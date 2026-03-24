Guerra de Irán hoy, última hora en directo de los ataques de EEUU e Israel

Oriente Próximo se acerca a su cuarta semana de conflicto con nuevos ataques y sin señales de tregua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba este lunes que ha ordenado "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días, después de dar el sábado un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a bombardeos contra instalaciones energéticas. Sin embargo, la República Islámica desmintió haber mantenido ningún tipo de conversaciones con Washington.

Por su parte, Israel continúa su ofensiva contra Líbano e Irán, mientras que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha instado a los países aliados a "sumarse a la ofensiva".