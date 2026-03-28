Guerra en Irán, hoy en directo | Últimas noticias de los ataques de EEUU e Israel, el estrecho de Ormuz y reacciones de Trump

Al cumplirse cuatro semanas desde la ofensiva sorpresa del 28 de febrero, el presidente de Estados Unidos ha dado un giro estratégico al proponer un plan de paz de 15 puntos mediado por Pakistán.

La iniciativa plantea el levantamiento de las sanciones internacionales a cambio del desmantelamiento del programa nuclear iraní y la limitación de su arsenal balístico. Para facilitar estas conversaciones indirectas, Trump ha extendido su ultimátum hasta el 6 de abril, aunque mantiene la amenaza de destruir las centrales eléctricas de la República Islámica si no se alcanza un acuerdo inminente.

Por su parte, Teherán considera "excesivas" las condiciones estadounidenses y exige reparaciones de guerra, mientras Israel se desmarca de la diplomacia de Washington y promete intensificar sus ataques contra objetivos estratégicos iraníes.

Sobre el terreno, la situación humanitaria y económica se agrava con el reporte de más de 92.000 inmuebles civiles dañados y el precio del petróleo en máximos históricos. A pesar del paréntesis diplomático abierto por la Casa Blanca, Israel ha mantenido su ofensiva contra infraestructuras nucleares y ha eliminado recientemente al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri.

Esta dualidad entre los mensajes conciliadores de Washington y la expansión de los ataques israelíes —que ya alcanzan universidades y centros logísticos de Hizbulá en el Líbano— genera una profunda desconfianza en Irán, que condiciona cualquier cese de hostilidades al reconocimiento total de su autoridad sobre el estratégico estrecho de Ormuz.