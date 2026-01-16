Trump amenaza ahora con imponer aranceles a los países que no acepten que EEUU se haga con Groenlandia

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump amenaza con imponer aranceles a países que no acepten que EE.UU. se haga con Groenlandia, alegando razones de seguridad nacional. Dinamarca ha incrementado su presencia militar en Groenlandia y otras naciones europeas han anunciado el envío de tropas para reforzar la seguridad en la isla. El Gobierno danés reafirma la soberanía de Groenlandia y rechaza las pretensiones estadounidenses, aunque acepta crear un grupo de trabajo bilateral para dialogar. Parlamentarios estadounidenses destacan la importancia de respetar la soberanía de Dinamarca y consideran que Groenlandia debe ser vista como aliada, no como un activo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer nuevos aranceles a los países que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, bajo el argumento de que la isla es central para los intereses de EE.UU.

"Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga", dijo Trump en una mesa redonda sobre la asistencia sanitaria en el medio rural.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el trato al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos se han sumado a la iniciativa y han enviado o enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno de Trump con el argumento de reforzar su "seguridad nacional" y de que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan "en absoluto" al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica también en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las "discrepancias" sobre el tema.

Este lunes, una delegación bicameral de parlamentarios estadounidenses resaltó, tras una reunión en el Parlamento danés, el respeto a la soberanía de Dinamarca y el derecho de Groenlandia a decidir por sí misma.

"Hablamos del valor de la OTAN y de la obligación de respetar los principios fundamentales de soberanía, integridad territorial y autodeterminación", dijo en rueda de prensa el senador demócrata por Delaware Chris Coons, que ejerció de líder de una delegación de once congresistas y senadores, dos de ellos republicanos.

Coons resaltó que el propósito de la visita es "escuchar respetuosamente" y "llevar de vuelta" a Estados Unidos una visión real de la situación de Dinamarca y Groenlandia, territorio autónomo suyo, para ayudar a "bajar la temperatura".

Los groenlandeses no sienten ninguna amenaza a su seguridad por parte de Rusia y China, enfatizó Coons, añadiendo que tanto Dinamarca como su territorio autónomo están abiertos a aumentar la presencia militar estadounidense y los intercambios comerciales, "si preguntamos de forma cortés".

"Hay que ver a Groenlandia como un aliado, no como un activo", afirmó la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski, promotora de la iniciativa con la socialista Aaja Chemnitz, una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés.