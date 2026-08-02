S.O.S. Cuba: el éxodo de las empresas españolas marca la peor crisis de la historia de la isla

Ni México, Rusia ni China, tradicionales aliados comerciales, han acudido en ayuda de Cuba en esta crisis.

El turismo, principal fuente de ingresos de Cuba, ha caído un 58% hasta mayo respecto al año anterior, agravando la situación económica.

Estados Unidos ha impuesto nuevos aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, intensificando la presión económica.

La salida de empresas españolas marca una grave crisis en Cuba, afectando especialmente al sector hotelero de la isla.

¿Cuánto tiempo puede resistir Cuba? La isla ha sobrevivido a seis décadas de embargo y sanciones estadounidenses, al derrumbe de la Unión Soviética y al llamado Periodo Especial y a sucesivas crisis económicas.

Pero, en esta ocasión, está al borde de la asfixia.

El pasado 29 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que imponía aranceles adicionales a todos los países que proporcionen, de manera directa o indirecta, petróleo a Cuba.

Ni siquiera los aliados comerciales tradicionales del régimen han acudido esta vez en su ayuda, como México, Rusia o China. Cuba está sola.

El último mazazo ha sido la salida de las empresas españolas que, desde los años 90, han dominado el sector hotelero en la isla.

Hasta ahora gestionaban a través de las estatales buena parte de la oferta de cuatro y cinco estrellas y llegaron a comercializar alrededor de 30.000 habitaciones a través de sus marcas. La presión estadounidense ha puesto fin a esta etapa.

El golpe al turismo ha sido especialmente grave porque la economía bebía de esta fuente.

Hasta mayo, el número de visitantes había caído un 58% respecto al mismo periodo de 2025, según el economista Ricardo Torres, Investigador Invitado de la American University. Menos turistas significa menos dólares para importar lo que Cuba no tiene capacidad de producir.

¿La víctima directa de todo esto? El pueblo cubano.

Los expertos coinciden en que existen elementos que distinguen esta crisis de las anteriores. Pero la evidencia histórica reciente demuestra que el régimen cubano tiene una capacidad demostrada de absorber shocks severos sin ceder control político.

¿Quién resistirá más, Estados Unidos apretando o el régimen cubano resistiendo?