Suiza decide en referéndum si limita a 10 M de personas su población: la propuesta antiinmigración más radical

Carteles con las caras de Trump, Putin y Xi que piden votar no el 14 de junio Denis Balibouse Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Suiza vota en referéndum si limita su población a 10 millones para 2050, propuesta impulsada por el Partido Popular Suizo con un fuerte enfoque antiinmigración. La propuesta podría obligar a restringir el asilo, la reagrupación familiar y los permisos de residencia, e incluso romper el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea. Empresas y economistas alertan de graves consecuencias económicas, escasez de mano de obra y riesgos para la prosperidad y las relaciones comerciales con la UE. En Suiza, el 32% de la población es extranjera, y muchos expertos señalan que la economía y sectores clave dependen de trabajadores y emprendedores inmigrantes.

Suiza acude a las urnas este 14 de junio para decidir si pone un límite de 10 millones de personas a su población. El referéndum ya ha sido comparado con un "Brexit suizo".

La intención de voto está dividida. La encuesta más reciente muestra un 47 % a favor y un 52 % en contra. En caso del triunfo del "sí", muchas empresas temen un golpe económico.

La propuesta cuenta con el respaldo del Partido Popular Suizo, que ostenta la mayoría de los escaños en el parlamento y que durante años ha promovido las políticas conservadoras en el país.

Graffitis de "Nazis" en un cartel que apoya la propuesta Denis Balibouse Reuters

¿Error o salvación?

Los partidarios de la iniciativa rechazan la afluencia de expatriados de la vecina Unión Europea y afirman que la infraestructura, la vivienda, los programas sociales, los recursos naturales y el estilo de vida suizos se ven amenazados por el crecimiento demográfico.

Los críticos afirman que su aprobación sería contraproducente, argumentando que Suiza se beneficia de una mayor integración con la UE y obtiene mano de obra, experiencia y habilidades necesarias de extranjeros en sectores como la sanidad, las finanzas, la industria farmacéutica y la tecnología.

El gobierno federal y el Parlamento se oponen a la idea. EconomieSuisse, una importante asociación de empresas suizas, la calificó de "propuesta absurda" que amenaza la seguridad y la prosperidad de Suiza.

Bernard Bapst, diputado del Partido Popular por la región de Friburgo y antiguo funcionario de aduanas, afirmó que "diversas formas de delincuencia" han aumentado desde que Suiza adoptó una política de fronteras abiertas.

Desde que Suiza y la UE flexibilizaron las restricciones a los ciudadanos que viven y trabajan en ambos lados de sus fronteras en 2002, la población suiza ha crecido un 23%, hasta alcanzar los 9,1 millones de personas a finales del año pasado.

La producción económica también ha aumentado un 24% en el mismo periodo, según datos del gobierno.

"Somos víctimas de nuestro propio éxito", afirmó Reto Föllmi, profesor de economía internacional en la Universidad de San Galo, en el norte de Suiza. La aprobación obligaría al gobierno a tomar medidas.

Un voto afirmativo exigiría al gobierno suizo limitar la población a 10 millones para 2050. Si la población alcanza los 9,5 millones antes de esa fecha, tendría que imponer restricciones al asilo, la reagrupación familiar y los permisos de residencia.

Podrían incluso verse obligados a anular por completo el acuerdo de Suiza con la UE sobre la libre circulación de personas.

Los expertos afirman que las consecuencias económicas y demográficas inmediatas serían limitadas.

Carteles contrarios a la propuesta en las calles suizas Denis Balibouse Reuters

René Schwok, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Ginebra, señaló que una victoria del "sí" tensaría las relaciones de Suiza con Bruselas y pondría en riesgo el futuro de la inversión extranjera en Suiza ya que la UE es, con diferencia, su principal socio comercial.

"Como ciudadano suizo, me preocupa mucho el futuro de nuestro país y su prosperidad", declaró Martin von Moos, director general de los hoteles de lujo Belvoir.

"Si perdiéramos a todo nuestro personal extranjero, el hotel simplemente no podría funcionar", afirmó, señalando que casi la mitad de sus 115 empleados proceden de fuera de Suiza.

Un miembro del personal del Hotel Belvoir prepara una mesa en una terraza con vistas al lago de Zúrich en Rüschlikon. Denis Balibouse Reuters

Molecular Partners (MOLN.S), una empresa de biotecnología con sede en Zúrich -más de la mitad de sus aproximadamente 120 empleados no son suizos- afirmó que ya le resultaba difícil conseguir el personal que necesitaba.

