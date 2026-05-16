Trump asegura que EEUU eliminó en Nigeria a Abu-Bilal al-Minuki, el número dos del Estado Islámico en el mundo

El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa a su regreso a la Casa Blanca tras su viaje a China, en Washington, el 15 de mayo de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump anunció que fuerzas de EEUU y Nigeria eliminaron en una operación conjunta a Abu-Bilal al-Minuki, número dos del Estado Islámico. La operación, calificada como compleja y meticulosamente planificada, también resultó en la muerte de varios lugartenientes de al-Minuki. Abu-Bilal al-Minuki era considerado el terrorista más activo del mundo y figura clave en la red financiera del Estado Islámico en el Sahel. Estados Unidos refuerza su cooperación militar con Nigeria para combatir el terrorismo, especialmente contra grupos como Boko Haram e ISWAP.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este sábado que, en una "misión muy compleja y meticulosamente planificada" entre las Fuerzas Armadas de EEUU y las de Nigeria, han eliminado en ese país africano a Abu-Bilal al-Minuki, el "terrorista más activo del planeta" y segundo al mando del Estado Islámico (EI).

El mandatario estadounidense, en la madrugada del mismo día en que regresó de China, escribió en su red Truth Social: "Bajo mi dirección, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo, Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS (Estado Islámico)".

"Creía poder esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados sobre sus actividades. Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses", agregó Trump en su publicación.

De igual forma aseguró que, con la muerte de al-Minuki, también conocido como Abu-Bilal al-Minuki, la "operación global" del Estado Islámico "se ve considerablemente debilitada".

Asimismo, el presidente de EEUU, quien anteriormente había acusado a Nigeria de no proteger a los cristianos de los militantes islamistas en el noroeste, agradeció al gobierno nigeriano su colaboración en la operación.

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Por su parte, Nigeria niega discriminar a ninguna religión y afirma que sus fuerzas de seguridad persiguen a grupos armados que atacan tanto a cristianos como a musulmanes.

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Adekunle Tinubu, ha confirmado el lugar de la operación, en la que también han muerto varios "lugartenientes" de Al Mainuki, alias 'Abú Mainok', a quien se ha limitado a describir como "un alto cargo" de Estado Islámico.

"Nigeria valora esta alianza con Estados Unidos para el avance de nuestros objetivos de seguridad compartidos. Expreso mi sincera gratitud al presidente Trump por su liderazgo y apoyo inquebrantable en este esfuerzo", ha manifestado Bola Tinubu.

"Felicito al personal de ambos bandos por su profesionalismo y valentía, y espero que se realicen más ataques decisivos contra todos los enclaves terroristas en todo el país", ha añadido.

Cooperación en defensa

Al Mainuki figura desde 2023 en la lista internacional de terroristas bajo sanción de Estados Unidos como Abú Bakr ibn Muhamad ibn Al Mainuki (nacido en la ciudad de Mainok, en el estado nigeriano de Borno, en 1982) y era considerado "un alto líder" de Al Furqan, una de las principales redes financieras de la organización yihadista en la región del Sahel.

Al Furqan era la encargada de "redistribuir" la mitad de los fondos generados por Estado Islámico - Provincia del África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) a las provincias más pequeñas bajo su tutela en Malí, Burkina Faso, Níger y Chad.

Estados Unidos ya había llevado a cabo ataques contra militantes vinculados al Estado Islámico en Nigeria en diciembre.

El pasado 16 de febrero, las Fuerzas Armadas nigerianas anunciaron la llegada de unos cien efectivos militares de Estados Unidos al aeródromo de Bauchi, en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas.

Las fuerzas estadounidenses estaban operando en un papel estrictamente no combatiente, según declararon a principios de este año oficiales militares nigerianos.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.