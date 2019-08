Así es Munir Baatur: el primer candidato gay a presidir Túnez

Munir Baatur, líder del Partido Liberal de Túnez, se presenta a las elecciones presidenciales de su país siendo el primer candidato abiertamente homosexual en hacerlo. Es cofundador de la asociación Shams, que tiene como objetivo despenalizar la homosexualidad, tipificada como delito por el artículo 230 del Código Penal tunecino y que contempla hasta tres años de prisión.

El programa con el que Baatur espera llegar al Palacio de Cartago, si las elecciones del 15 de septiembre, pasa por la defensa de las minorías sexuales, religiosas y étnicas; abolir ese artículo 230 y fomentar la igualdad entre hombre y mujer rescatando la ley de paridad en el derecho sucesorio, una iniciativa del fallecido presidente.

El anterior presidente de Túnez, Beji Caïd Essebsi, murió el pasado 25 de julio a los 92 años. En ese momento, el cargo de presidente del gobierno pasaba de forma interina al presidente del Parlamento, Mohamad Ennaceur, de 85 años. Que la sucesión presidencial se esté llevando a cabo con normalidad parece un signo de madurez democrática, según dicen algunos analistas políticos.

Munir Baatur, primer candidato gay a las presidenciales en Túnez.

Cuando fue a inscribir su candidatura, Baatur, en declaraciones a los medios locales, quitaba importancia a la orientación sexual de los que se presentan a las presidenciales: "No es importante y no creo que a la gente le interese lo que hace cada uno en su cama por la noche". Y criticó: "¿Por qué no se pregunta al resto de candidatos sobre su orientación sexual?".

"No hay progresos en la cuestión LGBT en Túnez: no hay políticos que se posicieonen en contra de estos casos [de criminalización y violencia hacia los homosexuales] y, en mi opinión, soy la persona ideal para plantear un cambio en la sociedad tunecina", dijo Baatur en una entrevista a Reuters.

El candidato liberal también ha manifestado su preocupación por favorecer a los tunecinos de raza negra, una minoría marginada en Túnez que representa el 15% de la población. "No se ven personas negras en la política ni en los medios de comunicación porque son marginados. A día de hoy los negros tunecinos siguen llevando el nombre de la familia esclavista de sus ancestros".

Acusaciones contra Baatur

Una decena de asociaciones por la defensa de las minorías sexuales han hecho una campaña de boicot contra la candidatura de Munir Baatur, al que acusan de abusos sexuales, incluidos a menores, y de no respetar la vida privada de los miembros de la comunidad. El político niega los cargos, pero los acusadores lo consideran una amenaza para la comunidad.

Sin embargo, parece que la candidatura de Baatur es poco relevante dentro de su país y ha trascendido más en los medios internacionales por la novedad que supone, pero tiene pocas posibilidades de hacerse con la presidencia.

Vuelta de los islamistas

Abdelfatá Muru, del partido islamista moderado, presenta su candidatura. Zoubeir Souissi Reuters

En contraste con Baatur, también se presenta por primera vez a las presidenciales el partido islamista moderado Ennahda, que tiene como candidato a Abdelfatá Muru, de 71 años, uno de los favoritos. En 2014, debido al golpe de Estado en Egipto contra la islamización, este partido consideró oportuno no presentarse a las elecciones para evitar la alarma internacional.

Este año, Ennahda se presenta con Muru, un moderado que ha sido elegido en consenso por su partido, mientras en el resto de Oriente Medio los países toman medidas severas contra grupos de orientación islamista similar. Según el líder del partido, Muru es una expresión "de la confianza del movimiento en la democracia, la república y la revolución de Túnez", cuenta Bloomberg citando a un medio local.

Los islamistas tunecinos estarán vigilados de cerca, pues el país ya los derrocó y encarceló a miles de ellos en la última década.

Cinco años de Constitución

Túnez es una joven democracia del Norte de África fruto de la Revolución de los Jazmines que dio lugar a movimientos similares en países vecinos dando lugar a las conocida Primavera Árabe en 2011. Túnez consiguió derrocar a su presidente, Zine El Abidine Ben Ali, que se exilió a Arabia Saudí.

El 23 de octubre de 2011 tuvieron lugar las primeras elecciones libres y democráticas celebradas en el país desde su independencia de Francia en 1956, y las primeras en Oriente Medio en el contexto de la Primavera Árabe. Estos comicios elaboraron y adoptaron una nueva Constitución en el año 2014.