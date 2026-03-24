Guerra de Irán hoy, última hora en directo de los ataques de EEUU e Israel
Siga la última hora de la situación en Oriente Próximo , después de que Trump amenazase con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estratégico estrecho de Ormuz.
👉 Europa, a una semana de sufrir la peor escasez de petróleo de su historia si Irán no abre Ormuz: es el 14% de las importaciones
Oriente Próximo se acerca a su cuarta semana de conflicto con nuevos ataques y sin señales de tregua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba este lunes que ha ordenado "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días, después de dar el sábado un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a bombardeos contra instalaciones energéticas. Sin embargo, la República Islámica desmintió haber mantenido ningún tipo de conversaciones con Washington.
Por su parte, Israel continúa su ofensiva contra Líbano e Irán, mientras que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha instado a los países aliados a "sumarse a la ofensiva".
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Trump se da cinco días de margen para reforzar su ofensiva y tratar de sublevar al ala "civil" del régimen iraní
El conflicto en Irán entra en su cuarta semana dentro de la más absoluta confusión y sin un final cercano a la vista.
Si el sábado por la noche Donald Trump lanzaba en redes sociales un ultimátum de 48 horas al régimen de los ayatolás para abrir sin condiciones el estrecho de Ormuz a la navegación comercial, este lunes por la mañana decidió extender dicho ultimátum cinco días más, apelando a unas supuestas "negociaciones" que estarían en marcha con Teherán.
Esta estrategia es habitual en el presidente estadounidense: lanza el órdago públicamente como medida de presión en la confianza de que el rival realmente acepte un acuerdo favorable… pero cuando ve que no es así, desvela un supuesto deseo ajeno de negociar y cancela sus planes.
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El Ejército israelí informa de ataques contra varios centros de mando y depósitos de misiles balísticos
El Ejército israelí ha atacado durante la noche y el día de ayer varios centros de mando de la República Islámica, incluidas dos sedes de los servicios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Teherán, e instalaciones militares que albergaban sistemas de defensa antiaérea y depósitos de misiles balísticos.
⭕️ 3,000+ strikes across Iran since the start of Operation Roaring Lion— Israel Defense Forces (@IDF) March 24, 2026
Yesterday, the IDF targeted IRGC command centers, weapons storage facilities, and aerial defense systems.
Overnight, an additional 50+ targets were struck, including ballistic missile storage and launch…
Las Fuerzas de Defensa de Israel, según se detalla en el comunicado, han alcanzado más de 3.000 objetivos en los 25 días que van de guerra.
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Siguen los ataques contra los países del Golfo: Kuwait sufre daños en su red eléctrica y Arabia Saudí derriba 23 drones
Kuwait ha registrado daños en su red eléctrica durante la madrugada tras los impactos de restos de drones abatidos, mientras que Arabia Saudí y Baréin han informado de nuevos ataques sobre su territorio.
El Ministerio de Electricidad kuwaití, citado por la agencia de noticias Kuna, ha indicado que siete líneas eléctricas aéreas quedaron fuera de servicio en varias zonas del país debido a los daños sufridos por la caída de escombros tras las interceptaciones de aparatos no tripulados. El Ejército ha interceptado varios misiles y drones que penetraron en su espacio aéreo.
El Ministerio de Defensa saudí ha detallado que en las últimas horas sus defensas antiáreas han destruido al menos 23 drones en diferentes ataques. Las sirenas también sonaron en Baréin en al menos tres ocasiones, según el Ministerio del Interior, sin que hayan trascendido mas detalles sobre los ataques.
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Europa, a una semana de sufrir la peor escasez de petróleo de su historia si Irán no abre Ormuz: es el 14% de las importaciones
Han pasado 25 días desde que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzara la operación Furia Épica, el pasado 28 de febrero: el ataque a Irán que ha sumido al mundo en un caos energético sin precedentes y podría provocar la cuarta gran crisis fósil de los últimos 100 años.
"La actual crisis energética es muy grave y supera a la de 1970", ha dicho Fatih Birol, el director ejecutivo de la AIE (Agencia Internacional de la Energía), pero mientras que en Europa solo se está viendo el tsunami venir, en Asia ya se están tomando medidas, ¿por qué?
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Cuatro heridos en Tel Aviv tras la última oleada de misiles lanzada por Irán durante la madrugada
Irán ha lanzado durante la madrugada varias oleadas de misiles contra Israel. En Tel Aviv se han registrado algunos impactos y al menos cuatro personas han resultado heridas leves, según los servicios de emergencia Magen David Adom. La Policía israelí, según recoge Channel 12, ha indicado que uno de los proyectiles transportaba alrededor de 100 kilos de explosivos y ha causado importantes daños en un edificio y destruido varios coches.
בניין בתל אביב נפגע במטח לעבר המרכז הבוקר, מכוניות עלו באש; מד"א: אין נפגעים@tuvyayagelnik pic.twitter.com/vKPDvZZ0WA— גלצ (@GLZRadio) March 24, 2026
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Guerra de Irán | Von der Leyen exige a Irán frenar ataques en Ormuz
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, criticó este martes las actuaciones de Irán en Oriente Medio y exigió que detenga de forma inmediata sus ataques contra el tráfico marítimo comercial. Lo hizo durante una rueda de prensa en Camberra junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese.
"Irán tiene que cesar inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, drones y ataques con misiles y otros intentos de bloquear el estrecho para el transporte comercial", afirmó la dirigente europea, que calificó de "inaceptables" los ataques contra buques mercantes.
Von der Leyen advirtió de que estas acciones ponen en riesgo el comercio global y subrayó que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético mundial.