Marruecos envenena y mata a tiros a sus perros callejeros para dejar el país 'limpio' antes del Mundial de 2030

Imagen de la ejecución de un perro callejero en Marruecos. Change.org

Marruecos, uno de los países anfitriones del Mundial de la FIFA 2030 junto a España y Portugal, se encuentra en el centro de una creciente polémica internacional por la supuesta matanza masiva de perros callejeros en varias de sus ciudades.

Diversas organizaciones de defensa animal denuncian que las autoridades estarían recurriendo a disparos, venenos y otros métodos violentos para reducir la población canina como parte de una estrategia de “limpieza” previa al torneo.

La primatóloga Jane Goodall, referente mundial en la defensa de los animales, alertó en una carta abierta a la FIFA que el país magrebí planearía “sacrificios a tiros y envenenamiento” para gestionar el problema, en lugar de alternativas humanas como la esterilización y la vacunación.

“Estoy absolutamente horrorizada”, escribió Goodall, que instó al organismo deportivo a no ser cómplice de lo que calificó de “horrible acto de barbarie” y llegó a sugerir que se suspenda a Marruecos como sede si no pone fin a estas prácticas.

Organizaciones como la International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) y Network for Animals (NFA) han documentado escenas de extrema crueldad: perros abatidos de un disparo en plena calle, envenenados con estricnina o capturados y trasladados a centros municipales donde desaparecen sin rastro.

Según estas ONG, podrían ser hasta tres millones los animales eliminados de aquí a 2030 si continúan las redadas, como recoge Infobae.

Testimonios y denuncias

Videos verificados por la cadena CNN muestran cómo cuadrillas de trabajadores municipales atrapan a los animales con lazos metálicos para lanzarlos a camionetas abarrotadas de cadáveres.

En algunas localidades, los vecinos han denunciado que incluso perros esterilizados y vacunados, identificados con chapas amarillas en las orejas, han sido igualmente sacrificados.

En la ciudad de Ben Ahmed, un ciudadano resultó herido de bala en una pierna durante una operación de caza de perros en enero de este año, lo que desató indignación por el riesgo que estas prácticas suponen también para la población civil.

“Ha llegado al punto en que las personas están en peligro. No puede haber tiroteos en plena calle, y menos durante un Mundial con miles de turistas”, advirtió Les Ward, presidente de IAWPC.

El maltrato animal se ha convertido asimismo en un problema de imagen para el torneo: “Los aficionados al fútbol de todo el mundo aman a los perros, y esto puede ser un enorme problema de relaciones públicas para la FIFA”, señaló Minky Worden, de Human Rights Watch.

Respuesta del Gobierno

Las autoridades marroquíes niegan estar llevando a cabo un exterminio planificado y acusan a medios y organizaciones extranjeras de impulsar una “campaña de desinformación sistemática” para dañar la reputación del país.

Sí reconocen, no obstante, la magnitud del problema sanitario: cada año se producen unas 100.000 mordeduras en Marruecos, con un 40% de víctimas menores de 15 años, y persiste la rabia canina, una enfermedad mortal que sigue siendo endémica.

Desde 2019, el Ministerio del Interior asegura aplicar el método Captura, Esterilización, Vacunación y Liberación (TNVR) como alternativa ética, aunque su implementación ha sido desigual.

En 2025, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley 19.25, que pretende dar un marco legal a la gestión de animales callejeros, como recoge Moroccoworldnews.

El texto prevé la creación de refugios y un sistema de adopciones, pero también prohíbe alimentar o alojar perros y gatos en espacios públicos, imponiendo multas de entre 1.500 y 3.000 dirhams (entre 140 y 280 euros).

Para los activistas, esta medida abre la puerta a nuevas matanzas, al impedir que voluntarios y ciudadanos protejan a los animales en la calle.

Salud pública

La sobrepoblación de perros callejeros en Marruecos se estima en tres millones de ejemplares, según datos de ONG.

En barrios periféricos y zonas rurales, manadas enteras generan miedo entre la población, y no son pocos los casos de ataques a viandantes o accidentes de tráfico provocados por estos animales.

En 2023, un turista español murió en Tánger tras ser mordido por un perro rabioso, un episodio que reforzó la percepción de inseguridad.

Entre la ciudadanía marroquí conviven dos realidades: quienes ven a los perros vagabundos como un problema de salud pública y quienes luchan por un trato digno para ellos.

Asociaciones locales llevan años promoviendo campañas de vacunación, esterilización y sensibilización. Algunas iniciativas extranjeras, como la de la activista británica Saffron Dixon, intentan vacunar y colocar chapas identificativas a los animales para evitar que sean sacrificados.

FIFA bajo presión

La FIFA, por su parte, asegura estar “dando seguimiento” al asunto con sus homólogos locales. El organismo recuerda que la candidatura de Marruecos incluía compromisos de protección animal, pero hasta ahora no ha adoptado acciones concretas.

ONG y activistas reclaman una intervención inmediata: temen que la indiferencia del máximo organismo del fútbol acabe normalizando una “masacre” en nombre del deporte.

“No hay excusa para esta terrible campaña de crueldad en nombre del fútbol”, sentenció Jane Goodall. Con el Mundial de 2030 en el horizonte, la gestión del problema animalista se ha convertido en un termómetro ético para Marruecos ante la mirada del mundo.