"Creo que si dijéramos que solo podíamos contratar talento suizo o que solo podíamos colaborar con empresas suizas, sería un obstáculo insalvable", declaró Daniel Steiner, vicepresidente sénior de radioterapia dirigida de la empresa.

"Podríamos vernos obligados a trasladar algunas operaciones fuera de Suiza".

Rudolf Minsch, economista jefe de la asociación empresarial EconomieSuisse, afirmó que el límite era un "intento populista" de solucionar problemas complejos con una limitación artificial y simplista.

"Vende la ilusión de algo gratis pero no resolverá nuestros problemas de vivienda ni de tráfico", añadió Minsch.

Los opositores al límite argumentan que muchos inmigrantes han sido emprendedores que impulsaron la economía suiza, citando empresas tan conocidas como Nestlé, Swatch y ABB, fundadas total o parcialmente por extranjeros.

Según un estudio de Avenir Suisse de 2023, el 39% de los fundadores de empresas en Suiza eran extranjeros.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrada por 38 países, informó que Suiza contaba con un 32% de población nacida en el extranjero en 2024.

Solo Luxemburgo, donde más de la mitad de los residentes eran extranjeros, y Australia la superan.

La migración, un tema recurrente

Al igual que muchos países europeos, Suiza se enfrenta al envejecimiento de su población. Según la oficina de estadística suiza, para 2055 la proporción de la población suiza de entre 20 y 64 años disminuirá del 60% al 56%.

Mientras tanto, la proporción de personas mayores de 65 años aumentará del 21% actual al 27%.

La migración internacional ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido en Europa, ya que los países se enfrentan al envejecimiento de la población y al creciente sentimiento xenófobo.

Si bien esta tendencia en otros países europeos se centra en los inmigrantes de países en desarrollo, la gran mayoría de los extranjeros en Suiza son europeos.

Los votantes suizos han abordado repetidamente el tema de la inmigración. El referéndum "Contra la inmigración masiva" en 2014 se aprobó por un estrecho margen, después de que los activistas avivaran los temores sobre la superpoblación y el creciente número de musulmanes en el país.

Ningún país ha votado jamás para limitar su población, afirma Philippe Wanner, experto en demografía de la Universidad de Ginebra, aunque países como China han implementado políticas para frenar el crecimiento demográfico.

Muchos países limitan la inmigración, afirmó Etienne Piguet, profesor del Instituto de Geografía de la Universidad de Neuchâtel. En Suiza, el debate lleva décadas latente.

A principios de siglo, cuando el sentimiento antiinmigración iba en aumento en Suiza, el entonces presidente Adolf Ogi insistió: "Vivimos de los extranjeros. Necesitamos mano de obra para el turismo y gente inteligente".

Consecuencias económicas

Claude Maurer, economista jefe de BAK Economics, un instituto de investigación, sostiene que si Berna abandona sus acuerdos bilaterales, el crecimiento económico suizo entre 2028 y 2045 sería un 7,1% menor.

Esto equivaldría a una pérdida de 685.000 millones de francos suizos (743.250 millones de euros).

El crecimiento se ralentizaría, mientras que la inflación, impulsada por el aumento de los salarios, podría desencadenar una subida de los tipos de interés, añadió Maurer.

Thomas Matter, diputado del SVP y banquero, desestimó las preocupaciones calificándolas de alarmistas. Según él, solo uno de cada diez inmigrantes era trabajador cualificado y la tasa de crecimiento del PIB per cápita había disminuido desde el aumento de la inmigración.

"No estamos en contra de la inmigración, pero debe ser moderada y controlada para atraer a las personas adecuadas", afirmó.

"Antes teníamos inmigración cualitativa, ahora tenemos inmigración cuantitativa. Suiza sigue teniendo el mismo tamaño que en 1848, y cada vez más personas viven en el mismo espacio".

El logotipo de UBS aparece en el edificio del Parlamento suizo en Berna. Denis Balibouse Reuters

Los gigantes corporativos suizos (Roche, Nestlé, ABB, UBS y Novartis) han criticado el límite. "Rechazamos la iniciativa", declaró Roche, añadiendo que un voto afirmativo pondría en peligro los acuerdos con la UE y agravaría la escasez de mano de obra cualificada.

El hotelero von Moos, que también preside la asociación de hoteles suizos, afirmó que algunos hoteles podrían verse obligados a cerrar, los precios subirían y sería más difícil para los visitantes no europeos venir a Suiza.

"Consideramos esta iniciativa un lobo con piel de cordero. Es un mensaje sencillo, pero esconde graves consecuencias".