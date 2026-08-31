González Urrutia: "La recuperación de Venezuela no puede medirse solo en los barriles de petróleo"

Las claves

Las claves Generado con IA Edmundo González Urrutia afirmó que la recuperación de Venezuela no debe medirse solo por la producción de petróleo, sino por el impacto en la vida de los ciudadanos. González Urrutia cuestionó si la nueva riqueza petrolera mejorará la vida de todos los venezolanos o solo la de algunos. El acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos dará a Washington el control de más del 20% de las reservas de crudo venezolano durante 25 años. El acuerdo prevé el desarrollo de 17 campos petroleros con un potencial probado de 65.000 millones de barriles y una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

El líder opositor Edmundo González Urrutia señaló este domingo que la recuperación de Venezuela no puede ser medida solamente por la cantidad de barriles de petróleo que produzca, luego de que EEUU y el Gobierno de Washington anunciaran un acuerdo que da a Washington el control de más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.



"La recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir", indicó el excandidato presidencial en un mensaje publicado en X.



González Urrutia sostuvo que Venezuela ha tenido "mucho dinero antes", como para saber que una cosa "es que los recursos entren al país y otra muy distinta que lleguen a la vida de la gente".

"Y hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos?", cuestionó.



Asimismo, dijo que recuperar la industria petrolera es necesario pero "recuperar Venezuela es recuperar la vida de su gente".



"Eso se verá cuando una familia pueda reconstruir su casa, cuando un hospital pueda responder a las necesidades de las personas, cuando una escuela no se esté cayendo y los maestros puedan vivir de su profesión, cuando los servicios funcionen y cuando trabajar permita nuevamente hacer planes", apuntó.



La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez informó el sábado que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.



El viernes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron este acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.



Delcy Rodríguez detalló que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo.



Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos describió el acuerdo como "una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".