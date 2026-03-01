El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advertirá este domingo en la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la UE que la escalada militar en Oriente Medio "es muy peligrosa", no tiene cobertura legal ni "encaje" en la Carta de Naciones Unidas. "La guerra no es la vía".

Albares, en una entrevista en TVE, también ha asegurado que Estados Unidos, por la información que él tiene, no ha utilizado las bases de Rota (Cádiz) ni de Morón de la Frontera (Sevilla) como apoyo en la operación Furia épica contra Irán: "De la información que yo tengo, en absoluto".

Según ha explicado, las bases militares de uso conjunto y soberanía española no se van a usar "para nada" que no esté incluido dentro del tratado, "que tiene un perímetro y fuera de ese perímetro no se van a usar" -ha recalcado- ni tampoco se van a utilizar fuera de los principios de la Carta de la ONU.