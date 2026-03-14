Milei se fotografía en Madrid con Abascal con un mono de trabajo de la petrolera que Argentina expropió a Repsol

Las claves nuevo Generado con IA Javier Milei se reunió en Madrid con Santiago Abascal, líder de Vox, luciendo un mono de trabajo de la petrolera argentina YPF. La vestimenta de Milei recuerda la expropiación en 2012 del 51% de YPF, que pertenecía a la española Repsol. Por esta expropiación, Argentina pagó una indemnización de 5.000 millones de dólares a Repsol en 2014. El encuentro entre Milei y Abascal, celebrado en un hotel céntrico, reafirmó la buena sintonía entre ambos políticos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha reunido este sábado en Madrid con el líder de Vox, Santiago Abascal, un encuentro en el que el mandatario argentino ha aparecido vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF.

La elección de esta indumentaria por parte de Milei se vincula directamente con la situación jurídica y financiera de YPF.

Esta situación se encuentra definida por la intervención estatal del año 2012, mediante la cual Argentina ejecutó la expropiación del 51% del paquete accionario perteneciente a la petrolera española de Repsol.

Esta maniobra derivó en una indemnización de 5.000 millones de dólares pagada por el Estado argentino a la empresa española en 2014.

Estación de gasolina de YPF en Buenos Aires. Reuters

Al ser consultados sobre los motivos de su indumentaria, tanto el mandatario como su equipo de comunicación optaron por no realizar declaraciones al respecto.

Milei ha acudido a España para clausurar este sábado el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos.

El encuentro, que duró aproximadamente 50 minutos y se llevó a cabo en un céntrico hotel de la capital española, sirvió para ratificar la sintonía entre ambos dirigentes.

Abascal calificó a Milei en sus redes sociales como un "referente internacional de la libertad", celebrando una relación que se ha consolidado tras múltiples encuentros en los últimos años.

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