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El fiscal de EEUU afirma que los objetivos del atacante eran los miembros de la administración Trump, incluido el presidente, y que actuó solo
Los investigadores consideran que el atacante que irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a personas vinculadas a la Administración estadounidense y probablemente también al presidente Donald Trump, según ha declarado el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, en una entrevista concedida este domingo al programa 'Meet the Press with Kristen Welker', y recogida por The New York Times.
El autor del tiroteo compró las dos armas que llevaba consigo durante el ataque "en los últimos dos años", según ha declarado Todd Blanche, fiscal general en funciones. Las pruebas iniciales indican que actuó solo, pero esa conclusión podría cambiar a medida que los investigadores recopilen más información, añadió.
Los investigadores han determinado que el sospechoso tomó un tren de Los Ángeles a Chicago y, posteriormente, de Chicago a Washington, donde se registró en el Washington Hilton uno o dos días antes de que el hotel acogiera la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Blanche afirmó que el tiroteo, aunque terrible, demostró que el perímetro de seguridad en torno al presidente, sus funcionarios y los periodistas funcionó bien para neutralizar rápidamente la amenaza.
"No olvidemos que el sospechoso no llegó muy lejos. Apenas logró traspasar el perímetro, y cuando digo apenas me refiero a unos pocos metros", dijo Blanche, quien también se encontraba en el salón de baile durante la cena. "El sistema funcionó. Estábamos a salvo, el presidente Trump estaba a salvo".
El hombre armado que irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca "se propuso atacar a personas que trabajan en la Administración, entre las que probablemente se encontraba el presidente", declaró Blanche.
Blanche afirmó que los investigadores habían podido recabar cierta información de los dispositivos electrónicos del sospechoso y habían entrevistado a algunas personas que lo conocen, y que están empezando a hacerse una idea preliminar de su aparente motivo, aunque también advirtió de que esa interpretación podría cambiar a medida que revisen más pruebas.
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Portugal condena "enérgicamente" el ataque contra Trump y la "violencia política"
El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), condenó "enérgicamente" el tiroteo en el acto con la prensa al que asistía el sábado por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que no se puede tolerar la "violencia política".
En un breve mensaje publicado en su cuenta de X, Montenegro condenó "el intento de atentado de esta noche contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", y agregó que "la democracia y quienes la defienden no pueden tolerar ni transigir con la violencia política".
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El jefe de la OTAN "conmocionado" por el tiroteo durante el evento al que asistía Trump
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este domingo estar "conmocionado" tras el tiroteo durante un evento al que asistía el presidente estadounidense, Donald Trump, y lo calificó de "ataque contra nuestras sociedades libres y abiertas".
"Estoy conmocionado por el ataque perpetrado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca (...) Este ha sido un ataque contra nuestras sociedades libres y abiertas. Defendemos la democracia y nos solidarizamos con Estados Unidos", dijo el líder de la alianza militar en un mensaje en redes sociales.
"Me siento aliviado de que el presidente Trump, la primera dama y todos los invitados se encuentren sanos y salvos", añadió Rutte.
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El FBI acordona la casa del detenido, que de momento se enfrenta a dos cargos federales
Los agentes del FBI han acordonado la casa de Cole Allen, el hombre detenido por el ataque durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca.
La vivienda se encuentra en el área de Los Ángeles. Según The New York Times, por el momento se desconoce si los agentes federales han accedido ya a la casa.
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Emiratos tacha de "crimen atroz" el ataque contra Trump y condena el "extremismo"
Emiratos Árabes Unidos (EAU) calificó este domingo de "crimen atroz" el tiroteo registrado anoche en el hotel donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con la primera dama y varios miembros de su Administración, y condenó todo acto de "extremismo y terrorismo".
"Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el ataque armado contra Su Excelencia Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América, y expresa su profundo pesar por este atroz crimen", dijo el Ministerio de Exteriores emiratí en un escueto comunicado.
El departamento también manifestó la "solidaridad" del país del golfo Pérsico con el mandatario, así como con "su familia, el Gobierno y el pueblo de Estados Unidos", al tiempo que condenó "estos actos criminales".
También expresó el "firme rechazo" de Emiratos -uno de los principales aliados de Washington en Oriente Medio- "a toda forma de violencia, extremismo y terrorismo que atente contra la seguridad y la estabilidad".
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Meloni expresa su "plena solidaridad" con Trump tras el tiroteo en Washington
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó este domingo su solidaridad al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el intento de atentado sufrido anoche en Washington y advirtió de que "ningún odio político" debe tener cabida en las democracias.
"Deseo expresar mi plena solidaridad y más sincera cercanía al presidente Trump, a la primera dama Melania, al vicepresidente Vance y a todos los presentes por lo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca de ayer por la noche", afirmó la mandataria italiana en un mensaje en su cuenta de la red social X.
Y añadió: "Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos al fanatismo envenenar los lugares del libre debate y de la información".
Por último, Meloni apeló a la defensa de la "civilización del diálogo" como un "dique infranqueable contra cualquier deriva intolerante".
