Irán afirma ante la ONU que responderá a cualquier agresión de EEUU con una acción "decisiva, proporcional y legal"

El actual Representante Permanente Adjunto de Irán ante las Naciones Unidas, Gholamhossein Darzi, se dirige a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Irán, a petición de Estados Unidos, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 15 de enero de 2026. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Irán ha advertido en la ONU que responderá de manera decisiva, proporcional y legal a cualquier agresión militar de Estados Unidos, invocando el derecho a la legítima defensa. El representante iraní acusa a Estados Unidos de incitar la violencia y fomentar la desestabilización interna en Irán, así como de participar en la promoción de disturbios violentos. Las protestas antigubernamentales en Irán han dejado más de 3.400 muertos, y Teherán culpa al Estado Islámico y a grupos armados organizados de la violencia. Países como Rusia y China han apoyado la soberanía de Irán, mientras que Francia y otros países europeos exigen el fin de la represión y defienden el derecho de los iraníes a decidir su futuro.

El representante permanente adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, ha afirmado este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su país responderá con una acción "decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a la región con un ataque militar.



"Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU (que recoge el derecho a la legítima defensa)", ha expresado Darzi en una sesión del Consejo solicitada por la delegación de EEUU.



El iraní insistió en que "la incitación a la violencia, el fomento de la desestabilización interna y la amenaza explícita de acción militar" contra el país suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

Las protestas antigubernamentales que tienen lugar en Irán desde el pasado 28 de diciembre se han saldado con la vida de unas 3.428 personas, según cifras de organizaciones como IHRNGO, y han derivado en miles de heridos.



Darzi ha rechazado hoy en el Consejo las acusaciones vertidas contra el régimen iraní y culpó al Estado Islámico de las muertes de manifestantes. Según él, las protestas comenzaron de manera pacífica, pero fueron posteriormente "secuestradas" por grupos armados organizados.

El diplomático iraní también ha acusado a Estados Unidos de implicarse de manera directa en "la promoción de disturbios violentos" en Irán y de tratar de esconder su complicidad en las manifestaciones "como parte del intento de Israel de arrastrar a EEUU hacia otra guerra de agresión contra Irán".



Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia, una intervención a la que la ONU se ha opuesto. En respuesta, Darzi ha acusado al país norteamericano de sentar las bases para la desestabilización política con una posible intervención militar justificada "bajo una supuesta narrativa humanitaria".



Por su parte, el representante estadounidense, Mike Waltz, ha afirmado durante su intervención que "todas las opciones están sobre la mesa" para "detener la masacre" en las protestas.



Mientras, países como Rusia o China han defendido la soberanía e integridad territorial de Irán, y en concreto la delegación rusa ha calificado la sesión del Consejo como "otro intento" de EEUU de "justificar una agresión descarada y una interferencia en los asuntos internos de un Estado soberano".



Otros países como Francia han argumentado que solo el pueblo iraní "debe decidir su destino" pero han insistido en que hay una "responsabilidad colectiva" en denunciar la violencia y la represión vista durante las manifestaciones.