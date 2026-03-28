Guerra en Irán, hoy en directo | Últimas noticias de los ataques de EEUU e Israel, el estrecho de Ormuz y reacciones de Trump
Siga las últimas noticias sobre la situación en Oriente Próximo, después de que EEUU haya dado un nuevo ultimátum a Irán para abrir el Estrecho de Ormuz mientras Israel mantiene los ataques en Teherán y Yazd.
👉 Atrapados en la ratonera de Ormuz: Irán transforma la 'Furia Épica' de Trump y Netanyahu en un mes en una guerra sin salida
Oriente Próximo cumple hoy su primer mes bajo la operación “Furia Épica” con una tensa tregua aérea tras el nuevo anuncio de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha prorrogado por segunda vez su ultimátum a Teherán, fijando ahora el 6 de abril como fecha límite para que la República Islámica reabra totalmente el estrecho de Ormuz. Trump ha justificado esta extensión de diez días alegando que las negociaciones secretas, mediadas por Pakistán, están siendo "productivas", a pesar de que el Pentágono mantiene sobre la mesa planes para una posible incursión terrestre en instalaciones estratégicas si no se alcanza un acuerdo inminente.
Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel mantiene su campaña de "precisión", centrando sus últimos ataques nocturnos en centros de producción de misiles balísticos y minas en las provincias de Teherán y Yazd. El mando militar israelí asegura que estas incursiones son necesarias para neutralizar la amenaza de represalias mientras el bloqueo naval de Ormuz mantiene el precio del barril de Brent por encima de los 110 dólares en los mercados internacionales.
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Donald Trump alterna la presión militar con una oferta de paz mientras la guerra en Irán cumple su primer mes
Al cumplirse cuatro semanas desde la ofensiva sorpresa del 28 de febrero, el presidente de Estados Unidos ha dado un giro estratégico al proponer un plan de paz de 15 puntos mediado por Pakistán.
La iniciativa plantea el levantamiento de las sanciones internacionales a cambio del desmantelamiento del programa nuclear iraní y la limitación de su arsenal balístico. Para facilitar estas conversaciones indirectas, Trump ha extendido su ultimátum hasta el 6 de abril, aunque mantiene la amenaza de destruir las centrales eléctricas de la República Islámica si no se alcanza un acuerdo inminente.
Por su parte, Teherán considera "excesivas" las condiciones estadounidenses y exige reparaciones de guerra, mientras Israel se desmarca de la diplomacia de Washington y promete intensificar sus ataques contra objetivos estratégicos iraníes.
Sobre el terreno, la situación humanitaria y económica se agrava con el reporte de más de 92.000 inmuebles civiles dañados y el precio del petróleo en máximos históricos. A pesar del paréntesis diplomático abierto por la Casa Blanca, Israel ha mantenido su ofensiva contra infraestructuras nucleares y ha eliminado recientemente al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri.
Esta dualidad entre los mensajes conciliadores de Washington y la expansión de los ataques israelíes —que ya alcanzan universidades y centros logísticos de Hizbulá en el Líbano— genera una profunda desconfianza en Irán, que condiciona cualquier cese de hostilidades al reconocimiento total de su autoridad sobre el estratégico estrecho de Ormuz.
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Irán denuncia el bombardeo de EEUU e Israel contra la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán
El centro educativo iraní ha informado este sábado de un ataque coordinado entre las fuerzas estadounidenses e israelíes durante la madrugada, el cual ha provocado graves daños materiales en sus instalaciones.
Aunque no se han registrado víctimas mortales, el Departamento de Relaciones Públicas de la universidad ha denunciado que el bombardeo generó escenas de pánico en áreas residenciales, zonas comerciales y en un hospital próximo al campus.
Este incidente se suma a los ataques previos registrados esta misma semana contra la Universidad Tecnológica de Isfahán y la de Malek Ashtar, esta última vinculada por la inteligencia israelí al programa nuclear y de defensa de la República Islámica.
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Israel elimina a dos altos cargos de la Unidad de Comunicaciones de Hizbulá en Beirut
El Ejército de Israel ha confirmado este sábado la muerte de Ayub Huseín Yaacub y Yaser Mohamed Mubarak durante una serie de bombardeos de precisión realizados ayer viernes sobre la capital libanesa.
Según el comunicado castrense, ambos fallecidos desempeñaban roles clave en la estructura logística y de transmisión del grupo chií, estando vinculados además a la dirección de ataques con cohetes contra territorio israelí.
Esta operación se enmarca en las dos oleadas de ataques aéreos ejecutadas en menos de 24 horas sobre objetivos estratégicos en Beirut para desarticular el mando y control de la organización.
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Pakistán lidera una cumbre de mediación de urgencia entre EEUU e Irán para frenar la escalada bélica
El Gobierno de Pakistán ha convocado para este fin de semana a los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto en una cumbre diplomática de alto nivel en Islamabad.
El objetivo central del encuentro es evaluar la propuesta de paz de 15 puntos redactada por Washington y evitar que expire el nuevo ultimátum de diez días anunciado por Donald Trump.
La mediación paquistaní se vuelve crítica ante la posibilidad, aún no confirmada oficialmente, de una reunión directa en suelo neutral entre el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y representantes de la República Islámica para desbloquear el conflicto antes del próximo 6 de abril.
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Atrapados en la ratonera de Ormuz: Irán transforma la 'Furia Épica' de Trump y Netanyahu en un mes en una guerra sin salida
En la madrugada del 28 de febrero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comparecía para anunciar el comienzo de la operación 'Furia Épica' contra Irán. En colaboración con un operativo israelí ordenado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, 'Rugido del león', su objetivo declarado era derrocar a la República Islámica y reemplazar a sus gobernantes.
