La justicia británica acusa de intento de asesinato al agresor que atacó a dos ciudadanos judíos en un barrio de Londres

Miembros de la comunidad judía en el lugar donde dos hombres judíos resultan gravemente heridos tras ser apuñalados en Golders Green. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Essa Suleiman, de 45 años, ha sido acusado de tres cargos de intento de asesinato tras apuñalar a dos ciudadanos judíos en Londres. El ataque se produjo en un contexto de aumento de la violencia y hostilidad hacia la comunidad judía en la capital británica. La Unidad Antiterrorista de Londres investiga el caso y el Gobierno ha elevado el nivel de amenaza terrorista a "grave". La comunidad judía se ha manifestado exigiendo mayor protección tras este y otros recientes ataques en barrios como Golders Green.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó este viernes la imputación de Essa Suleiman, de 45 años, por varios cargos de intento de asesinato tras los apuñalamientos ocurridos el miércoles contra dos ciudadanos judíos.

Esta agresión, sumada a una preocupante jornada de violencia en la capital, ha provocado que el Gobierno eleve el nivel de amenaza terrorista a 'grave', ante el clima de inseguridad detectado.

Según las investigaciones de Scotland Yard, el sospechoso también estaría vinculado a un incidente violento ocurrido apenas unas horas antes en el sureste de la ciudad.

Suleiman comparecerá este viernes ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se le notificarán formalmente tres cargos de intento de asesinato y uno de posesión de arma blanca en lugar público.

En el punto de mira

La investigación ha sido asumida directamente por la Unidad Antiterrorista de Londres, liderada por la comandante Helen Flanagan.

Aunque las autoridades han instado a la población a evitar especulaciones mientras el proceso judicial sigue su curso, el contexto se produce en un clima de creciente tensión y hostilidad hacia la comunidad judía.

El barrio de Golders Green, corazón de la vida judía en Londres, ya fue escenario en marzo de un ataque contra cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola, las cuales fueron incendiadas de manera premeditada.

La acumulación de incidentes ha generado una sensación de vulnerabilidad que ha desatado protestas ciudadanas.

Alerta nacional

Tras este suceso, unos 300 miembros de la comunidad judía se manifestaron el jueves por la noche frente a la residencia del primer ministro, Keir Starmer, para exigir un plan de protección concreto y efectivo.

Los manifestantes denuncian que la retórica del odio está pasando de las palabras a los hechos de forma alarmante.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio del Interior ha decidido elevar el nivel de amenaza nacional de "considerable" a "grave".

La ministra de Interior, Shabana Mahmood, ha hecho un llamamiento a la calma, pero también a la máxima vigilancia:

"Pedimos a la población que se mantenga alerta en su día a día e informe de cualquier comportamiento sospechoso. Estamos decididos a que se haga justicia"

Por el momento, Londres refuerza la presencia policial en zonas sensibles mientras el sistema judicial inicia el proceso contra Suleiman.