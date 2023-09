Golpe de Estado en Gabón: por qué la destitución de Ali Bongo no tiene que ver con las guerras del Sahel

Gabón y Bongo comparten mucho más que cuatro letras del abecedario. El pasado miércoles 30 de agosto, el pequeño país de África Central ―Gabón― acabó con una de las dinastías políticas más longevas del continente, los Bongo. Hasta entonces, Gabón y Bongo no se entendían la una sin la otra. Ahora, y tras el noveno golpe exitoso entre África Occidental y Central desde 2020, la nueva junta militar tiene otros planes para la cúpula familiar.

Poco después del anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del país, un grupo de militares conectaban con el canal televisivo estatal, Gabon24, para anunciar el éxito de la asonada militar. Un mes antes, el uniforme verdinegro también aparecía por sorpresa en la pantalla nacional. Pero no en la de Gabón.

En Níger, un grupo de soldados de la guardia presidencial habían retenido al presidente Mohamed Bazoum. Allí, la población civil agitó banderas rusas y corearon el nombre de Putin. En Gabón, en cambio, los vítores celebraban el fin de la dictadura con emblemas nacionales. Ni rastro de Rusia, Francia u otra potencia extranjera.

Países de África que han tenido un golpe de estado.

África Central está de estreno

El reciente historial militar en África dio el pistoletazo de salida en Sudán. Allí, el 11 de abril de 2019, el ejército derrocó al dictador Omar al Bashir. Los esfuerzos por caminar hacia una transición civil se volvieron a frustrar en 2021, cuando las mismas Fuerzas Armadas evocaron, de nuevo, a las armas. Esta vez, el duelo recayó sobre dos hombres de la guerra: Abdelfatá al Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas, y Mohamed Handam Dagalo, cabecilla de las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Uno año antes, en 2020 el coronel Assimi Goïta destituyó a Ibrahim Boubacar Keïta en Mali. No contento con ello, el mismo Goïta volvió a protagonizar otro motín militar en mayo de 2021 para consolidar su poder. Al mismo tiempo, y tras la muerte de Idriss Déby, Chad cayó en manos de su hijo, Mahamat Idriss Déby. Los planes constitucionales no completaban ningún procedimiento legal para convocar elecciones. Déby hijo sigue sentado en el sillón presidencial.

A finales del mismo año, en Guinea-Conakry, el coronel Mamady Doumbouya revocó al presidente Alpha Condé; poco después, Burkina Faso culminó el 2022 con dos asonadas; y, en el último golpe militar de la región del Sahel, la guardia presidencial nigerina sacó del gobierno a su expresidente, Mohamed Bazoum.

Gabón, por su parte, es el primer país de África Central que se suma a esta corriente popular de golpes de Estado. Lo que no quiere decir que este vaya a desencadenar un dominó en la región central como su vecina Sahel.

Oficiales militares gaboneses anuncian que han tomado el poder. Reuters

En conversaciones con EL ESPAÑOL, Dadauh Komenan, historiador del Centro de Estudios Africanos en España, ha apuntado que "el hecho de que el golpe de Gabón no sea un primer paso a un movimiento similar al de África Occidental se debe principalmente a sus objetivos. En Gabón se persigue a una persona [Ali Bongo e, indirectamente, al expresidente Omar Bongo] mientras que en Burkina Faso o Malí se perseguía a un sistema en particular, la Françafrique".

Diferencias geográficas, motivaciones dispares

En Libreville, capital de Gabón, las calles se llenaban de civiles que aupaban el anuncio de los militares. Ni rastro de Francia ni de Rusia. "Es la primera vez que un grupo militar se subleva en contra de una de las dinastías políticas más longevas de la región", apunta Koneman. Gabón es una excepción que trae dos advertencias. En primer lugar, que queda en entredicho que la junta militar vaya a atender a las demandas de los gaboneses. "El tiempo nos dirá si el nuevo régimen se va a desmarcar de la dinastía de los Bongo o no". Por lo pronto, la nueva cara del país, Brice Oligui Nguema, es primo primero de Ali Bongo, el líder depuesto.

[Albares asegura que "en estos momentos no hay ningún riesgo" en Gabón y descarta una evacuación]

Y, además, por otra parte, la salida del poder de Ali Bongo es un evidente toque de atención para el resto de los países vecinos con líderes ancianos. En Camerún, el presidente Paul Biya ha reorganizado de urgencia el ejército y ha nombrado nuevos funcionarios de Defensa. Biya tiene 90 años y es el jefe de Estado más mayor del mundo en un país donde la edad media no supera los 19. Aun así, "las noticias desde Camerún adelantan que es poco probable que otros países de África Central sigan los pasos de la junta militar gabonesa. No hay un sentimiento de contagio como en el Sahel porque las causas no son las mismas", añade el historiador.

En el Sahel, y concretamente en Níger, Burkina Faso o Mali, las armas son la causa y consecuencia de las asonadas golpistas. Los tres países, entre otros, componen el epicentro del terrorismo yihadista del continente africano y, como consecuencia, el incremento de la inseguridad propició en mayor medida el desplazamiento de gobiernos civiles con planes militares débiles.

Francia: un socio endeble

Todos y cada uno de los Estados que han protagonizado revueltas militares sí tienen algo en común: son excolonias francesas. En menor o mayor media, el rastro de la Françeafrique y sus posteriores intervenciones tras las independencias en África han desatado un rechazo contra el Elíseo.

Un ejemplo claro gira en torno al CFA, el franco de la África Occidental Francesa que todavía hoy es la principal divisa en 14 países. "Las posturas en África Occidental son mucho más sensibles mientras que, en África Central, la reacción es más tímida. Allí no se percibe la dominación implícita de Francia en el ámbito financiero y político", advierte Koneman.

[El golpe de Estado en Gabón pone en peligro el comercio mundial de manganeso para la transición energética]

Burkina Faso, República Centroafricana y Mali forzaron el fin de la Operación Barkhane, el ejercicio de las Fuerzas Armadas Francesas en el Sahel. En Gabón, por el momento, los nuevos gobernantes militares no han insistido en la salida de las tropas francesas de la base militar Camp de Gaulle, a las afueras de la capital. Gabón es una excepción, hasta con Francia.

Sigue los temas que te interesan