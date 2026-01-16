-
El Ejército israelí dice estar preparado para distintos escenarios ante las tensiones regionales
El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, se dirigió este viernes a la población israelí en un vídeocomunicado en el que señaló que las directrices de seguridad en el país permanecen sin alteraciones, si bien las fuerzas armadas "están operando en la máxima preparación para un amplio rango de escenarios" en medio de las tensiones regionales con Irán.
"Nuestra responsabilidad en las FDI es gestionar la situación de forma comedida, profesional y responsable", afirma el militar en el vídeo. "En las últimas semanas hemos fortalecido nuestras capacidades y aumentado nuestra preparación en todas las fronteras".
Defrin reitera que en las últimas semanas, pero especialmente en los últimos días el Ejército ha seguido los desarrollos en la región, en alusión a las protestas en Irán y el posible ataque de Estados Unidos contra la república islámica.
"En consecuencia, el jefe del Estado Mayor lleva a cabo evaluaciones de seguridad constantes con todos los cuerpos relevantes", continúa.
-
Cabreo en Noruega tars regalar Machado a Trump su medalla del Nobel de la Paz
Políticos de varios partidos noruegos han criticado este viernes la decisión de la líder opositora venezolana María Corina Machado de entregarle al presidente de EEUU, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, con el que ella fue distinguida el mes pasado en Oslo.
"Aunque Trump haya recibido la medalla, eso no significa que haya ganado el premio de la Paz", dijo a la televisión pública noruega NRK la exministra de Exteriores y diputada liberal Ine Eriksen Søreide.
En declaraciones al mismo medio, el líder del Partido Centrista, Trygve Slagsvold Vedum, incidió en la misma idea y señaló que el hecho de Trump haya aceptado la medalla muestra que es "el clásico tonto que tiene que apropiarse de las distinciones y el trabajo de otros".
"Esto es ante todo algo absurdo y sin sentido", afirmó la líder del rojiverde Partido de Izquierda Socialista, Kirsti Bergstø.
Este partido y otra fuerza de izquierda, Rojo, ambos aliados del Gobierno laborista en minoría, ya criticaron en su momento la elección de Machado.
"Ahora la medalla Nobel está colgada en la oficina de Trump y, desgraciadamente, es una consecuencia predecible de la decisión del Comité Nobel", declaró el portavoz de política exterior de Rojo, Bjørnar Moxnes.
-
Delcy Rodríguez busca que se faciliten las inversiones en el sector petrolero de Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que busca que se faciliten las inversiones en el sector petrolero de su país, la mayor reserva de crudo del mundo, en momentos en que Trump ha mostrado un empeño en revitalizar sus infraestructuras tras la captura de Nicolás Maduro.
En redes sociales, la líder chavista explicó que la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que presentó el jueves en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, tiene el objetivo de "facilitar la inversión, fortalecer la seguridad jurídica y lograr resultados más rápidos".
Rodríguez entregó el jueves a la junta directiva de la AN, encabezada por su hermano, Jorge Rodríguez, un proyecto de reforma de esa ley del que no dio detalles pero afirmó que tiene como finalidad permitir que "flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos" petrolíferos.
-
Irán cifra en 3.000 los detenidos durante las protestas, las ONG denuncian que hay más de 19.000
Las autoridades de Irán anunciaron este viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas.
"Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3.000 miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora", informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vimculada a la Guardia Revolucionaria.
Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19.000 personas, según han podido confirmar.
-
El jefe del Mossad visita EEUU para consultas sobre Irán mientras Israel eleva al máximo la alerta de sus sistema de defensa aérea
El director de la agencia de espionaje israelí Mossad, David Barnea, aterrizó este viernes en Estados Unidos para mantener conversaciones sobre la situación en Irán, según informó Axios.
Se espera que Barnea se reúna en Miami con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien supervisa el canal de comunicación directo entre Estados Unidos e Irán.
Mientras, Israel elevó al máximo nivel la preparación de sus sistemas de defensa aérea para este fin de semana ante la creciente tensión en la región, en un contexto marcado por las amenazas de Irán y la inestabilidad en la frontera con Líbano.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el jueves que todos sus recursos defensivos permanecen en alerta total, listos para responder a cualquier operación que ponga en riesgo la seguridad del país y de su población.
Mientras, la letal represión en Irán parece haber sofocado ampliamente las protestas por ahora, según un grupo de derechos humanos y residentes, mientras los medios estatales informaron de más arrestos el viernes a la sombra de las reiteradas amenazas de EEUU de intervenir si continúan los asesinatos.
-
El enviado especial de Trump: "Se debe llegar a un acuerdo sobre Groenlandia"
El enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia, Jeff Landry, señaló este viernes a Fox News que creía que se podía llegar a un acuerdo sobre el territorio ártico, ya que Trump habla "en serio" sobre sus planes de controlarlo.
"Creo que hay un acuerdo que debe alcanzarse y se alcanzará una vez que esto se resuelva", dijo.
"Creo que ha dejado las bases. Le ha dicho a Dinamarca lo que busca, y ahora se trata de que el secretario Rubio y el vicepresidente JD Vance lleguen a un acuerdo", añadió.
Landry también desveló que planeaba visitar Groenlandia en marzo.
-
Cuba advierte a Trump de que no habrá entendimiento ni negociación con "coerción"
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió este viernes a EEUU de que no habrá entendimiento posible ni negociación con "coerción" e indicó que su país está dispuesto al "diálogo", pero en "igualdad" y con "respeto".
Díaz-Canel hizo estas declaraciones en el discurso central del acto de homenaje a los 32 cubanos muertos en la operación militar estadounidense del pasado día 3 que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa.
"Cuba no amenaza ni desafía", aseguró el presidente cubano, quien sin embargo agregó que, de ser agredida, la isla se defendería con igual "fiereza" que en las guerras independentistas contra España o en previas agresiones de EE.UU.
-
Trump 'bendice' a Delcy: envía al director de la CIA a reunirse con ella en Caracas mientras recibía a Machado en la Casa Blanca
La Administración de Donald Trump no pone pegas al Gobierno interino de Venezuela. Todo lo contrario. Satisfecho por el desarrollo de los acontecimientos tras la captura de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense ha enviado al director de la CIA, John Ratcliffe, a Caracas donde mantuvo este jueves un encuentro cara a cara con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada.
Se trata del primer miembro del Gabinete de Trump y el cargo estadounidense de mayor rango que visita la capital venezolana tras la exitosa operación militar relámpago de la Delta Force que extrajo a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, y los condujo a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.
Y además se produjo el mismo día que el presidente republicano recibía en la Casa Blanca, de forma bastante discreta, a la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado. Pese a ello, la jefa de prensa de Trump, Karoline Leavitt, no tuvo reparos en alabar a Delcy Rodríguez: "Ha sido extremadamente colaborativa y ha cumplido con todo lo que hemos pedido".
Mundo