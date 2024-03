Argelia vuelve a provocar a Marruecos: abre en Argel una sede del PNR, partido independentista rifeño

Marruecos y Argelia viven un episodio más de la guerra fría después de que Argel haya ofrecido una sede al Partido Nacional Rifeño (PNR), fundado en Europa en 2021 con carácter independentista. Desde entonces, el partido de independentistas ha estado buscando apoyo internacional para independizarse de Marruecos. En 2023 fue declarado públicamente y cuenta con sede en varios países europeos. Sin embargo, este fin de semana, el PNR ha difundido un vídeo de la inauguración de su sede en la calle Bachir el Ibrahimi en el barrio El Biar de Argel.

El día 2 de marzo, el representante del Hirak del Rif, Youba El Ghuidioui, exhibía la bandera de la República del Rif en los locales de la nueva oficina argelina en compañía de otros activistas cantando el himno nacional. Un momento altamente simbólico. "Estamos comprometidos a poner de relieve la cuestión del Rif y a representar mejor al pueblo del Rif", declaró El Ghuidioui, anunciando que el objetivo será "reforzar la relación histórica entre los pueblos rifeño y argelino".

El portavoz de la comunidad representativa del Rif afirmó en el discurso inaugural que su partido "planea colaborar en la paz, la prosperidad y la estabilidad de la región". Además, agradeció a Argelia el haber recibido a los representantes de la comunidad rifeña y calificó al país como "la meca de los revolucionarios". Igualmente, manifestó "estamos aquí para hacer divulgar las ideas del Partido Nacional Rifeño. La lucha continúa para obtener la libertad y la independencia para el pueblo Rifeño".

[Emigrantes rifeños denuncian a España y Marruecos por "crímenes de guerra" en la ONU]

Los rifeños cuentan con apoyos en Europa, particularmente en España, para denunciar la represión y exigir la liberación de sus activistas encarcelados, como Nasser Zafzafi, en prisión desde 2017. Sin embargo, el apoyo de Argelia es significativo y no tiene precedentes. De tal manera que Argelia vuelve a poner en primer plano la cuestión de la independencia del Rif. Un tema delicado para Marruecos, que ve en este territorio una amenaza separatista que debe contenerse.

A pesar de que en el video de la inauguración difundido en las redes sociales no se ven a políticos o militares argelinos, todo apunta a que "se hizo con el acuerdo de las más altas autoridades argelinas porque la cadena nacional de Argelia cubrió el acto y el representante de la oficina confirmó en su declaración que había sido bien recibido por las autoridades", explica a este medio un sindicalista argelino refugiado en Bruselas.

Video de la inauguración de la sede del Partido Nacional del Rif en Argel el 2 de marzo.

Enfado en Marruecos

"Esto ha caído como una bomba en Marruecos. Están muy enfadados. Lo consideran una acción gravísima, más incluso que el tema del Sáhara, porque es abrir otro frente y este más peligroso", explica una fuente de la inteligencia a EL ESPAÑOL. De hecho, ya se le alertó al rey Mohamed VI en persona de las intenciones, "sabían que llevaban meses, pero no pensaban que iban a dar el paso", mantiene la misma fuente.

Ahora, añade, que "quieren hacer lo mismo con la Cabilia (región argelina en la que parte lucha por la independencia)". La apertura de esta oficina en Argelia correspondería a la de otra de representación del Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia.

[Argelia rompe relaciones diplomáticas con Marruecos por sus "acciones hostiles"]

En todo caso, en 2021, la delegación marroquí envió una carta en la ONU a los representantes del Movimiento de Países no Alineados apoyando el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cabilia. Entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino calificó la situación de "extremadamente peligrosa" e instó a Marruecos a aclarar su postura. El silencio desde Rabat supuso la llamada a consultas de su embajador en Argelia. Los acusan de transportar armas para instalar grupos terroristas y de los incendios en Cabilia en el verano de 2022.

En Argelia, algunos sectores, incluido el militar, muestran preocupación porque esta apertura reavive el mensaje independentista odiado por Rabat. Por lo tanto, no solo no alivia las tensiones regionales, si no que echa más leña al fuego en las ya complejas relaciones entre los dos países enemigos en el Magreb.

"¿Qué gana Argelia con la apertura de una sede para la representación de la República Rifeña? Nada. Este gesto hace que los países piensen mal de nosotros, que somos gente que buscamos problemas", lamenta un militante político argelino en su página de Facebook.

Contra Mohamed VI

El PNR se considera un partido democrático y republicano que lucha contra el régimen de Mohamed VI. Esta agrupación no responde ante el monarca alauita, rindiendo culto únicamente al político y líder militar marroquí Abdelkrim El Khattabi, que encabezó la resistencia contra las colonias de España y Francia durante la guerra del Rif. Creó un Estado propio, hace un siglo, entre 1921 y 1927.

Los cuatro puntos principales de esta formación separatista del Rif, según explicó Aziz Agrawli, uno de sus miembros, a EL ESPAÑOL, son "dar una perspectiva política al pueblo rifeño y representar nuestra causa justa en el mundo, defender los derechos políticos, económicos, culturales y humanos del pueblo rifeño en todo el mundo, llevar ante la justicia a la ocupación marroquí y a otros países responsables de los actos criminales cometidos contra el pueblo rifeño y, revivir la república de las tribus del Rif creada en 1921".

Detrás hay "millonarios en todo el mundo, EEUU, Canadá, Alemania, Bélgica, Francia, países escandinavos, que financian la causa, por lo que el partido independentista no necesita dinero de la comunidad internacional", cuenta la misma fuente de la inteligencia marroquí.

Su ambición por expandirse en la escena internacional lo han dejado claro en la presentación en Argel. "El Partido Nacional Rifeño, bajo el lema de la patria, el pueblo y la república, piensa mantener relaciones fraternales y colaborar con los pueblos africanos, especialmente los del norte de África (…) Confiamos en el papel de la asociación de relaciones exteriores para avanzar en la causa rifeña, definirla".

El primer encuentro internacional en favor de una república fuera de Marruecos fue en Sudáfrica. Tras un año de contactos, el partido gobernante en Sudáfrica recibió en el mes de noviembre de 2023 a una delegación del PNR para dar a conocer la situación de esa región del norte de Marruecos, con "detenidos políticos rifeños, desplazamientos sistemáticos y asesinatos históricos de hombres y mujeres rifeños".

Que contaba con el sostén de Argelia, como adelantó en noviembre EL ESPAÑOL, queda en evidencia cuatro meses más tarde, con la apertura de esta sede en la capital.