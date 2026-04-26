Los investigadores consideran que el atacante que irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a personas vinculadas a la Administración estadounidense y probablemente también al presidente Donald Trump, según ha declarado el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, en una entrevista concedida este domingo al programa 'Meet the Press with Kristen Welker', y recogida por The New York Times.

El autor del tiroteo compró las dos armas que llevaba consigo durante el ataque "en los últimos dos años", según ha declarado Todd Blanche, fiscal general en funciones. Las pruebas iniciales indican que actuó solo, pero esa conclusión podría cambiar a medida que los investigadores recopilen más información, añadió.

Los investigadores han determinado que el sospechoso tomó un tren de Los Ángeles a Chicago y, posteriormente, de Chicago a Washington, donde se registró en el Washington Hilton uno o dos días antes de que el hotel acogiera la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Blanche afirmó que el tiroteo, aunque terrible, demostró que el perímetro de seguridad en torno al presidente, sus funcionarios y los periodistas funcionó bien para neutralizar rápidamente la amenaza.

"No olvidemos que el sospechoso no llegó muy lejos. Apenas logró traspasar el perímetro, y cuando digo apenas me refiero a unos pocos metros", dijo Blanche, quien también se encontraba en el salón de baile durante la cena. "El sistema funcionó. Estábamos a salvo, el presidente Trump estaba a salvo".

El hombre armado que irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca "se propuso atacar a personas que trabajan en la Administración, entre las que probablemente se encontraba el presidente", declaró Blanche.

Blanche afirmó que los investigadores habían podido recabar cierta información de los dispositivos electrónicos del sospechoso y habían entrevistado a algunas personas que lo conocen, y que están empezando a hacerse una idea preliminar de su aparente motivo, aunque también advirtió de que esa interpretación podría cambiar a medida que revisen más pruebas.