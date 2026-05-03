El ejército israelí emitió el domingo una advertencia urgente a los residentes del sur del Líbano, instándolos a evacuar sus hogares y trasladarse al menos 1.000 metros hacia zonas abiertas.

El ejército declaró que estaba llevando a cabo operaciones contra Hezbolá tras lo que describió como una violación de su acuerdo de alto el fuego, advirtiendo que cualquier persona cerca de combatientes o instalaciones de Hezbolá podría estar en riesgo.