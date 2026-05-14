Última hora de EEUU, Irán y China en directo | Whashington presiona a Pekín para poner fin a la guerra en Oriente Próximo
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Rubio dice que EEUU busca que China presione a Irán para reducir tensión en golfo Pérsico
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico, al considerar que la crisis amenaza directamente los intereses comerciales de Asia.
"Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el golfo Pérsico", dijo Rubio en una entrevista para Fox News, a bordo del AF1.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el bloqueo del estrecho de Ormuz y el conflicto han tenido repercusiones en China, al señalar que "un carguero chino fue alcanzado durante el fin de semana".
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China pide a EEUU ser "socios y no rivales" y Trump augura un "futuro fantástico juntos"
El presidente chino, Xi Jinping, abrió la primera reunión en Pekín con su homólogo Donald Trump pidiendo a Estados Unidos "ser socios y no rivales", mientras que el mandatario estadounidense confió que ambos gigantes tendrán un "futuro fantástico juntos".
"Debemos ser socios, no rivales; alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era", apuntó Xi tras recibir con honores militares a Trump.
Xi subrayó en sus declaraciones iniciales que "los intereses comunes de China y EEUU superan sus diferencias", al comienzo de la reunión entre ambos, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.