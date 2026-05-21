Cuba: el orgullo herido (y el negocio) que Estados Unidos intenta recuperar

Las claves

Las claves Generado con IA La imputación al ex presidente Raúl Castro reabre la especulación sobre una posible intervención de Estados Unidos en Cuba. A diferencia de Venezuela, el principal atractivo de Cuba para EE.UU. radica en el turismo y la inversión hotelera, no en el petróleo o la minería. Donald Trump ya intentó explorar oportunidades de negocio en la isla en 1998, durante el embargo estadounidense. El trasfondo de estas acciones es el objetivo de terminar con el régimen comunista que puso fin a la influencia de EE.UU. en Cuba.

¿Qué interés tiene Estados Unidos en Cuba? La imputación al ex presidente Raúl Castro abre todas las especulaciones sobre una intervención en la isla. Y es inevitable pensar que Donald Trump podría replicar una operación similar a Venezuela. Pero el paralelismo tiene sus límites.

En este país había una recompensa estratégica clara por sus reservas de petróleo y por el sector minero. La isla, en cambio, es otro asunto. El turismo y la inversión hotelera ofrecería las oportunidades más alentadoras. De hecho, Donald Trump ya intentó explorar esta vía de negocio en 1998, en pleno embargo.

Más allá del fin empresarial, subyace un objetivo más profundo: terminar con un régimen comunista que puso fin a la tutela estadounidense.