Un mes después, el régimen de los ayatolás ha perdido a importantes líderes, comenzando por el líder supremo, Alí Jamenei. Sin embargo, Irán resiste. Los ataques de represalia contra los países aliados de EEUU en el golfo Pérsico han demostrado que, aunque hayan perdido gran parte de su potencial militar, pueden amenazar la estabilidad de Oriente Próximo.
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Varios ataques con drones contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait dañan gravemente sus sistemas de radar.
La agencia estatal de noticias de Kuwait, citando a la Aviación Civil del país, ha informado esta mañana de que el Aeropuerto Internacional de la capital ha sido objeto de múltiples ataques con drones.
Aunque las autoridades confirman que no se han registrado heridos, el impacto de las aeronaves no tripuladas ha causado daños "significativos" en el sistema de radares del aeródromo, comprometiendo seriamente la seguridad y operatividad del tráfico aéreo en la zona. Este incidente supone una peligrosa expansión geográfica del conflicto, alcanzando a uno de los puntos neurálgicos de conectividad en el Golfo.
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Las milicias hutíes de Yemen confirman el lanzamiento de un misil contra Israel y advierten que sus operaciones no cesarán
El brazo militar de los rebeldes hutíes de Yemen ha reivindicado oficialmente el ataque con misil balístico detectado esta madrugada contra territorio israelí, justificando la acción como una respuesta directa a los continuos ataques de la operación ‘Furia Épica’ contra infraestructuras en Irán, Líbano, Irak y los territorios palestinos.
En un comunicado emitido hace escasos minutos, el grupo insurgente ha asegurado que este lanzamiento es solo el inicio de una nueva fase de combate y que sus operaciones militares continuarán activas de forma indefinida hasta que se alcancen los objetivos estratégicos del "Eje de la Resistencia".
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Tailandia logra un acuerdo con Irán para permitir el tránsito seguro de sus petroleros por el estrecho de Ormuz
El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, ha anunciado hoy el éxito de las negociaciones con Teherán para garantizar un corredor seguro a sus buques en la ruta comercial más crítica del mundo. Tras semanas de incertidumbre y el ataque sufrido por un navío tailandés el pasado 11 de marzo, el gobierno de Bangkok ha conseguido que sus petroleros sean clasificados como "no hostiles".
Este movimiento alivia el temor al desabastecimiento en el sudeste asiático, en un momento en que Irán mantiene un bloqueo selectivo que afecta al 20% del crudo mundial, permitiendo el paso únicamente a naciones que no participen ni apoyen la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel.
La misión de Irán ante la ONU ha ratificado esta postura, confirmando que los navíos de países que no colaboren en "actos de agresión" contra la República Islámica pueden transitar de manera coordinada con sus autoridades competentes.
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Irán denuncia ante la ONU "ecocidio" tras los ataques de Israel contra sus plantas nucleares y de acero
El ministro de Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, ha elevado una queja formal ante el secretario general de la ONU, António Guterres, calificando de "ecocidio" la ofensiva de la operación ‘Furia Épica’.
En su misiva, el gobierno de Teherán denuncia que el ataque deliberado contra depósitos de combustible y centros de producción constituye una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario.
Paknejad advierte que estas agresiones no solo buscan el colapso económico del país, sino que generan un riesgo medioambiental irreversible para toda la región al atacar infraestructuras críticas de suministro.
Sobre el terreno, la escalada ha alcanzado objetivos de alta sensibilidad estratégica. Israel ha confirmado ataques directos contra una planta de agua pesada en Arak y una fábrica de óxido de uranio en la provincia de Yazd, aunque las autoridades iraníes aseguran que, de momento, no existe riesgo de contaminación radiológica para la población.
Asimismo, los bombardeos han alcanzado la central nuclear de Bushehr, operada por la rusa Rusatom, y complejos siderúrgicos en Juzestán e Isfahán. Pese a la magnitud de los objetivos, Teherán sostiene que los daños en las subestaciones eléctricas y fábricas de acero han sido limitados y no han causado víctimas mortales hasta el momento.
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El ejército de Israel intercepta un misil balístico lanzado por las milicias de Yemen contra su territorio
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la madrugada de este sábado la detección y neutralización de una amenaza aérea proveniente de Yemen, lo que supone la entrada directa de este nuevo frente en la guerra actual contra Irán.
Aunque los sistemas de defensa aérea lograron interceptar el proyectil sin que se registraran víctimas, las autoridades mantuvieron a la población en zonas protegidas durante quince minutos antes de declarar la situación bajo control.
Este ataque se produce apenas un mes después del inicio de la ofensiva aérea de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní, rompiendo el equilibrio regional mantenido hasta el momento.
Por su parte, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados estratégicos de Teherán, han formalizado su involucración militar advirtiendo que tienen "las manos en el gatillo" para ampliar sus operaciones.
El portavoz militar Yahya Sarea condicionó nuevas intervenciones directas a que el Mar Rojo sea utilizado como plataforma de ataque contra Irán o a la consolidación de nuevas alianzas internacionales con Washington y Tel Aviv.
Este movimiento escala la tensión en el "Eje de la Resistencia", recordando los más de 1.800 ataques que el grupo yemení ya lanzó durante el conflicto previo en Gaza y amenazando con convertir el Mar Rojo en un escenario de guerra abierta.