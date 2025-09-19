Decenas de muertos y heridos en un bombardeo de un grupo paramilitar en un campamento de refugiados en Sudán

Algunos de los cuerpos de los fallecidos tras el bombardeo de las insurgentes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el campo de refugiados de Abu Shouk, en El Fasher, en la región sudanesa de Darfur del Norte. X

Al menos 37 civiles murieron este viernes y decenas se encuentran heridos tras un bombardeo de las insurgentes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el campo de refugiados de Abu Shouk, en El Fasher, en la región sudanesa de Darfur del Norte, confirmó una fuente hospitalaria del campamento.

La fuente indicó que el recuento de los fallecidos no ha finalizado y hay heridos en los hospitales.

La Red Médica de Doctores de Sudán condenó "fuertemente" lo ocurrido, que calificó como un "crimen que viola todas las leyes internacionales y humanitarias".

La organización agregó que los atacantes cometieron "una horrible masacre al atacar con un dron una mezquita durante las oraciones del alba, causando la muerte de fieles, entre ellos ancianos y jóvenes".

Asimismo, reclamó a la comunidad internacional, la ONU y la Unión Africana a ejercer "una presión seria" para detener los ataques, proteger a la población civil y abrir corredores humanitarios para facilitar la llegada de alimentos y medicinas.

La población de El Fasher, más de la mitad de ella refugiada en campos de desplazados, sufre constantemente ataques de los paramilitares; en abril, una ofensiva dejó medio millar de civiles muertos.

La espiral de violencia en Sudán

Esta masacre se produce el mismo día en que la oficina de derechos humanos de la ONU ha hecho público un informe en el que denuncia que este país africano ha experimentado un aumento significativo en los asesinatos de civiles durante la primera mitad de este año debido a la creciente violencia étnica.

El conflicto en Sudán que estalló en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y la fuerza paramilitar rival, las Fuerzas de Apoyo Rápido, ha generado múltiples episodios de violencia contra los civiles y ha desatado la peor crisis humanitaria del mundo.

Al menos 3.384 civiles fueron asesinados entre enero y junio, la mayoría en Darfur, según un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

La cifra equivale a casi el 80% de las víctimas civiles en Sudán documentadas el año pasado.

"Cada día recibimos más informes sobre horrores que ocurren sobre el terreno", denunció el representante del ACNUDH en Sudán, Li Fung, a los periodistas en Ginebra.

La mayoría de las muertes se debieron a bombardeos de artillería, así como a ataques aéreos y con drones en zonas densamente pobladas, según el ACNUDH.

Muchas de estas muertes ocurrieron durante la ofensiva de las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias (RSF) en la ciudad de El Fasher, así como en los campamentos de desplazados de Zamzam y Abu Shouk, en abril.

Al menos 990 civiles fueron asesinados en ejecuciones sumarias en la primera mitad del año, según el informe, y la cifra entre febrero y abril se triplicó.

Esto fue impulsado principalmente por un aumento en Jartum después de que las Fuerzas Armadas del Sudán y sus combatientes aliados recuperaron a fines de marzo la ciudad previamente controlada por las Fuerzas de Seguridad Rusas, dijo el ACNUDH.

"Un testigo que observó operaciones de búsqueda de las Fuerzas Armadas Sudanesas en barrios civiles de Nilo Oriental, Jartum, entre marzo y abril, dijo que vio a niños de 14 o 15 años de edad, acusados ​​de ser miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, asesinados sumariamente", dijo el portavoz del ACNUDH, Jeremy Laurence.