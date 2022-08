El exprimer ministro Raila Odinga recurre la victoria de William Ruto en las elecciones de Kenia

El exprimer ministro y líder de la oposición en Kenia, Raila Odinga, ha recurrido este lunes ante el Tribunal Supremo el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que dieron el triunfo al vicepresidente saliente, William Ruto.

"Hemos presentado la demanda de manera electrónica (...) mientras esperamos los documentos físicos para que el tribunal pueda verificar la presentación", confirmó a los medios locales el abogado Daniel Maanzo, representante legal de la coalición que lidera Odinga, Azimio La Umoja (Aspiración a la Unidad, en suajili).



"Como abogados de Azimio, estamos listos para la demanda y estamos muy seguros de que tendremos éxito porque la ley está de nuestro lado", declaró Maanzo, sin explicar los argumentos del recurso.

Resultados "ilegales"

El presidente de la Comisión Electoral Independiente de Kenia (IEBC), Wafula Chebukati, proclamó el pasado día 15 la victoria de Ruto con el 50,49% de los votos, mientras Odinga obtuvo el 48,85%, pero éste rechazó los resultados al considerarlos "ilegales" y un fraude.

"Las cifras anunciadas por Chebukati deben ser anuladas por la Justicia. En nuestra opinión, no existe ningún vencedor legal y válidamente declarado ni un presidente electo", aseveró entonces Odinga.

"No tenemos ninguna duda de que el pueblo de Kenia habló en voz alta el 9 de agosto. Su voz no será amordazada y su victoria no será arrebatada", subrayó el líder opositor este domingo en un acto religioso en Nairobi, al advertir de que "no habrá paz hasta que se sepa la verdad".

El recuento fue "opaco"

El anuncio de los resultados se vio ensombrecido por las declaraciones de cuatro de los siete comisionados de la IEBC, incluida su vicepresidenta, Juliana Cherera, que cuestionaron esos datos al alegar que el recuento de votos se hizo de manera "opaca".

Según la legislación keniana, Odinga disponía de siete días desde el anuncio de los resultados para impugnarlos ante el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país.

Una vez interpuesta esa denuncia la Justicia tiene un plazo legal de 14 días para dictar su resolución.

Oleada de violencia

Tras la derrota de Odinga por un margen estrecho en las elecciones de 2007, sus denuncias de presuntos fraudes desataron una oleada de violencia con tintes étnicos que dejó más de 1.100 muertos y 600.000 desplazados de sus hogares en Kenia.

En agosto de 2017, sus alegaciones de irregularidades en el proceso electoral fueron reconocidas por primera vez por el Tribunal Supremo, que declaró nula la votación y ordenó su repetición.

Si el Tribunal Supremo no lo impide ahora, Ruto se convertirá en el quinto presidente de Kenia desde su independencia en 1963 y reemplazará a Uhuru Kenyatta (60 años), que cumple el segundo y último mandato de cinco años permitido por la Constitución y había dado su apoyo a Odinga tras enemistarse con su vicepresidente.

