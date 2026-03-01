🔴 EEUU e Israel lanzan un ataque a gran escala contra Irán: la operación 'Furia épica' busca un cambio de régimen en Teherán
🔴 Irán confirma la muerte de Jamenei y Trump insta a su población a rebelarse contra el régimen: "Es la oportunidad"
🔴 El arsenal de Irán para responder a Israel y EEUU: misiles hipersónicos, balísticos y enjambres de drones
Albares ve peligrosa la operación en Irán y sin "encaje" en la ONU: "La guerra no es la vía"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advertirá este domingo en la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la UE que la escalada militar en Oriente Medio "es muy peligrosa", no tiene cobertura legal ni "encaje" en la Carta de Naciones Unidas. "La guerra no es la vía".
Albares, en una entrevista en TVE, también ha asegurado que Estados Unidos, por la información que él tiene, no ha utilizado las bases de Rota (Cádiz) ni de Morón de la Frontera (Sevilla) como apoyo en la operación Furia épica contra Irán: "De la información que yo tengo, en absoluto".
Según ha explicado, las bases militares de uso conjunto y soberanía española no se van a usar "para nada" que no esté incluido dentro del tratado, "que tiene un perímetro y fuera de ese perímetro no se van a usar" -ha recalcado- ni tampoco se van a utilizar fuera de los principios de la Carta de la ONU.
Última hora | Al menos seis muertos tras caer un misil iraní cerca de Jerusalén
Al menos seis personas han muerto tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, informó la Policía israelí. Además, 20 personas han resultado heridas.
El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son 6 los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzaron los ataques contra Irán.
El petróleo sube un 10% por el conflicto con Irán y podría alcanzar los 100 dólares el barril
El crudo Brent subió un 10% a cerca de 80 dólares por barril en el mercado extrabursátil el domingo, dijeron operadores de petróleo, mientras que analistas predijeron que los precios podrían subir hasta 100 dólares después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hundieron a Oriente Medio en una nueva guerra.
"Si bien los ataques militares en sí mismos apoyan los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del Estrecho de Ormuz", dijo Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.
La mayoría de los armadores de petroleros, las grandes petroleras y las casas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado a través del Estrecho de Ormuz, según informaron fuentes comerciales, después de que Teherán advirtiera a los barcos que no transitaran por la vía fluvial. Más del 20% del petróleo mundial se transporta a través del Estrecho de Ormuz.
Netanyahu: "En los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha amenazado a Irán con su nuevos ataques en los próximos días. De hecho, esta mañana el Ejército israelí ya ha retomado la ofensiva contra Teherán con cuatro oleadas de ataques aéreos con unas díez explosiones en total que han sacudido la ciudad.
En un vídeo publicado en su cuenta de X, Netanyahu ha asegurado que "en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista y que crearemos condiciones para que el valiente pueblo de Irán se libere de las cadenas de la tiranía".
در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026
ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.
و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:
ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.
این فرصتیست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx
¿Cómo es el proceso para elegir al líder supremo de Irán?
En medio de una guerra, la República Islámica debe elegir un nuevo líder supremo tras la muerte el sábado de Alí Jameneí en un ataque de Estados Unidos e Israel tras 36 años en el cargo y aunque suenan varios nombres no hay un claro favorito.
El artículo 111 de la Constitución iraní establece que al líder supremo de la República Islámica lo nombra "en el menor tiempo posible” la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez fue en las elecciones de marzo de 2024.
La elección del líder requiere la mayoría de los votos de los representantes presentes en la sesión, es decir, la mitad más uno.
Mientras se elige a un nuevo líder, se contempla la formación de un consejo que asume el liderazgo provisional del país formado ahora por el presidente, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, y un miembro del Consejo de lo Guardianes, que en esta ocasión será el ayatolá Alireza Arafi.
Última hora | Varios heridos tras caer un misil en una localidad cercana a Jerusalén
Un misil impactó este domingo en Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén, y causó varios heridos, informaron los servicios de emergencias israelíes.
La Policía informó del impacto de un proyectil contra "una estructura" y el servicio de emergencias United Hatzalah indicó que varias personas resultaron heridas de gravedad.
Ataque a Irán, en directo | China condena el "inaceptable" ataque a Teherán
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha condenado el "inaceptable" ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán tras recordar que había un proceso diplomático abierto y ha planteado la necesidad de construir un "frente conjunto" a nivel internacional contra las "acciones unilaterales".
