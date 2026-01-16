El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, se dirigió este viernes a la población israelí en un vídeocomunicado en el que señaló que las directrices de seguridad en el país permanecen sin alteraciones, si bien las fuerzas armadas "están operando en la máxima preparación para un amplio rango de escenarios" en medio de las tensiones regionales con Irán.

"Nuestra responsabilidad en las FDI es gestionar la situación de forma comedida, profesional y responsable", afirma el militar en el vídeo. "En las últimas semanas hemos fortalecido nuestras capacidades y aumentado nuestra preparación en todas las fronteras".

Defrin reitera que en las últimas semanas, pero especialmente en los últimos días el Ejército ha seguido los desarrollos en la región, en alusión a las protestas en Irán y el posible ataque de Estados Unidos contra la república islámica.

"En consecuencia, el jefe del Estado Mayor lleva a cabo evaluaciones de seguridad constantes con todos los cuerpos relevantes", continúa.