Arabia Saudí, Catar... e Israel presionan a Trump para frenar su ataque a Irán mientras EEUU envía su principal portaviones
Al menos 2.677 muertes confirmadas en Irán por las protestas contra el régimen
Las protestas que se están produciendo en Teherán desde finales de 2025 han provocado una grave represión del régimen de los ayatolás. Según el grupo de derechos humanos HRANA, hay 2.677 muertes confirmadas y 1.693 casos bajo revisión.
Además, el apagón de internet continúa desde que el Gobierno iraní decidiera desconectar a sus conciudadanos del exterior el pasado 8 de enero como respuesta a las manifestaciones.
Day 19 of Iran’s protests: at least 2,677 confirmed deaths, 1,693 cases under review, 2,677 severely injured, and 19,097 detained across 187 cities. Nationwide internet shutdown continues as the UN Security Council meets.— HRANA English (@HRANA_English) January 15, 2026
More in HRANA’s report here:https://t.co/MKwkT9RsI3 pic.twitter.com/TRaNUrVd0K
Los países del Golfo instan a Trump a evitar un ataque militar contra Irán
Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Omán e Israel han instado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que no bombardee territorio iraní y así evitar una escalada bélica en Oriente Medio.
En las últimas horas, el mandatario estadounidense ha rebajado la amenaza de un nuevo ataque contra el régimen de los ayatolás porque cree que las ejecuciones están disminuyendo.
Asimismo, con las protestas aplastadas, Irán busca desactivar una posible intervención de Estados Unidos con una mezcla de amenazas -provocará el caos en la región- y diplomacia -estamos dispuestos a negociar- tras las amenazas del presidente estadounidense
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantiene una ajetreada agenda con llamadas con sus homólogos de otros países en los que reitera que una acción estadounidense en suelo iraní podría llevar a Oriente Medio al caos, a la vez que asegura que su país se defenderá.
Trump cree que no hay planes de ejecuciones en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que las matanzas de manifestantes contra los protestantes en Teherán se están reduciendo, por lo que se reduce la amenaza de que Estados Unidos bombardee Irán.
El régimen de los ayatolás, según medios iraníes, afirman que se ha suspendido la condena a muerte en la horca de un joven de 26 años.
Él es Erfan Soltani, un hombre que participó en las protestas en Fardis (provincia iraní de Alborz) y fue detenido por el régimen de los ayatolás.
Última hora en Irán | Israel pide a EEUU que no lance un ataque sobre Teherán
Según un alto funcionario estadounidense –citado de forma anónima por The New York Times–, el propio Benjamin Netanyahu habría llamado a Trump pidiéndole que pospusiera un posible ataque contra Irán. Por lo visto, según explica un extenso análisis aparecido en el Jerusalem Post, Netanyahu teme un ataque masivo contra Israel si Jamenei se ve acorralado.
Irán afirma en la ONU que responderá a cualquier agresión con una acción "decisiva"
El representante permanente adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, afirmó este jueves ante el Consejo de Seguridad que su país responderá con una acción "decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a la región con un ataque militar.
"Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU (que recoge el derecho a la legítima defensa)", expresó Darzi en una sesión del Consejo solicitada por la delegación de EE.UU.