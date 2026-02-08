Liberado el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de María Corina Machado

Las claves nuevo Generado con IA Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano y aliado de María Corina Machado, fue liberado tras más de ocho meses en prisión. La liberación de Guanipa, considerado uno de los presos políticos más simbólicos de Venezuela, fue confirmada por su hijo Ramón Guanipa en redes sociales. Durante su encarcelamiento, Guanipa estuvo recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Maripérez.

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, estrecho aliado de María Corina Machado y considerado como uno de los presos políticos más simbólicos en su país, fue liberado este domingo tras más de ocho meses en prisión.

La noticia ha sido confirmada a través de la cuenta del opositor en la red social X, en una publicación firmada por su hijo Ramón Guanipa.

Guanipa se encontraba recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Maripérez, donde ha pasado los últimos ocho meses privado de libertad.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.