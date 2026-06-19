Raúl Castro 'bendice' el plan de reformas para liberalizar la economía de Cuba: "Es lo que más le conviene a la Revolución"

El opositor José Daniel Ferrer critica las reformas, calificándolas de "parches" y afirma que el país necesita libertad y no cambios cosméticos dentro del actual sistema.

El plan contempla también una reducción de ministerios, mayor competencia a los municipios y está orientado a enfrentar la crisis agravada por el bloqueo de Estados Unidos.

Las medidas incluyen la eliminación de la obligatoriedad de operar a través de empresas estatales para importar y exportar, incentivos arancelarios y mayor autonomía para las empresas estatales.

Raúl Castro ha respaldado un paquete de reformas económicas que busca liberalizar sectores clave de la economía cubana y atraer inversión privada y capital del exterior.

El expresidente cubano y General de Ejército, Raúl Castro, ha dado su apoyo a un paquete de reformas económicas tras su debate en el pleno extraordinario del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El exmandatario participó en la reunión por videoconferencia y presentó una carta durante el encuentro en la cual afirmó que transformar la economía "es lo que más conviene hoy a la Revolución".

Las propuestas económicas se centran en abrir más sectores a la inversión privada y atraer mayor capital de cubanos residentes en el exterior, en medio del recrudecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel hablando con periodistas en La Habana (Cuba). Cedida por la Presidencia de Cuba

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, explicó los detalles de las transformaciones anunciadas, que permitirán al país avanzar en medio de la difícil situación causada por el bloqueo económico, comercial, financiero y energético.

Marrero destacó que las propuestas conciben cambios profundos, en correspondencia con el Plan Económico y Social del Gobierno 2026. Subrayó asimismo que las medidas "no constituyen una desviación del proyecto socialista; por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo".

Entre los cambios anunciados están la eliminación de la obligatoriedad de realizar operaciones de importación y exportación a través de empresas estatales, lo que permitiría una participación más directa de los actores económicos.

Se prevén incentivos arancelarios para la importación de materias primas destinadas a la producción nacional y una reorganización de las cadenas logísticas para favorecer las exportaciones y la captación de divisas.

Además, se otorga mayor autonomía para las empresas estatales, que podrían definir sus propios sistemas salariales y ampliar sus facultades comerciales.

De igual manera, las propuestas otorgan mayores competencias a los municipios para gestionar divisas, autorizar negocios y participar directamente en actividades de comercio exterior, así como una reforma institucional que reduciría el número de ministerios de 27 a 21.

Una persona sostiene la foto del exmandatario Raúl Castro en un evento pro-Gobierno en La Habana, Cuba Norlys Perez Reuters

Crisis creciente

Cuba vive una crisis cada vez mayor que, recrudecida por el bloqueo, afecta sectores clave como el sistema eléctrico, el transporte, la alimentación, la higiene y la salubridad, así como el acceso a medicamentos y a servicios sanitarios básicos.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el salario mensual en Cuba oscila entre los 2.100 y 9.510 pesos cubanos (entre 3-15 euros).

La plataforma Cubadebate precisó que según los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), correspondientes a abril de 2025, el salario medio mensual en el sector estatal y presupuestado de Cuba se situó en 6.506,5 pesos (unos 10 euros).

Esta cifra representa un incremento del 15 % en comparación con el mismo mes del año 2024, cuando el indicador se ubicaba en 5.657 pesos (8 euros).

Desde enero, el presidente estadounidense Donald Trump y su Gobierno ha impedido casi totalmente la entrada de petróleo y derivados.

El pasado 11 de junio, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET), dedicada a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla.

Según Washington, incluye activos clave que fueron "expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses".



La empresa fue incluida en la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) del Departamento del Tesoro que engrosa la relación de entidades gubernamentales y cargos cubanos sancionados, incluido su presidente, Miguel Díaz-Canel.

El canciller cubano Bruno Rodríguez habló el 15 de junio sobre la determinación del Estado y el Gobierno cubano de preservar el derecho a la vida de su población frente a lo que calificó como una política criminal e imperialista por parte de Estados Unidos.

Asimismo, el presidente Díaz-Canel ha acusado a la Administración estadounidense de buscar asfixiar al pueblo mediante el hambre, las necesidades y las enfermedades para forzar su rendición.

El Gobierno ha argumentado también que la falta de combustible impide que se distribuyan por todo el país cerca del 50 % de los medicamentos producidos en los últimos meses.

"Cuba necesita libertad"

El disidente cubano José Daniel Ferrer ha cargado este martes contra las supuestas reformas económicas promovidas por la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

"Estas no son reformas, son parches. Y Cuba no necesita parches, necesita libertad", señaló el histórico opositor en una entrevista publicada en el medio Infobae.

El opositor cubano José Daniel Ferrer Tomás Berrio

En ese sentido, Ferrer ha valorado que "el régimen quiere capital sin capitalismo", en un contexto en el que se dé "inversión sin derechos, empresarios sin independencia, mercado sin libertad y prosperidad sin propiedad segura".

Además, ha recordado que la crisis que vive actualmente el país caribeño es mucho mayor que las experimentadas en su historia reciente.

Actualmente se combinan problemas en el suministro eléctrico, desabastecimiento de alimentos, una economía colapsada y la aparición cada vez más frecuente de protestas en las calles.

De ahí que Ferrer considere que cualquier intento de reforma que el régimen castrista pretenda sacar adelante en estos momentos es "una trampa o una ilusión".