"Es necesario un frente común contra las acciones unilaterales", ha afirmado Yi, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino publicado tras una conversación entre Yi y su homólogo ruso, Sergei Lavrov.
Yi ha criticado también el "inaceptable asesinato flagrante de un líder soberano y la incitación a un cambio de régimen". "Son violaciones del derecho internacional y de las normas básicas de las relaciones internacionales", ha reprochado.
Última hora de la guerra | Kaja Kallas afirma que la muerte de Jamenei es un "momento decisivo en la historia de Irán"
La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo el domingo que la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, fue "un momento decisivo en la historia de Irán".
"Lo que viene después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su gente pueda moldear con mayor libertad", dijo Kallas en la red social X.
"Estoy en contacto con mis socios, incluidos aquellos en la región que sufren el peso de las acciones militares de Irán, para encontrar medidas prácticas para la desescalada".
Jamenei murió el sábado, anunciaron los medios estatales iraníes, en ataques aéreos israelíes y estadounidenses que pulverizaron su complejo central de Teherán.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el domingo que habló con el rey Abdullah de Jordania y que Europa está "en plena solidaridad" con Jordania después de los ataques iraníes.
Londres denuncia que misiles iraníes fueron disparados hacia sus bases en Chipre pero descarta un ataque directo
El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha confirmado este domingo que el Ejército británico identificó dos misiles iraníes disparados "en dirección" a sus bases en Chipre si bien ha descartado por ahora que se haya tratado de un ataque.
"Estamos bastante seguros de que no apuntaban a nuestras bases", ha declarado Healey en una entrevista con Sky News. Reino Unido cuenta, cabe recordar, dos bases en la isla.
Healey, sin embargo, ha declarado que el incidente es una señal de que la escalada regional tras los ataques de EEUU e Israel y los contraataques iraníes "es una amenaza muy real y creciente".
Alí Larijani, 'Delcy' de Irán, jura venganza contra Israel y EEUU: "Quemaremos sus corazones"
Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, no se encuentra entre los altos cargos del régimen muertos en la primera oleada de ataques de las operaciones 'Furia épica' y 'Rugido del león' ordenadas por EEUU e Israel.
Larijani, según fuentes de las fuerzas armadas israelíes, sí era un objetivo y se habría reunido con el ayatolá Alí Jamenei en la misma mañana del sábado en la que el líder supremo de Irán fue ejecutado. Sus primeros movimientos indican que efectivamente era el hombre elegido para pilotar la continuidad del régimen en caso de un descabezamiento.
"Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", pronunció, al tiempo que saludaba a los altos cargos muertos en los bombardeos como "mártires que fortalecen la resistencia del pueblo".
Von der Leyen asegura que tras la muerte de Jamenei, "Irán renueva la esperanza"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha declarado que a raíz de la marcha de Jamenei, "el pueblo iraní renueva la esperanza". Pero, al mismo tiempo, esta situación lleva a Irán a una "espiral de violencia".
"Este momento conlleva un riesgo real de inestabilidad que podría llevar a la región a una espiral de violencia. Estamos colaborando estrechamente con todos los actores clave, así como con nuestros socios regionales, para salvaguardar la estabilidad, la seguridad y proteger la vida de los civiles", ha expresado von der Leyen en un tuit publicado este domingo en la red social X.
I just spoke with @KingAbdullahII of Jordan. We stand in full solidarity with the Hashemite Kingdom of Jordan following yesterday’s Iranian strikes.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2026
With Khamenei gone, there is renewed hope for the people of Iran. We must ensure that the future is theirs to claim and shape.…
El Papa León XIV pide el fin de la "espiral de violencia" tras los ataques a Irán
El Papa León XIV dijo el domingo que está siguiendo con "profunda preocupación" los acontecimientos tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán e hizo un apasionado llamamiento para detener lo que llamó una "espiral de violencia".
"Dirijo un emotivo llamamiento a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable", afirmó el Papa.
"La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas o con armas... sino sólo mediante un diálogo razonable, genuino y responsable", dijo el Papa durante su discurso semanal a los peregrinos en la Plaza de San Pedro después de la oración dominical.
El gran ayatolá Naser Makarem Shirazi llama a la guerra santa contra EEUU e Israel
El gran ayatolá Naser Makarem Shirazi una figura prominente del chiísmo iraní emitió el domingo una fetua (edito islámico) donde llamaba a la yihad contra Estados Unidos e Israel.
