Trump justifica su respaldo a Delcy para que Venezuela no sea un nuevo Irak: "Despidieron a todos y terminaron con el ISIS"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump justificó su respaldo a Delcy Rodríguez en Venezuela para evitar que el país se convierta en un nuevo Irak. Trump destacó que la destitución masiva en Irak favoreció la aparición del ISIS y busca evitar una situación similar en Venezuela. El presidente de EEUU se reunió por primera vez con María Corina Machado, quien le regaló su medalla del premio Nobel como muestra de gratitud. La administración estadounidense ha optado por trabajar con Delcy Rodríguez como presidenta interina, excluyendo de momento a Machado del proceso de transición.

El presidente de EEUU, Donald Trump, justificó este viernes su respaldo a Delcy Rodríguez en Venezuela al asegurar que es necesario evitar que el país suramericano se convierta en un nuevo Irak.

"Si alguna vez recuerdas un lugar llamado Irak donde todo el mundo fue despedido... La policía, los generales, todos fueron despedidos y terminaron siendo ISIS", dijo Trump al ser preguntado por qué respalda a Rodríguez y no a María Corina Machado.

"Ayer tuve una reunión estupenda con una persona a la que respeto mucho, y ella, obviamente, también me respeta a mí y a nuestro país, y me regaló su premio Nobel. Nunca la había conocido antes, y quedé muy impresionado. Es una gran mujer", declaró Trump sobre Machado a su salida de la Casa Blanca.

En cuanto a la medalla del premio Nobel con la que la propia Machado obsequió al presidente el jueves como muestra de "gratitud", Trump dijo que fue un "gesto muy amable".

"Me dijo: 'Usted ha puesto fin a ocho guerras y nadie en la historia merece este premio más que usted'. Y me pareció un gesto muy bonito. Creo que es una gran mujer y volveremos a hablar", agregó el líder republicano.

El gobernante ha mostrado interés en numerosas ocasiones sobre el premio Nobel de la Paz, y suele insistir en que ha puesto fin a varios conflictos internacionales y en que este galardón debería concederse según el número de guerras resueltas.

Trump y Machado almorzaron el jueves en la Casa Blanca, en su primera reunión, que llegó tras la operación militar estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

No han trascendido detalles de la conversación entre ambos, pero la líder opositora ha afirmado que el mandatario estadounidense está comprometido con su causa.

Hasta ahora, la Administración estadounidense ha excluido a Machado del proceso de transición en Venezuela por el momento, al considerar que no tiene ahora suficientes apoyos para asumir el poder y ha optado por trabajar con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien según Trump está bajo su tutela y ha cumplido con "todas sus exigencias".

Poco antes de su escueta declaración, Machado había asegurado que Rodríguez no tiene ningún acuerdo con el mandatario Trump y se limita a cumplir sus "órdenes".

"Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo", afirmó Machado en una rueda de prensa en Washington tras recordar que en las anteriores iniciativas de diálogo el chavismo siempre se había salido "con la suya".

Para Machado, el operativo estadounidense del 3 de enero para deponer y capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, demostró que "tenía que haber una amenaza real, una fuerza real" para lograr un cambio en Venezuela.

La líder opositora subrayó que Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, "le tiene terror al presidente Trump".