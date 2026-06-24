Trump carga de nuevo contra España: afirma que es un "desastre" como socio de la OTAN ante el silencio de Rutte

El presidente estadounidense Donald Trump participa en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de junio de 2026 Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha criticado duramente a España, calificándola de "desastre" como socio de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra contra Irán. El presidente estadounidense también ha mostrado su decepción con otros aliados como Italia, Reino Unido, Alemania y Francia por no brindar apoyo logístico a EE.UU. Trump ha acusado a Madrid de no querer pagar sus cuotas a la OTAN y de no ser un "buen equipo" dentro de la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido la cooperación europea y ha señalado que los países aliados han prestado apoyo logístico importante a EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España este miércoles y ha asegurado que es un "desastre" como socio de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

El presidente Trump se ha expresado así mientras se reunía con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el uso de bases en su territorio para la guerra contra Irán.

"España es un desastre. España es terrible, incluso desde tu punto de vista", le ha espetado Trump a Rutte en una reunión en la Casa Blanca abierta a los medios.

Pero no ha sido solo a España: Trump también ha cargado contra países como Italia, Reino Unido, Alemania o Francia, que negaron apoyo logístico a EEUU en determinados momentos de la guerra.

“Me ha decepcionado Italia”, ha dicho Trump. “Me ha decepcionado el Reino Unido. Él ya no está. Nos ha decepcionado Alemania y Francia. Nos han decepcionado la mayoría de ellos", ha asegurado el republicano frente a los medios.

Rutte, por su parte, le ha asegurado que se trata de "casos aislados" en el marco europeo y ha defendido que los socios han prestado apoyo logístico para el conflicto.

"Ha habido casos aislados que realmente le han decepcionado, pero, en términos generales, sus aliados europeos han estado ahí. Realmente quiero resaltar este punto: entre 4.000 y 5.000 aviones estadounidenses despegando desde bases aéreas europeas", le dijo el secretario general al presidente estadounidense.

Además, el mandatario ha proclamado su crítica habitual y ha asegurado que Madrid no quiere "pagar nada" en materia de cuotas como miembro de la Alianza Atlántica.



"No quieren pagar nada; creen que todo les va a salir gratis. España no es un buen equipo, no es para nada un buen equipo", ha añadido el mandatario.

Rutte también ha querido destacar ante Trump que sus ataques contra la República Islámica lograron algo "importante" para impedir que ese Irán obtenga un arma nuclear.



"Quiero dejar muy claro cuán importante es lo que están haciendo respecto a Irán. Ante todo, se trata de la capacidad nuclear", ha afirmado Rutte, después de que Trump le reprochara que la OTAN no ha sido en conjunto "muy amable" durante la guerra.