Trump vuelve a amenazar a Irán: le da 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz "o desatará el infierno sobre ellos"

Varios países europeos han solicitado a la Comisión Europea un impuesto sobre los beneficios de las energéticas para paliar el impacto económico del encarecimiento del petróleo.

El cierre del estrecho ha paralizado una quinta parte del suministro mundial de petróleo, desestabilizando la economía global.

Irán ha declarado que el estrecho de Ormuz nunca volverá a ser un paso libre y planea imponer peajes y vetar el tránsito de barcos de países enemigos.

Donald Trump ha dado 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, amenazando con destruir sus centrales eléctricas si no lo hacen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar al régimen de los ayatolás y les ha dado un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz.

El mandatario ha lanzado este ultimátum después de que Irán haya derribado dos aviones de combate y en un momento en el que buscan a uno de los tres tripulantes.

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", ha escrito en su red social, Truth Social.

Si se cumple el plazo sin que Irán haya reabierto Ormuz, Trump ha prometido que destruirá sus centrales eléctricas.

El mensaje de Trump en Truth. E.E.

Hasta ahora, después de haber ampliado el plazo hasta el próximo día 6 de abril, Trump no descartaba ser flexible.

Sin ir más lejos este viernes publicó un mensaje con el que se planteaba dar "un poco más de tiempo".

Pero, después del mensaje de este sábado, parece que el lunes es la fecha definitiva.

Irán no reabrirá Ormuz

Para el régimen de Irán "el estrecho de Ormuz nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", así lo ha asegurado el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi.

Parece que nunca volverá a ser un paso libre para la navegación.

Sin embargo, el Parlamento de Irán ha aprobado un Plan de Gestión del estrecho de Ormuz, con el que pretende implantar peajes.

Los buques que quieran navegar por este paso estratégico tendrán que pagar unas tasas.

Y, además, vetan el tránsito de los barcos de países que consideran enemigos.

La Guardia Revolucionaria de Irán pretende consolidarse como la única autoridad encargada de la seguridad de la navegación en el estrecho.

Aunque todavía queda que se apruebe el texto por el pleno y recibir el visto bueno del Consejo de Guardianes.

Economía global en juego

Desde el pasado 28 de febrero con el ataque de EEUU e Israel a Irán, la economía mundial se vio brutalmente sacudida.

El cierre del estrecho de Ormuz supone que se ha paralizado una quinta parte del petróleo a nivel mundial.

Lo que ha desestabilizado buena parte de la economía mundial y del panorama geopolítico.

Por eso se trata de una cuestión clave que preocupa a la mayor parte de países del mundo.

Para paliar los efectos, los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han perdido a la Comisión Europea que establezca un impuesto sobre los beneficios de las compañías energéticas con la guerra.

Lo que pretenden es paliar el impacto económico del encarecimiento del petróleo.

El fin es evitar que el coste de la crisis recaiga exclusivamente en los consumidores y sobre las arcas públicas.