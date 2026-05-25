La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto, aunque están en un punto muerto.
Donald Trump ha dado marcha atrás a los nuevos ataques aunque continúa presionando a los ayatolás para que firmen un acuerdo lo antes posible, ya que el mandatario asegura que las negociaciones están "en el límite".
Por su parte, Irán ha asegurado que están "examinando" la nueva propuesta de Estados Unidos.
Ultimátum a Cuba
Desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, Trump ha sido implacable en su política exterior. Ahora el mandatario estadounidense ha estrechado el cerco contra Cuba porque su objetivo es acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite.
Así Trump ha impuesto un bloqueo petrolero, elevando sus amenazas de "tomar el control" de la isla: "Seré yo quien lleve a cabo" el cambio de régimen.
Raúl Castro se enfrenta en este momento a una acusación formal por parte de Estados Unidos que le podría hacer cumplir condena de cadena perpetua.
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Muere un sargento israelí en un ataque en el sur de Líbano que deja otro soldado gravemente herido
El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte en combate de un sargento en un "incidente" ocurrido en el sur de Líbano, donde otro soldado israelí ha resultado "gravemente herido", en el marco de los continuados combates entre militares israelíes y combatientes del partido-milicia chií libanés Hezbolá —pese al alto el fuego firmado a mediados de abril y prorrogado hasta en dos ocasiones—.
"El sargento Nehorai Laizer, de 19 años, de Eilat, combatiente del Batallón de Ingenieros de Combate 601 (...) cayó en combate en el sur de Líbano", reza la breve nota publicada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Además, las propias fuerzas han señalado en redes que, "en el mismo incidente en el que falleció el sargento Nehorai Laizer, un soldado de las FDI resultó gravemente herido", tras lo que ha sido trasladado al hospital para recibir atención médica y se ha informado a su familia de la situación.
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China confía en que es posible que el acuerdo entre EEUU e Irán "tenga en cuenta a todas las partes"
El Gobierno chino llamó este lunes a no cerrar "la puerta del diálogo" en Oriente Próximo y a alcanzar una solución negociada que "tenga en cuenta las preocupaciones de todas las partes", en un momento en que Estados Unidos e Irán parecen próximos a sellar un acuerdo.
"Ahora que la puerta del diálogo se ha abierto, no debería volver a cerrarse", agregó la portavoz de la Cancillería china Mao Ning, al tiempo que indicó que hay que consolidar la tendencia hacia la distensión, mantener la dirección general de una solución política y alcanzar, mediante consultas y diálogo, una solución que tenga en cuenta las "preocupaciones de todas las partes".
También señaló la necesidad inmediata de reabrir cuanto antes las rutas marítimas para salvaguardar la estabilidad y fluidez de las cadenas globales de suministro y producción. Para finalizar, Mao expresó que trabajarán junto con la comunidad internacional para aportar mayor impulso a las conversaciones de paz y desempeñar un papel constructivo en la consecución de una paz duradera en Oriente Medio.
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Mohammad Baqer Qalibaf ha sido reelegido como presidente del Parlamento de Irán
El principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos, Mohammad Baqer Qalibaf, ha sido reelegido como presidente del Parlamento de Irán, según la agencia de noticias Fars.
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El precio del petróleo cae más de un 5%, a cerca de 98 dólares, por el avance en las negociaciones de paz
El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, caía más de un 5% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en el entorno de los 98 dólares, ante las esperanzas de un próximo acuerdo de paz entre EEEUU e Irán.
En concreto, el Brent se situaba en los 98,1 dólares, un 5,2% menos, frente a los 103 dólares en los que cotizaba al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes.
No obstante, este precio está aún lejos de los 72 dólares el barril previos a la ofensiva militar que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.
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El líder de Hezbolá rechaza el desarme y exige el fin de las negociaciones entre Líbano e Israel
El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, ha reiterado este domingo en un discurso su rechazo a cualquier iniciativa de desarme de la formación que llevaría, considera, a "un nuevo genocidio israelí en Líbano".
"El monopolio sobre las armas es el actual proyecto israelí y quienquiera que se enfrente a nosotros junto a Israel será enfrentado como nos enfrentamos a Israel", ha advertido Qasem en su intervención, recogida por medios libaneses.
"No pedimos al Estado que se enfrente al proyecto estadounidense-israelí, pero al menos no debería facilitarlo", ha planteado antes de advertir de que el objetivo último de Israel es desarmar a Líbano y ocuparlo progresivamente.
Qasem ha aprovechado también para criticar las concesiones del Gobierno libanésy su negociación con Israel a pesar de la presencia militar israelí en suelo libanés y de los continuos ataques de sus fuerzas militares.
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Marco Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump no hará un "mal acuerdo" con Irán y explicó que las negociaciones para un pacto siguen en marcha debido a que el sistema interno de Teherán requiere más tiempo para responder.
"Todavía estamos trabajando en ello, toma un poco de tiempo recibir una respuesta (...) Como dijo el presidente, no tiene prisa. No va a firmar un mal acuerdo. Quiero decir que no hará un mal acuerdo. Así que veremos qué pasa", declaró Rubio a los medios desde la base aérea de Nueva Delhi.
"Estados Unidos tendrá un buen acuerdo con Irán o tratará con el país de otra manera", afirmó. Al ser preguntado por los obstáculos en las negociaciones, que se esperaba que dieran un resultado el domingo, Rubio aclaró que el proceso solo está a la espera de la respuesta oficial de la República Islámica.
"(Lo que está frenando el acuerdo) es sólo la respuesta. Quiero decir, cuando llegas al fondo de algunas de estas cosas, tienes que esperar una respuesta, y al sistema iraní le toma un poco más de tiempo responder", agregó el secretario de Estado.
Rubio defendió que la diplomacia estadounidense ha colocado una propuesta muy firme que busca resolver la crisis del bloqueo marítimo y encauzar el contencioso nuclear de manera multilateral.
"Así que tenemos lo que creo que es una propuesta bastante sólida sobre la mesa en términos de su capacidad para abrir los estrechos, lograr que se abran los estrechos, e iniciar una negociación muy real, significativa y limitada en el tiempo sobre los asuntos nucleares, con suerte podremos lograrlo", subrayó.