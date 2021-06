Marruecos mantiene la crisis con España y excluye al embajador en Rabat de una reunión diplomática

La crisis diplomática entre España y Marruecos sigue latente. Este martes, el Ministerio de Exteriores del país africano celebró una reunión con los distintos embajadores extranjeros en Rabat para explicar los planes de desarrolo alauitas.

Pero de la cita fueron excluidos dos nombres: el delelel español Ricardo Díez-Hochleitner y el de su homólogo alemán.

La reunión tuvo lugar el martes y, en ella, el presidente de la Comisión Especial sobre el Modelo de Desarrollo (CSMD), Chakib Benmoussa, presentó las conclusiones del informe sobre el Nuevo Modelo de Desarrollo ante representantes del cuerpo diplomático.

Dicho informe deriva de una directriz del rey Mohamed VI de 2017 y, según Benmoussa, refleja "un diagnóstico franco y lúcido sobre los logros, las insuficiencias y la manera de poder fijar el rumbo para el Marruecos del mañana", informa la agencia de noticias oficial MAP.

Sin embargo, entre los asistentes a dicha presentación no estuvo el embajador español, por motivos sobre los que el Gobierno español prefiere no especular. "Nuestra Embajada en Rabat no recibió invitación a este evento", han aclarado las fuentes consultadas, que de esta forma han descartado cualquier tipo de "comunicación formal" en uno u otro sentido.

"Congelación" de relaciones

A Exteriores, sin embargo, no le consta oficialmente que exista una "congelación" de las relaciones entre las autoridades de Marruecos y la Embajada de España, como sí reconoció públicamente Rabat en el caso de la Embajada de Alemania, país con el que el reino alauí también tiene abierta una crisis política. La legación diplomática alemana incluso admitió esta semana tener problemas para brindar asistencia consular.

Sobre las conversaciones que puede haber entre Madrid y Rabat para resolver el actual pulso político, por ahora la parte española se limita a apelar a la discreción, si bien sí reconoce contactos "a distintos niveles", sin entrar en más detalles.

La relación con Marruecos figuraría también en los contactos abiertos con Estados Unidos -"forma parte de las conversaciones que tenemos"-, al igual que otros "muchos otros" temas. En este sentido, desde Exteriores han insistido en que la relación con Washington es "muy fluida" y que corresponde a la Administración de Joe Biden "rendir cuentas" de su política exterior.