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El director del FBI confirma que el atacante portaba un arma larga: "Estamos examinando todos los restos balísticos"
El director del FBI, Kash Patel, indicó este sábado que el tirador que hoy irrumpió en un hotel de Washington donde estaba cenando el presidente Donald Trump y obligó a que el mandatario fuera evacuado, cargaba con un arma larga al ser detenido por el Servicio Secreto presidencial.
El hombre fue interceptado en el hotel Hilton de Washington, donde Trump, la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno participaban en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).
"Estamos examinando todos los restos balísticos encontrados en el lugar, incluyendo el arma larga y los casquillos. Estamos realizando entrevistas a testigos en este momento", explicó Patel en una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca poco después de que se produjera el suceso.
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Presentan cargos federales contra el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales
El hombre detenido por irrumpir armado en el hotel donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca enfrenta dos cargos federales: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa.
Según detalló este sábado la fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, en una comparecencia ante los medios, el acusado comparecerá ante el tribunal federal el lunes y se prevé que se presenten cargos criminales adicionales.
La fiscal fue contundente al afirmar que, según las investigaciones preliminares, el individuo tenía la "clara intención de causar el mayor daño posible".
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Quién es Cole Tomas Allen: el profesor sin antecedentes que ha irrumpido armado en la cena de corresponsales de Trump
Cole Tomas Allen tiene 31 años y vive en Torrance, una zona residencial del área de Los Ángeles, en California. Es profesor a tiempo parcial, desarrollador de videojuegos e ingeniero de formación.
Las autoridades lo identifican como el hombre que ha intentado irrumpir armado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca hace tan solo unas horas.
Hasta ahora, nada parecía indicar que fuese un perfil de riesgo. Su trayectoria encaja más con la de un profesional vinculado al ámbito tecnológico y académico que con la de alguien asociado a este tipo de ataques.
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El ataque a Trump en sus propias palabras: "Pensé que era una bandeja. Ser presidente es una profesión peligrosa"
Poco después de sobrevivir a un nuevo intento de asesinato durante la tradicional cena de corresponsales ante la Casa Blanca, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha contado en sus propias palabras cómo fue el ataque.
"Pensé que era una bandeja cayendo, era un ruido que venía desde bastante lejos", ha explicado durante una rueda de prensa.
"Nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa. Si Marco (Rubio) me lo hubiese dicho a lo mejor habría pasado de esto", brome
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Nancy Pelosi condena el "aterrador" acto de violencia en cena de corresponsales con Trump
La exlíder demócrata estadounidense Nancy Pelosi calificó este sábado de "aterrador acto de violencia" el tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y expresó alivio porque el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el resto de asistentes resultaron ilesos.
"Es un gran alivio que el presidente, la primera dama y todas las personas presentes en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo tras un aterrador acto de violencia dentro del recinto", señaló en su cuenta en X.
La excandidata presidencial por el Partido Demócrata también elogió a los "valientes hombres y mujeres del Servicio Secreto de Estados Unidos y las fuerzas del orden locales", que, dijo, "merecen ser felicitados por su rápida acción para asegurar la escena y proteger a los presentes".
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Mamdani rechaza la "violencia política" tras el tiroteo en la cena de la prensa con Trump
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó este sábado la "violencia política" tras el tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y expresó alivio porque el presidente Donald Trump y los asistentes al evento resultaron ilesos.
"La violencia política es absolutamente inaceptable. Me alegra que el presidente y los invitados a la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo", escribió Mamdani en su cuenta en X.
El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del gabinete del salón donde se celebraba este sábado en la noche la cena, tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE presente en el evento.
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Israel condena "en los términos más enérgicos" tiroteo que obligó a la evacuación de Trump
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, condenó este domingo "en los términos más enérgicos posibles" el tiroteo que se registró anoche en el hotel donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaba junto con la primera dama y varios miembros de su Gobierno en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).
"Condeno el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Trump, y felicito a las fuerzas de seguridad estadounidenses por su rápida actuación para neutralizar al atacante. Tolerancia cero ante la violencia política", escribió Saar en una publicación en X.
En dicho 'post' también añadió que "Israel apoya incondicionalmente a Estados Unidos y al presidente Trump".
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Javier Milei condena el "nuevo intento de asesinato" contra Trump
El presidente de Argentina, Javier Milei, condenó este sábado lo que calificó como un "nuevo intento de asesinato" contra el mandatario de EEUU, Donald Trump, tras el tiroteo registrado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.
"La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca", señaló la Presidencia argentina en un comunicado publicado en sus redes sociales.
El Gobierno de Argentina celebró que Trump, la primera dama Melania Trump y el resto de asistentes al evento resultaran ilesos y que el atacante fuera detenido "antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien".
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Trump dice que tirador "estaba muy lejos" de él tras el tiroteo en cena de corresponsales
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró esta noche en rueda de prensa que el tirador que fue detenido en un intento de infiltrarse en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "estaba muy lejos" de acercarse a él y aseguró que "era un loco", pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.
Trump explicó hoy en rueda de prensa cerca de la media noche en la Casa Blanca cómo vivió la evacuación de la tradicional cena de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre fuera "interceptado" tras intentar traspasar la seguridad del evento armado con un arma larga.
"Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala", explicó el mandatario acompañado de la primera dama, Melania Trump, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche.
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