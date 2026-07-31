Rabat atribuye la avalancha migratoria a la sentencia del Supremo y la falta de medios en el lado español de la frontera

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos atribuye la llegada masiva de migrantes a Ceuta a la sentencia del Supremo español que prohíbe las devoluciones en caliente. Rabat señala la falta de recursos y cooperación de seguridad en el lado español de la frontera como factor que facilita los cruces irregulares. Medidas marroquíes como el refuerzo del vallado y la restricción de vehículos acuáticos no han sido acompañadas por acciones similares en España. La difusión de vídeos en redes sociales y las garantías humanitarias para menores han incentivado el cruce masivo durante la Fiesta del Trono en Marruecos.

Marruecos apunta a la prohibición de las conocidas como devoluciones en caliente por el Tribunal Supremo como una de las causas de la llegada masiva de migrantes de forma irregular de estos días, según ha podido conocer este periódico. La sentencia del Supremo, que a parecer de Rabat facilita la permanencia en Ceuta, es señalada como el origen de un efecto llamada entre los marroquíes

El reino alauita señala también la falta de cooperación conjunta en materia de protección de la frontera por la falta de recursos de seguridad en el Tarajal.

Mientras Rabat ha estado desarrollando una serie de medidas para la seguridad en la frontera, fortaleciendo el vallado para impedir que se acceda a las playas desde las que se recorren los cinco kilómetros que separan España y Marruecos por mar. Además, ha aplicado una restricción de la circulación de vehículos acuáticos y ha aumentado los efectivos en la zona.

Acciones que el trono marroquí esperaba que se vieran reforzadas desde el lado español de la frontera con actuaciones similares.

En un periodo como el estival, el cual califican de óptimo para realizar las travesías a España, la difusión de vídeos por redes sociales ha expandido la idea de que era posible cruzar la frontera sin consecuencias, ya que España no devolvería a aquellos que entraran de forma irregular. Estos muestran cómo cruzar a nado el espigón para entrar en Ceuta.

Otra de las causas de la cantidad de gente que se ha sumado a entrar en Ceuta es la repercusión de este contenido online en Marruecos, el cual llega además cuando el país se encuentra inmerso en una de las celebraciones nacionales más importantes: la Fiesta del Trono.

Las garantías humanitarias para los menores es otro incentivo para los casi 50.000 marroquíes que han entrado en la ciudad autónoma entre ayer y hoy. La perspectiva de la reagrupación familiar, una de las soluciones más favorables para los niños que llegan al país de forma irregular, vuelve más atractiva la entrada después de la sentencia del Tribunal Supremo.