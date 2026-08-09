Moscú mantiene su presencia militar en Siria tras acordar con Damasco una redefinición en las funciones de sus bases

Foto de archivo de las instalaciones de la Armada rusa en la costa de Tartus, Siria. Umit Bektas Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Rusia y Siria han firmado un memorando que permite a Moscú mantener dos bases militares en la costa mediterránea siria tras un año y medio de negociaciones. Las bases de Hmeimim y Tartús tendrán redefinidas sus funciones y se convertirán en centros conjuntos de entrenamiento y rehabilitación militar en un plazo máximo de tres meses. El Gobierno sirio asumirá la gestión de instalaciones civiles, como el aeropuerto de Hmeimim y el cuarto muelle comercial de Tartús, integrándolos a la administración civil. Siria ha adquirido el Aeropuerto Internacional de Latakia, iniciando su evaluación y rehabilitación para reintegrarlo al sistema nacional de aviación civil.

Siria y Rusia han avanzado en su relación este domingo al firmar un memorando de entendimiento que permitirá a Moscú mantener dos bases militares en la costa mediterránea de Siria.

Las bases, la aérea de Hmeimim y la naval de Tartús, tendrán una "redefinición" de funciones, después de que los países hayan llegado a un acuerdo después de un año y medio de negociaciones, que comenzaron tras la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

Ahora, con esta "redefinición", el nuevo Gobierno en Damasco asumirá la gestión de las instalaciones civiles, como el aeropuerto de Hmeimim y el cuarto muelle comercial del puerto de Tartús, para integrarlos gradualmente a la administración civil.

Las bases militares se convertirán, de acuerdo con el texto, en "centros conjuntos de entrenamiento y rehabilitación", un proceso que debe completarse en un plazo máximo de tres meses.



"Este paso es el más significativo desde que comenzaron las negociaciones hace aproximadamente un año y medio, y abre la puerta a una nueva etapa en las relaciones sirio-rusas", añadió el Ministerio de Exteriores sirio.

Como confirmación, el presidente de la Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo sirio, Omar Hosari, ha informado de que Siria ha adquirido el Aeropuerto Internacional de Latakia, adyacente a Hmeimim.

Algo que supone "un paso importante en el proceso de recuperación y puesta en marcha de los aeropuertos sirios y su reintegración al sistema nacional de aviación civil".

Además, Hosari ha indicado que los equipos especializados de la autoridad han iniciado las labores de evaluación técnica y operativa del aeropuerto, sus instalaciones y sistemas, con el fin de elaborar un plan de rehabilitación.

Rusia y Siria

La relación entre Moscú y Damasco se remota hasta hace décadas. Todo comenzó en el año 1944, cuando ambos países establecieron relaciones diplomáticas.

La cooperación se estrechó en los años cincuenta, cuando Siria se convirtió en uno de los principales aliados de Rusia en la región. Más tarde, en 1971, surgió la instalación naval de Tartús.

Cuando estalló la guerra civil en Siria, Rusia se convirtió en el principal aliado de al Asad. En 2015, llegó a intervenir militarmente para apoyar al régimen sirio, con operaciones aéreas desde Hmeimim y apoyo logístico naval desde Tartús.

A partir de ese momento, Moscú comenzó a consolidar su presencia militar en el país de forma permanente. De hecho, con los acuerdos firmados en 2015 y 2017, se cimentó el uso de Rusia de Hmeimim y Tartús durante largos periodos.

Sin embargo, todo cambió con la caída del régimen de al Asad en diciembre de 2024.

Moscú perdió a su mayor aliado en la zona y redujo gran parte de su despliegue. Precisamente a partir de la caída, surgieron las negociaciones para la "redefinición" de la presencia militar de Rusia, después de la caída de un régimen que a su vez cambió la relación de Siria con sus aliados internacionales.