fallecimiento de ocho mujeres en cuestión de ocho semanas en la sala de partos del Hospital Hassan II de Agadir, bautizado como "el hospital de la muerte". Según activistas locales, la escasez de analgésicos provocó estas muertes.

Como respuesta a las protestas, donde han muerto tres personas, el Consejo de Ministros marroquí, presidido por el rey Mohamed VI, ha aprobado estas cuentas públicas. El Gobierno asegura que esta medida es una petición especial que ya hizo el monarca el pasado julio en un discurso con motivo del 26 aniversario de su entronización.

Entre las medidas a destacar está la creación de más de 27.000 empleos para ambos sectores.

El diario marroquí Le360 ha calificado este aumento de "récord" e "histórico" con una subida del 19% del presupuesto destinado a ambos sectores en 2025, cuando la partida alcanzó los 118.000 millones de dirhams (11.000 millones de euros).

Según el comunicado del Gabinete Real tras el Consejo de Ministros, este presupuesto va a permitir mejorar la oferta relacionada con las infraestructuras sanitarias con la inauguración de los centros hospitalarios universitarios (CHU) en Agadir (sur) y El Aaiún (Sáhara Occidental), completar las obras de construcción de los centros hospitalarios en Rabat y varias ciudades del interior y modernizar 90 hospitales.

En educación, el presupuesto ayudará a generalizar la enseñanza preescolar, fortalecer los mecanismos de apoyo escolar y mejorar la calidad de la enseñanza.

Las líneas de los Presupuestos aprobadas por el Consejo de Ministros se centran también en acelerar los programas de desarrollo territorial para eliminar las desigualdades entre las regiones, así como en impulsar las inversiones privadas -marroquíes y extranjeras-, y la generalización de los programas de protección social.

Durante la reunión del Consejo de Ministros se aprobaron también dos proyectos de ley destinados a simplificar las condiciones de candidatura para jóvenes menores de 35 años, reforzar la representación femenina en el Parlamento, y endurecer las sanciones contra el fraude electoral.

En su discurso de julio pasado, Mohamed VI pidió al gobierno elaborar un nuevo programa de desarrollo territorial con un enfoque centrado en garantizar más apoyo al empleo local y mejores garantías de acceso a los servicios básicos del país, al tiempo que le exhortó a iniciar los preparativos para organizar las elecciones legislativas en su plazo constitucional en 2026.

Protestas de la Generación Z

Estas medidas fueron aprobadas en un contexto marcado por las protestas juveniles de la Generación Z lideradas por el movimiento GENZ212, que comenzaron el pasado 27 de septiembre con movilizaciones en Rabat, Casablanca, Tánger, Marrakech, Tetuán o Agadir para reivindicar dar prioridad a la reforma de sanidad y educación, mayor justicia social y la lucha contra la corrupción.

Las protestas brotaron de forma espontánea a través de redes sociales como Instagram, TikTok y sobre todo Discord. También en una plataforma de videojuegos que utilizaban para debatir sobre la situación del país y organizarse. Este canal de las protestas llegó a reunir en pocos días a más de 150.000 miembros.

Las protestas derivaron en incidentes de violencia que dejaron tres muertos, cientos de heridos y decenas de detenidos que afrontan penas de hasta 15 años de cárcel, de acuerdo con las primeras condenas anunciadas por la Justicia marroquí.

Tras una pausa de ocho días, los jóvenes de GENZ212 retomaron sus protestas este sábado en varias ciudades, como Rabat y Casablanca, con menos afluencia que en convocatorias anteriores.