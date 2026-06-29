Detienen al soldado ruso que amenazó con amotinar a las tropas en Ucrania si no hablaba personalmente con Putin

Las claves

Las claves Generado con IA El soldado ruso Alexander Lunin fue detenido tras amenazar con un motín si no podía hablar directamente con Vladimir Putin sobre las condiciones en el ejército. Lunin denunció en un video viral las malas condiciones de los soldados rusos, alegando torturas y castigos por rechazar órdenes "suicidas". El tribunal de la región de Vorónezh lo arrestó por exhibición de simbología extremista, enfrentando hasta 15 días de detención. El Kremlin reconoció estar informado de la amenaza pero asegura no conocer el contenido exacto del comunicado de Lunin.

Alexander Lunin, un excombatiente del frente de Zaporiyia, amenazó la semana pasada con un motín si no se reunía personalmente con el presidente ruso, Vladímir Putin. El soldado, quien pretendía denunciar las malas condiciones de servicio en el ejército, fue detenido, informó este lunes el portal Verstka.



El Tribunal de Rossoshanski, en la región de Vorónezh fronteriza con Ucrania, detuvo al soldado por un cargo administrativo de exhibición de simbología extremista, afirma el medio independiente. El tribunal se negó a revelar los detalles del caso, que puede suponer una pena máxima de 15 días de arresto.

El sábado, un canal de Telegram asociado al combatiente ruso informó sobre la detención de Lunin, que pasaría once días arrestado.

El jueves pasado se viralizó un vídeo en Instagram que mostraba al supuesto soldado denunciando las malas condiciones de servicio en el Ejército Ruso.

En el vídeo Lunin, luciendo sus medallas militares, amenaza a Putin con un nuevo motín militar. Afirma que los soldados rusos están siendo torturados y castigados por negarse a cumplir lo que calificó de "órdenes suicidas sin sentido".

Exige una reunión en directo con Putin para contarle "toda la verdad" sobre la situación en Rusia, advirtiendo de graves consecuencias si se ignoran sus demandas.

Lunin afirmó haber grabado el vídeo porque "altos cargos del Ministerio de Defensa y de los organismos de seguridad" se habían reunido con él y habían decidido utilizarlo para transmitir un mensaje al presidente.

El soldado alegó que lo contactaron porque Putin supuestamente había visto otro video que grabó a principios de junio.

En este nuevo comunicado, afirmaba que miles de soldados estaban en calabozos y eran torturados "por negarse a seguir órdenes estúpidas y suicidas" y forzados a entregar su paga a sus superiores.



Lunin advirtió que si no se reunía con Putin personalmente en el Kremlin, "las consecuencias serían muy graves: el ejército volvería sus armas contra el Kremlin". En menos de 24 horas, el llamamiento había sido visto casi 11 millones de veces.

El portavoz del Kremlin Dimitri Peskov Ramil Stadikov Reuters

Al día siguiente, el Kremlin aseguró estar al tanto de las amenazas del soldado, pero niega conocer el contenido. "Nos han informado sobre la existencia de tal comunicado, pero todavía no hemos tenido tiempo de conocerlo. Por lo que no vamos a comentarlo".

"Pero parecen unas formulaciones bastante extrañas. Hay que conocerlas primero", señaló el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.