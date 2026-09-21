Los ultras de izquierda y derecha arrasan en las regionales alemanas.

Alemania vota a los extremos y acorrala a Merz: ¿hasta cuándo es legítimo resistir?

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Las claves Generado con IA La polarización política crece en Alemania con victorias tanto de la ultraderecha AfD como de la ultraizquierda Die Linke en elecciones regionales. El partido CDU de Friedrich Merz ha sufrido tres derrotas regionales en tres semanas, intensificando la presión interna sobre su liderazgo. La ultraderecha AfD ganó en Sajonia-Anhalt y Pomerania occidental, mientras Die Linke arrasó en Berlín con propuestas sobre vivienda. Líderes dentro de la CDU exigen a Merz un voto de confianza tras la pérdida de relevancia de los partidos tradicionales en varios parlamentos.

¿Hasta cuándo va a resistir el canciller alemán Friedrich Merz? Tres derrotas regionales en apenas tres semanas han puesto a su partido contra las cuerdas.

La ultraderecha AfD ganó primero en Sajonia-Anhalt y, ahora, en Pomerania occidental.

Y la ultraizquierda Die Linke, que hizo campaña pidiendo la expropiación de casas a los fondos tenedores, ha arrasado en Berlín.

El voto se está polarizando hacia los extremos mientras los cristianodemócratas desaparecen de algunos parlamentos.

El líder de la CDU de Hamburgo, Dennis Thering, le ha pedido abiertamente que se someta a un voto de confianza para frenar la sangría electoral, pero el canciller insiste en que no dará un paso atrás.

¿Qué tiene que ocurrir para que dimita un canciller? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad individual en el descontento generalizado que está borrando del mapa a las formaciones tradicionales?