El marya taqlid chií, el rango más alto dentro de la jerarquía chiita usulí, indicó que "el pueblo de Irán y el mundo islámico son los vengadores de la sangre del líder mártir de la Revolución", tras el asesinato del líder supremo de la república islámica, Ali Jameneí.
"Los principales responsables de este crimen son Estados Unidos y el régimen sionista. Esta venganza es un deber religioso de todos los musulmanes del mundo hasta que se erradique el mal de estos criminales", indicó Shirazi según reportó la agencia iraní Tasnim.
Metsola dice que" el fin del Ayatolá debe marcar el fin de la era de los dictadores en Irán"
La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha dicho que "el fin del Ayatolá debe marcar el fin de la era de los dictadores en Irán".
Además, la maltesa ha manifestado que la población iraní merece "la libertad" tras 47 años de régimen ayatolá y ha reivindicado el papel de la Unión Europea como mediador de conflictos internacionales.
El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años y jurista chií, será el líder supremo interino de Irán, tras la muerte de Jamenei
El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado el domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará el país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, informó hoy la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.
Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.
El tercer miembro del consejo es clérigo y jurista chií que actualmente ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país, miembro del Consejo de Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo, según la página de la Asamblea de Discernimiento.
Albares: "No hay víctimas mortales españolas"
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "no hay víctimas mortales españolas" en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que también han provocado las represalias de Teherán en la región. Así, los 30.000 españoles en la zona están a salvo.
Además, ha recordado que hoy a las 17:00 h se celebra un Consejo Extraordinario de Asuntos Exteriores para abordar la situación del conflicto y medidas prácticas para la desescalada del conflicto. La reunión la va a liderar Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea.
Última hora de la guerra | Putin dice que el asesinato de Jamenei violó "todas las normas”
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en la ofensiva lanzada contra el país persa por fuerzas israelíes y estadounidenses y aseguró que se trata de un asesinato, cometido con una ”cínica violación” de las normas.
”Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, dijo Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.
Israel asegura que mató a 40 comandantes y altos funcionarios iraníes "en un minuto"
El Ejército israelí aseguró este domingo que "en un minuto", durante el primer ataque de la Operación "Rugido del León", iniciada ayer contra Irán en esta nueva guerra con colaboración de EE.UU., acabó con la vida de 40 comandantes y altos funcionarios iraníes.
"Durante la noche, continuamos e intensificamos los ataques en todo Irán. Estamos allanando el camino hacia la frontera iraní, llegando hasta la ciudad de Teherán. Atacamos también los sistemas de defensa iraníes y ampliamos la superioridad aérea de la Fuerza Aérea", declaró a medios Effie Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), este domingo.
Irán lanza dos misiles "en dirección a Chipre", confirma Reino Unido
Reino Unido ha confirmado que Irán ha lanzado dos misiles "en dirección a Chipre" y que el Ejército británico ha derribado dos drones. Así lo ha confirmado el secretario de Defensa británico, John Healey, en una entrevista en SkyNews.
"Tenemos dos misiles disparados en dirección a Chipre. No creemos que tenían como objetivo Chipre, pero de todas formas es un ejemplo de cómo hay una amenaza creciente muy real de un régimen que está atacando toda la región y que requiere que actuemos", ha explicado Healey
Además, Healy ha recordado que los soldados británicos en Irak han abatido al menos un dron iraní.
'We're taking down the drones that are menacing either our bases, our people, or our allies'— Sky News (@SkyNews) March 1, 2026
British forces are 'taking down' Iranian drones that have threatened British interests in the Middle East, @JohnHealey_MP tells @TrevorPTweetshttps://t.co/wCvpri8yw4
:tv: Sky 501 pic.twitter.com/KFFVd4FGM6
Respuesta de Irán | 456 heridos y una mujer fallecida en Israel
El balance provisional de los contraataques iraníes contra Israel deja por ahora una mujer fallecida y 456 heridos de diversa consideración, pero la mayoría leves, según una estimación publicada este domingo por el Ministerio de Salud israelí.
La fallecida es una mujer de 60 años y la causa de su muerte parece ser un fallo respiratorio durante una de las evacuaciones. Su fallecimiento fue confirmado esta mañana.
Un total de 456 personas han sido hospitalizadas en algún momento de los ataques, de las cuales 86 siguen ingresadas. Una de ellas se encuentra en estado grave y 19 han recibido un pronóstico reservado.