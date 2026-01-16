Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Omán e Israel han instado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que no bombardee territorio iraní y así evitar una escalada bélica en Oriente Medio.

En las últimas horas, el mandatario estadounidense ha rebajado la amenaza de un nuevo ataque contra el régimen de los ayatolás porque cree que las ejecuciones están disminuyendo.

Asimismo, con las protestas aplastadas, Irán busca desactivar una posible intervención de Estados Unidos con una mezcla de amenazas -provocará el caos en la región- y diplomacia -estamos dispuestos a negociar- tras las amenazas del presidente estadounidense



El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantiene una ajetreada agenda con llamadas con sus homólogos de otros países en los que reitera que una acción estadounidense en suelo iraní podría llevar a Oriente Medio al caos, a la vez que asegura que su país se defenderá.