🔴 Irán se ceba con Bahréin: ataca con misiles su mayor refinería y destruye el mayor centro de datos de Amazon de la región
Trump anuncia que no habrá ningún acuerdo con Irán sin una "rendición incondicional" y exige un nuevo líder "aceptable"
El Ejército de Israel anuncia la destrucción del búnker de Jamenei utilizado por otros líderes militares de Irán
-
Guerra Irán | Líbano denuncia al menos 26 muertos y 35 heridos durante una incursión israelí en el valle de la Becá
El Ejército de Irán ha afirmado en la madrugada de este viernes que los ataques iraníes de los próximos días "serán más intensos y generalizados", en el marco de las represalias por la ofensiva militar lanzada el pasado sábado contra Teherán y otros puntos del país por parte de Estados Unidos e Israel.
-
Guerra Irán | El Gobierno condena "rotundamente" los ataques contra Líbano e insta a Israel al cumplimiento del derecho internacional
El Gobierno de España ha manifestado que condena "rotundamente" los ataques masivos contra Líbano y ha instado a Israel al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional.
-
Guerra Irán | La Guardia Revolucionaria anuncia más ataques regionales en medio de las promesas de desescalada del presidente iraní
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado ataques de madrugada contra posiciones de grupos armados de oposición kurdos en la región del Kurdistán iraquí en medio de las promesas del presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien ha asegurado que los bombardeos contra los países vecinos han quedado suspendidos salvo que sea necesario efectuar contraataques.
-
Irán, EEUU e Israel, en directo | El aeropuerto de Dubái reanuda sus operaciones "parcialmente"
Tras un comunicado de Emirates diciendo que reanudará sus operaciones, el aeropuerto de Dubái dijo que estaba reanudando parcialmente los servicios .
"Hemos reanudado parcialmente nuestras operaciones a partir de hoy, 7 de marzo, con algunos vuelos operando desde DXB y DWC", publicó en las redes sociales, refiriéndose al aeropuerto principal de Dubái y al aeropuerto Al Maktoum al suroeste de la ciudad (también conocido como Dubai World Central).
-
Irán, EEUU e Israel, en directo | El presidente de Irán afirma que "la exigencia de EEUU de rendición es un sueño que se llevarán a la tumba"
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la exigencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de una rendición incondicional de la República Islámica "es un sueño que se llevarán a la tumba".
"La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos se llevarán a la tumba", dijo Pezeshkian en el segundo vídeo emitido por su oficina desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de marzo.
Pezeshkian respondía así a Trump, quien aseguró el viernes que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional".
"Tras eso (la rendición) y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", aseguró Trump en su red Truth Social.
Irán ha insistido en que no piensa rendirse y en que el país está preparado para una larga guerra, y ha respondido con ataques a Israel -con diez muertos- y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.
No obstante, Pezeshkian anunció también este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.
-
Irán, EEUU e Israel, en directo | Irán dice haber atacado un petrolero tras ignorar las advertencias en el golfo Pérsico
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que ha atacado un petrolero "tras ignorar repetidas advertencias", en un nuevo ataque en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra de Irán.
"Un petrolero con el nombre comercial Prima, tras ignorar repetidas advertencias de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria sobre la prohibición de tránsito y la falta de seguridad en el estrecho de Ormuz, fue alcanzado por un dron suicida", afirmó la agencia oficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
-
Guerra Irán | Irán anuncia la suspensión de sus bombardeos a sus vecinos regionales pero se reserva el derecho a nuevos contraataques
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde allí.
"El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios", aseguró Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.
-
Guerra Irán | El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes
El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, localizado en Teherán, sufrió un aparatoso incendio según afirmaron medios locales este sábado, tras la ronda más reciente de ataques del Ejército de Israel contra la capital de Irán.
Objetivo de anteriores bombardeos en los días precedentes, el aeropuerto ardía en la madrugada de hoy en varios puntos y espesas columnas de humo se elevaban sobre este aeródromo que se usa para vuelos nacionales y diplomáticos, según imágenes difundidas por la televisión local Press TV.
-
Guerra Irán | Trump muestra en privado un "serio interés" por desplegar "un pequeño contingente" de tropas en Irán, según NBC News
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha mostrado un "serio interés" por desplegar tropas estadounidenses en Irán, según ha informado la cadena NBC News citando a varios funcionarios estadounidenses.
El citado medio asegura que Trump ha discutido la idea con asesores y funcionarios republicanos, mostrando estar a favor de la idea de desplegar un pequeño contingente de tropas estadounidenses que se utilizaría para fines específicos y descartando, por el momento, una invasión terrestre a gran escala.
Según las fuentes, las ideas de Trump pasan por controlar el uranio y el petróleo iraní, cooperando con un nuevo régimen para su producción en un escenario similar al de Venezuela.
Este viernes, Trump recibió a altos mandos militares y el Departamento de Guerra para una sesión informativa con motivo de la primera semana de acciones bélicas. Sin embargo, aún no existe ninguna confirmación de cambios de estrategia o envío de soldados a tierra.
En al menos dos de sus intervenciones públicas esta semana Trump dijo que no descartaba el envío de tropas en una guerra que hasta ahora solo ha consistido en una campaña aérea.
Sin embargo, en una entrevista telefónica con NBC calificó como "una perdida de tiempo" realizar esta acción de momento, considerando que el máximo líder, Alí Jameneí, fue eliminado en el inicio de la guerra hace una semana.
-
Guerra Irán | EEUU aprueba la venta de municiones a Israel sin pasar por el Congreso
El Departamento de Estado de EEUU aprobó este viernes una posible venta de municiones a Israel por un valor estimado de 151,8 millones de dólares y determinó que existe una "emergencia" que permite eximir el proceso habitual de revisión del Congreso.
-
Guerra Irán | Israel y EEUU cumplen una semana de guerra contra Irán
Este sábado se cumple una semana desde el inicio de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, con numerosos bombardeos y muertos en territorio iraní, pero también libanés, y con un Israel centrado en la interceptación de misiles.
-
Guerra Irán | Israel ataca una universidad-academia militar y búnkeres con "altos cargos" de Irán
Las Fuerzas Aéreas israelíes atacaron Teherán y el centro del país de nuevo la madrugada de este sábado, bombardeando la Universidad Imán Hosein, pero también búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban "cientos de agentes del régimen", incluidos "altos cargos", según un comunicado castrense.