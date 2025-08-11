Marruecos dispara su gasto militar al 10% de su PIB, pero solo supera a España en tanques y soldados

Marruecos batirá su propio récord. En 2025, destinará 13.300 millones de euros a gasto militar, lo que supone el 10 % de su PIB. Y, sin embargo, sus fuerzas armadas seguirán por detrás de las españolas, a las que solo superarán en número de blindados y de efectivos.



La base de la defensa nacional en Marruecos se centra en tres claves: la modernización de las Fuerzas Armadas Reales (FAR), la producción local de arsenal y la transferencia de tecnología de material defensivo.

Pero los datos de la compañía Global Firepower (GFP) ubican a las FAR en el puesto 59 de 145. En esa misma escala, España ocupa el puesto 17, tras avanzar tres lugares en un año.

El objetivo declarado que tiene hoy Marruecos es el de garantizar una defensa multidimensional que abarque tierra, mar, aire y espacio digital.

Con la partida aprobada este año, aspiran a adquirir y modernizar sus equipos, el apoyo a la producción local y la revalorización de los salarios militares, según lo estipulado en dos decretos ley aprobados recientemente.

En este sentido, España destaca en tecnología y alianzas internacionales, mientras que el país magrebí ha reforzado su armamento con una mayor partida y modernización.

España cuenta con 461 aviones militares, por los 260 de Marruecos. En el caso de la Armada, son 152 naves, frente a los 111 del país africano, aunque la mayor parte de sus embarcaciones son patrulleras.

En el caso del equipo de tierra, siempre según los dagos de GFP, España cuenta con 317 carros de combate, de los cuales 238 están disponibles, frente a los 903 de Marruecos, de los que solo 542 están aptos para su su uso.

En el número de efectivos, Marruecos también supera a España: tiene cerca de 200.000 militares en activo y 150.000 reservistas, frente a los 133.000 soldados y 15.000 civiles en la reserva de los que dispone España.

Actualmente, Marruecos se encuentra entre los diez países con mejor capacidad armamentística de África, según el informe, ya que se ha convertido en uno de los estados que más han desarrollado su capacidad militar. Sin embargo, ocupa el séptimo puesto en el continente, mientras que Argelia se sitúa en segundo lugar en el ranking.

El informe también incluye un "índice de poder", en el que los valores más bajos suponen una mayor capacidad militar. En este apartado, España obtiene una calificación de 0,3242, frente al 1,1273 de Marruecos.

Un rumbo ascendente

En todo caso, el rumbo del país vecino seguirá siendo ascendente, si tenemos en cuenta que Mohamed VI emitió el 14 de mayo de 2024 una directiva a las Fuerzas Armadas Reales, con motivo del 68.º aniversario de su creación.

El objetivo es el de revisar y actualizar los conceptos de seguridad y defensa, atendiendo a las tensiones mundiales, alianzas y conflictos.

Asimismo, el monarca alauita solicitó revisar los programas de formación militar e incorporar métodos innovadores y tecnologías avanzadas, incluyendo la inteligencia artificial, para enfrentar posibles amenazas.

En esta línea, Rabat “apuesta por una estrategia de defensa ambiciosa e integrada para fortalecer su soberanía militar, a la vez que sienta las bases de una industria armamentística verdaderamente nacional”, asegura el diario Al Ahdath Al Maghribia.

En 2025, el Ejército marroquí recibió la primera flota de helicópteros de ataque Apache AH-64. Este equipo probado sobre el terreno se complementa con los drones turcos Bayraktar Akinci TB2 para la vigilancia y el ataque de largo alcance, gracias a una autonomía de más de 40 horas y un alcance de 7.500 kilómetros.

De esta manera, junto a la flota de cazas F-16 Bloque 70/72, Marruecos refuerza el control del espacio aéreo nacional.

Igualmente, las FAR están modernizando su flota de transporte aéreo. Se ha puesto en marcha un programa de modernización de sus aviones Lockheed C-130 Hércules, en colaboración con la empresa estadounidense L3Harris Technologies, para fortalecer las capacidades logísticas y el apoyo operativo.

Además, el Ejército marroquí está adquiriendo gradualmente piezas de artillería pesada, como los cañones Caesar franceses y los sistemas israelíes Atmos 2000, mientras espera la entrega de lanzacohetes estadounidenses HIMARS.

Con más de 3.500 kilómetros de costa, Rabat también busca fortalecer su poder marítimo y desarrollar una unidad especializada en ciberseguridad capaz de contrarrestar posibles ciberataques.

Construcción de industria de defensa

En todo caso, las ambiciones marroquíes no se limitan a la adquisición de equipos, sino que también están acelerando la construcción de una industria nacional de defensa.

Prueba de ello es la instalación de una planta de producción y mantenimiento de drones turcos Baykar. La nueva planta está operada por Atlas Defense, filial marroquí de Baykar, creada con un capital de 0,24 millones de euros y registrada en Rabat en diciembre de 2024. Según el Boletín Oficial del 29 de enero de 2025, las misiones de la empresa serán el diseño, la fabricación, el mantenimiento y la venta de drones y componentes estratégicos.

Al mismo tiempo, está avanzando en el segmento de vehículos blindados, con un acuerdo firmado en octubre de 2024 con la empresa india Tata Advanced Systems para producir el vehículo de combate de Plataforma Blindada sobre Ruedas (WhAP) 8x8, desarrollado por la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO), una agencia del Gobierno indio responsable de la producción de tecnologías militares.

La fábrica marroquí entregará estos vehículos blindados en los próximos 36 meses, con una tasa de integración local que se espera alcance el 50%, creando cerca de 90 empleos directos y 250 indirectos.

Para llevarlo a cabo, la Agencia Marroquí de Vivienda y Equipamiento Militar (ALEM) y la Zona de Desarrollo Económico Marroquí (MEDZ), una filial de la Caja de Depósitos y Gestión (CDG) especializada en la gestión de parques industriales, han creado la Sociedad de Gestión de Zonas Industriales de Defensa (SIM), que será responsable del desarrollo, la planificación y la promoción de zonas industriales reservadas para las industrias de defensa.

El proyecto, aprobado oficialmente en junio de 2025, se deriva de un acuerdo firmado en noviembre de 2023 entre varios ministerios e instituciones públicas.

Desde julio de 2020, una ley autoriza la producción local de armas y equipos de defensa, así como su exportación. De esta manera, se consigue una autonomía tecnológica y se reduce la dependencia de las importaciones.

Con el propósito de desarrollar una industria nacional de defensa, Marruecos está estableciendo gradualmente un marco jurídico estricto. En 2022 se incluyó por primera vez a la industria de Defensa dentro del marco de las inversiones. De tal manera que los proyectos de inversión en la industria de defensa gozan de un carácter estratégico, lo que les permite beneficiarse de ventajas específicas negociadas con el Estado.

Este privilegio solo se concede automáticamente a las inversiones en la industria de defensa, mientras que el resto se tiene que ajustar a otros parámetros dependiendo del sector, el importe de la inversión o el número de empleados.

Este paso se produce tras la adopción de varios decretos estratégicos del Consejo de Ministros bajo la presidencia del rey Mohamed VI. De hecho, el monarca alauita aprobó a principios de junio de 2024 la creación de dos zonas de aceleración industrial dedicadas específicamente a la industria de defensa.

Estas áreas albergarán industrias especializadas en materiales y equipos de defensa y seguridad, así como la fabricación de armas y municiones, con vistas a un despliegue más amplio en una fecha posterior. La piedra angular de este sistema es la creación de una comisión nacional encargada de regular este sector tan sensible.