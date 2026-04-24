Expulsar a España de la OTAN: el farol de EEUU

Las claves

Las claves Generado con IA EEUU habría contemplado expulsar a España de la OTAN como medida de presión por no apoyar su guerra contra Irán, según un correo interno del Pentágono. El tratado de la OTAN no permite la expulsión de países miembros; sólo contempla la salida voluntaria de un socio mediante notificación formal. Las amenazas de expulsión son vistas como maniobras de chantaje y presión política, similares a casos anteriores en la política internacional. La administración Trump utiliza la amenaza y la desinformación, generando tensión dentro de la OTAN y entre los aliados.

¿Puede Estados Unidos echar a España de la OTAN? Según un correo interno del Pentágono al que ha tenido acceso la agencia Reuters, la administración de Donald Trump estaría contemplando medidas para castigar a todos aquellos países que no le han apoyado en su guerra contra Irán. Entre otras, propone expulsar a España de la Alianza Atlántica.

Vamos a partir de la base de que este tipo de filtraciones siempre, siempre son interesadas y, en la mayoría de casos, suponen un chantaje.

Por poner un ejemplo: Alemania filtró un documento en el año 2015 en el que proponía expulsar a Grecia de la zona euro si no cumplía con los recortes que se le pedía. ¿Y qué ocurrió? Nada, porque quedó claro que se trataba de una medida de presión.

En este caso, aunque Estados Unidos quisiera, no podría sacar a España de la OTAN. El tratado no recoge esta posibilidad, como ocurre con la mayoría de las organizaciones, ya que están diseñadas para prever su ampliación, pero no el recorte o la expulsión. Es más, no existen jerarquías entre socios.

La única forma de que salga un país es por la vía voluntaria e informando al Gobierno de Estados Unidos, según recoge el artículo 13 del Tratado.

La administración de Donald Trump vuelve a hacer uso de la amenaza y la desinformación, sin importar los vínculos con los socios y arrastrando al país y a la OTAN a uno de los capítulos más nebulosos de su historia.