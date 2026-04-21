Trump prolonga el alto el fuego hasta que Irán "presente una propuesta unificada y concluyan las negociaciones"

Donald Trump pronuncia este lunes un discurso ante miembros del Partido Republicano en el Trump National Doral Miami. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha extendido el alto el fuego con Irán hasta que se presente una propuesta unificada y concluyan las negociaciones. La decisión fue tomada tras la cancelación del viaje del vicepresidente JD Vance a Islamabad para continuar las negociaciones. Trump afirma que la extensión responde a una petición de líderes pakistaníes y a la división interna del Gobierno iraní. Las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen el bloqueo y continúan preparadas pese a la extensión del alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido el alto el fuego con Irán que terminaba la madrugada de este martes al miércoles. El mandatario ha tomado esta decisión después de que su vicepresidente JD Vance cancelase su viaje a Islamabad para proseguir las negociaciones.

Según su publicación en la red social Truth, el alto el fuego será indefinido "hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

Trump explica que su decisión viene determinada "a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán" y por consecuencia de que "el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido". "Lo cual no es inesperado", añade.

Eso sí, precisa que ha ordenado a sus Fuerzas Armadas "que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas".

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