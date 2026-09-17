Marruecos refuerza su alianza con EEUU e Israel, los señalados por Sánchez en la crisis de Ceuta

El presidente Donal Trump y el rey Mohamed VI. Jonathan Ernst y MAP. Reuters y Europa Press. Elaboración EE.

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Las claves Generado con IA Marruecos ha reforzado su alianza diplomática y comercial con Estados Unidos e Israel mediante un nuevo acuerdo firmado en Nueva York. El acuerdo incluye el nombramiento de embajadores y el fortalecimiento de los lazos empresariales entre los tres países. Estados Unidos e Israel han reafirmado el reconocimiento explícito del territorio del Sáhara Occidental como parte de Marruecos. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución condenando la instrumentalización de la inmigración por parte de Marruecos en la crisis de Ceuta, con la excepción de los socialistas.

Al Gobierno le quedan ya pocos argumentos para defender a Marruecos. De entre todos los actores a los que ha culpado de la llegada masiva se sitúan Estados Unidos e Israel. Dos potencias con las que Rabat acaba de renovar una alianza diplomática y comercial.

Reunidos en Nueva York, los ministros de exteriores de Marruecos e Israel y el representante norteamericano ante la ONU, han firmado un acuerdo para nombrar sendos embajadores y reforzar los lazos empresariales.

En el comunicado final que han lanzado tras este solemne gesto, Tel Aviv y Washington reafirman el reconocimiento explícito de todo el territorio del Sáhara Occidental.

Marruecos refuerza su alianza con EEUU e Israel

Rabat refuerza sus vínculos con dos países que han mostrado gestos favorables al reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Aún así, de este triángulo, Marruecos sigue siendo el único al que el Gobierno se resiste a señalar. Y cada vez está más solo.

Hoy, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que todos los grupos han condenado la instrumentalización de la inmigración por parte de Marruecos en la crisis de Ceuta. Todos salvo los socialistas.