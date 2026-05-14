Trump continúa la retirada militar estadounidense en Europa: cancela el despliegue de 4.000 soldados en Polonia

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha cancelado el despliegue de 4.000 soldados estadounidenses en Polonia, tras haber anunciado días antes la retirada de 5.000 efectivos de Alemania. La unidad afectada es la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería, que no se trasladará a Polonia. Estas decisiones forman parte de una estrategia más amplia de Trump para reducir la presencia militar de Estados Unidos en Europa y aumentar la responsabilidad defensiva de los aliados europeos. Tras la retirada anunciada, el número de tropas estadounidenses en Europa quedará en torno a 80.000, cifra similar a la existente antes de la invasión rusa de Ucrania.

El presidente de EEUU, Donald Trump, continúa su alejamiento de Europa. Tras anunciar el pasado 1 de mayo la retirada de 5.000 soldados de Alemania, ahora ha tomado la decisión de cancelar el despliegue de 4.000 militares de Polonia.

Si la primera medida redujo la defensa de Europa al nivel previo de la invasión rusa de Ucrania, su nueva decisión afecta directamente a un país fundamental en el frente oriental de la OTAN.

La unidad que finalmente no acudirá a Polonia es la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería, compuesta por más de 4.000 efectivos.

La decisión forma parte de una reconfiguración más amplia de la presencia militar en Europa.

Esta decisión se enmarca en una política más amplia anunciada por Trump de reducir la presencia de efectivos de Estados Unidos en suelo europeo y que ahonda en las tensiones con Europa por asuntos relacionados con defensa.

A principios de mayo, Trump aseguró que retiraba a más de 5.000 soldados de Alemania en un plazo de entre seis a doce meses, como respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que cuestionaba la estrategia de Washington en la guerra de Irán y llegó a afirmar que Teherán estaba "humillando" a Estados Unidos.

El mandatario estadounidense afirmó además que en el futuro "serían muchos más".

El Pentágono también ha confirmado en varias ocasiones que su objetivo a largo plazo es que los aliados europeos asuman la mayor parte de la carga de la defensa convencional y poder reducir el papel militar de Estados Unidos en el continente.

La salida del contingente de Alemania dejaría las tropas estadounidenses en Europa en unos 80.000 soldados, según los cálculos del Departamento de Guerra, cifra similar al despliegue previo a la invasión de Ucrania que comenzó en febrero de 2022, aunque en el caso de Alemania quedarían por debajo tras la reducción de tropas.

En Europa, la mayor concentración de efectivos de Estados Unidos se encuentra en Alemania, con unos 36.400 militares, seguida por Reino Unido con 10.156.

En conjunto, las bases y emplazamientos estadounidenses en Europa se reparten entre 31 bases permanentes y 19 ubicaciones adicionales con acceso del Departamento de Guerra.