Los cubanos exiliados en Miami apuestan por restaurar la Constitución de 1940: una Carta Magna apolítica y democrática

Líderes del exilio cubano durante una reunión para defender la vigencia de la Constitución de 1940 cedida por el Miami Dade College (MDC) EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Líderes del exilio cubano en Miami defienden la restauración de la Constitución de 1940 como base para una transición democrática en Cuba. El encuentro en el Museo de la Diáspora Cubana resaltó la importancia de los derechos individuales y las garantías constitucionales del texto de 1940. La Constitución de 1940 es considerada progresista y democrática, con avances en derechos laborales, sociales y civiles que fueron suspendidos tras el golpe de Batista en 1952. El exilio cubano rechaza cualquier transición que conserve elementos del sistema instaurado tras la revolución de 1959, abogando por un retorno a la legitimidad constitucional.

Líderes del exilio cubano, empresarios y representantes de la comunidad se reunieron esta semana en Miami para defender la vigencia de la Constitución de 1940 como fundamento jurídico e histórico de una eventual transición democrática en Cuba.

El encuentro, celebrado en el Museo de la Diáspora Cubana, estuvo marcado por llamamientos a preservar la continuidad constitucional de la República y evitar que una futura transición mantenga elementos del sistema político instaurado tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.

Los participantes recordaron que se trata de "la última Carta Magna aprobada libre y democráticamente por el pueblo cubano y que, por tanto, ofrece una base legítima para la reconstrucción institucional del país" ante las presiones del gobierno estadounidense.

Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami

El presidente Donald Trump ha incrementado durante su segundo mandato la presión sobre Cuba con medidas destinadas a limitar el suministro de petróleo a la isla y debilitar sus fuentes de financiamiento.



Esa política incluyó en mayo pasado la imputación del expresidente cubano Raúl Castro por la muerte en 1996 de cuatro pilotos voluntarios de Hermanos al Rescate, un grupo estadounidense que auxiliaba a balseros que huían de la isla.

Para el exilio, cualquier proceso orientado a restaurar la democracia en Cuba debe sustentarse en un marco jurídico con arraigo histórico y representación nacional.

Cubanos delante de Versailles Cafe de Miami después de la acusación de Raúl Castro Marco Bello Reuters

Durante el encuentro, que contó con la participación de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, los asistentes recordaron que ese texto constitucional es apolítico y ha sido reivindicado durante décadas por varios sectores del exilio cubano en el sur de Florida.



Los ponentes destacaron especialmente los derechos individuales y las garantías constitucionales recogidos en el Título IV de la Constitución, considerados por sus defensores como el equivalente cubano de la Carta de Derechos estadounidense.



Asimismo, argumentaron que la recuperación de los principios fundamentales de la Constitución de 1940 servirá de marco para una transición democrática basada en instituciones legítimas y representativas.



Entre los participantes estuvieron Marcell Felipe, presidente del Museo Cubano de la Diáspora; Jim Cason, exjefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, y Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College.

La Constitución progresista de 1940

Se trata de una Carta Magna de carácter democrático y progresista en cuanto a libertades. Es considerada una de las más avanzadas de Latinoamérica en su momento, consagrando importantes derechos sociales, laborales y políticos.

Introdujo elementos sumamente modernos para la época, destacando por los derechos laborales - reconoció el derecho a la huelga, el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones pagadas y la protección contra el despido arbitrario.

En el campo de los derechos civiles y sociales prohibió la discriminación por raza, sexo, clase y color de piel. Estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y el sufragio universal. Instituyó la función social de la propiedad y limitó el latifundio.

Declaró la educación pública gratuita y el derecho a la asistencia social y médica del Estado. Estableció a Cuba como un Estado social de derecho. Sin embargo, muchas de sus promesas quedaron limitadas por la falta de leyes complementarias en las décadas siguientes.

Fue suspendida de facto tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952 y reemplazada décadas más tarde hasta que finalmente quedó sustituida por la Constitución cubana de 1976.

Se redefinió al país como un Estado socialista de partido único, bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba y reemplazó el cargo de primer ministro de Cuba con un presidente ejecutivo.

"Toma amistosa y controlada"

Según las últimas declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio, Estados Unidos estaría a favor de una transición más sutil antes que de mano dura.

El presidente del Museo Marcell Felipe mencionó en una entrevista que "Marco Rubio no quiere una toma amistosa y controlada de Cuba". Añadió que los Castro y el régimen cubano "sólo quieren ganar tiempo".

Rubio, de origen cubano, siempre ha estado muy involucrado en la causa de Cuba y Venezuela y defendía la 'línea dura' al respecto.

El secretario de Estado Marco Rubio Kylie Cooper Reuters

Sin embargo, al contarse como el más popular entre los republicanos para ser candidato a la presidencia de 2028, ha tenido que acercarse a la postura menos beligerante del presidente de EEUU.

"Hay gente que quiere ver fracasar a Marco Rubio, y ponerle en una situación donde tenga que escoger entre el exilio cubano y el presidente Trump. De esta forma lo sacarían de la carrera presidencial del 2028", afirmó Felipe.

Museo Americano de la Diáspora Cubana

El Museo de la Diáspora Cubana es un museo público de historia y sociología en Miami, Florida, sobre la diáspora cubana, en particular la instalada en Estados Unidos.

Además de contar con varias exhibiciones, el museo también es un punto de encuentro y lugar de varios eventos donde es habitual ver a autoridades locales, estatales y nacionales.

Varios senadores y congresistas, así como personajes internacionales importantes se han dado cita aquí en numerosos eventos.

El presidente y fundador del Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami, Marcell Felipe

El museo también ha tenido exhibiciones temporales sobre artistas y cantantes cubanos como Luis Cruz Azaceta, Celia Cruz y Rafael Soriano.

A unos pasos al oeste se encuentra el Parque de la Memoria Cubana que conecta con la Pequeña Habana al norte.