Saif Abukeshek, el activista de la flotilla liberado por Israel: "Hay que movilizarse, no hemos terminado"

Saif Abukeshek, el activista palestino con nacionalidad española de la Flotilla durante su encarcelamiento en Israel. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Saif Abukeshek, activista palestino nacionalizado español, fue liberado por Israel tras diez días de detención al intentar llegar a Gaza con la Global Sumud Flotilla. Abukeshek llegará a Barcelona tras pasar por Atenas y agradeció el apoyo de su familia y del equipo legal durante su cautiverio. El activista denunció el sufrimiento de los prisioneros palestinos y llamó a continuar la movilización por una Palestina libre. Israel justificó la detención de Abukeshek por su supuesta vinculación con la organización PCPA, relacionada con Hamás, y reiteró el mantenimiento del bloqueo naval sobre Gaza.

Saif Abukeshek, el activista palestino nacionalizado español, ha sido liberado por Israel después de diez días de cautiverio tras ser interceptados por la Global Sumud Flotilla que viajaba rumbo a la Franja de Gaza.

El activista llegará esta tarde al Aeropuerto de Barcelona, según ha informado la organización de la Flotilla después de que haya llegado a territorio europeo, en concreto, a Atenas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que "vuela ya libre hacia España" donde se reunirá con su familia y seres queridos que han estado reivindicando su puesta en libertad desde que se tuvo conocimiento de su detención.

Saif has been released from israeli captivity and after 6 brutal days, his message is clear - we must continue to mobilize!



Still, thousands of Palestinian prisoners are being held hostage in israeli dungeons, subjected to inhumane conditions. We are one small step closer to a… pic.twitter.com/BN1OkxXaI4 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 10, 2026

En este sentido Albares ha agradecido el trabajo para su puesta en libertad y ha manifestado en su comunicado que "proteger a los españoles es la prioridad absoluta" del Gobierno.

"Es solo un paso"

Abukeshek, que lleva 20 años viviendo en España junto a su mujer y sus hijos, ha grabado un vídeo una vez que ha llegado a suelo europeo.

Desde Atenas ha manifestado que tras dejar atrás a los prisioneros palestinos está seguro de que el trato que ha recibido estos días en prisión "no se compara con el sufrimiento que los palestinos están atravesando".

Durante este tiempo preso, poco a poco empezó a debilitarse el estado de salud de este palestino con nacionalidad española tras iniciar una huelga de hambre que escaló a una huelga seca. Sin embargo, esta situación límite en Israel no ha cesado su voluntad de "continuar con las movilizaciones".

Tras poder escuchar de primera mano "los testimonios sobre la tortura y violaciones que sufren a diario" los palestinos, este activista asegura que no se puede olvidar a los prisioneros.

Por eso, ha reivindicado que se continúe luchando por "tierra y mar" para conseguir una Palestina libre.

Fuerza de "familia y amigos"

"Escuché sus voces", este activista ha asegurado que durante estos días duros en la prisión israelí lo que más fuerza le ha dado ha sido saber que contaba con el apoyo del equipo legal de Adalah, pero también de su "familia, esposa e hijos".

Aunque no ha olvidado a los compañeros que forman parte del movimiento de la Flotilla, en total, 180 personas "valientes" que han estado dándole fuerza estos días.

Su objetivo es claro y no cesará hasta conseguirlo: "Conseguir una Palestina libre".

"Dos provocadores profesionales"

Esta liberación también ha contado con un comunicado por parte de Israel que ha asegurado que "tras finalizar la investigación de los dos provocadores profesionales: Saif Abukeshek y Thiago Ávila, de la flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel".

Así calificaba el Ministerio de Exteriores hebreo en sus redes sociales a estos dos activistas que han estado detenidos las últimas semanas en su territorio.

Y, es que, según Israel, Abukeshek, formaba parte de una organización, la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA), vinculada con los terroristas de Hamás. Un pretexto que utilizaron para mantener a este activista retenido en prisión.

Eso sí, aunque se ha producido la liberación de estos activistas tras la intervención diplomática de España, el país liderado por Netanyahu ha querido dejar claro que "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".