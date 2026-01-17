Delcy Rodríguez releva al colombiano Alex Saab en el gabinete, marcando un cambio en el círculo de Maduro

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez anunció la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional y Comercio Nacional en Venezuela, creando una nueva instancia dirigida por Luis Antonio Villegas. La reestructuración implica la salida de Alex Saab, empresario colombiano cercano a Maduro, quien deja su puesto en el gabinete y asumirá nuevas responsabilidades aún no especificadas. Alex Saab estuvo vinculado a polémicas internacionales, enfrentando acusaciones en EEUU por lavado de dinero, aunque fue liberado tras un perdón presidencial y los cargos fueron posteriormente desestimados. La salida de Saab y otros cambios ministeriales forman parte de una reorganización impulsada por Rodríguez para consolidar el control político y responder a presiones tanto internas como internacionales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una reestructuración significativa del gabinete tras fusionar dos carteras claves del Ejecutivo: el Ministerio de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional.

La decisión implica la creación de una “nueva instancia” que estará dirigida por Luis Antonio Villegas, lo que a su vez implica la salida del empresario colombiano Alex Saab del gabinete, un colaborador considerado cercano al expresidente Nicolás Maduro.

La fusión de ambos ministerios, explicada por Rodríguez como una medida orientada a “optimizar” la gestión económica de cara a los retos de producción y comercio del país, fue anunciada por la mandataria a través de su cuenta oficial de Telegram.

En ese mensaje, la presidenta interina agradeció a Saab "por su labor al servicio de la Patria" y aseguró que "asumirá nuevas responsabilidades", sin detallar cuáles serán esas funciones futuras.

Villegas, quien ya se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde febrero de 2024, asumirá ahora la responsabilidad de la cartera conjunta.

La figura de Saab, por el contrario, desaparece del gabinete en un momento de importantes ajustes ministeriales impulsados por Rodríguez en apenas sus primeros días al frente del Ejecutivo venezolano, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses durante una intervención militar en Caracas el 3 de enero.

Su trayectoria

El empresario colombiano Alex Saab, nacido en Barranquilla y de origen familiar libanés, había sido designado por Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024, tras ocupar la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela.

Su trayectoria política y empresarial ha estado marcada por una amplia polémica internacional: en 2020 fue detenido en Cabo Verde a petición de las autoridades de Estados Unidos, que lo acusaron de conspiración para lavado de dinero y de actuar como supuesto “testaferro” del régimen venezolano, cargos que negaba Caracas.

Saab fue extraditado a EEUU, donde permaneció en prisión desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando recibió un perdón presidencial firmado por entonces por el presidente Joe Biden en el marco de un intercambio de prisioneros. Posteriormente, en marzo de 2024, la justicia estadounidense desestimó los cargos en su contra.

La salida de Saab del gabinete se produce en un contexto de presiones externas y ajustes internos. La administración de Rodríguez ha impulsado varias modificaciones en altos cargos desde que asumió el poder tras la caída del régimen chavista tradicional: este viernes también se reportaron nuevos nombramientos ministeriales en áreas como Transporte, Ecosocialismo y Comunicación, así como cambios en puestos claves de seguridad y economía, parte de un proceso más amplio de reorganización del Ejecutivo.

Analistas consideran que esta reconfiguración responde tanto a la necesidad de consolidar el control político en un momento de transición como a la presión de actores internacionales, particularmente de Washington, para reducir las figuras más controvertidas del entorno madurista y dar señales de apertura hacia enfoques más pragmáticos en materia económica y de gobernanza.

Aunque Saab mantuvo un perfil bajo como empresario durante años, su cercanía al chavismo y su larga trayectoria de vínculos con la gestión de Maduro lo convirtieron en un símbolo de las redes de poder que algunos gobiernos extranjeros y críticos del régimen asociaban con corrupción y prácticas opacas.

Su salida marca un hito en la reconfiguración política de Venezuela, en medio de un escenario de tensiones internas y expectativas de cambios más amplios en la administración del país.