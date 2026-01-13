[Irán anuncia que ejecutará a los cabecillas de la revuelta: ya son 648 muertos en la represión más sangrienta de los ayatolás]
-
Albares confirma la liberación de otros tres españoles encarcelados en Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la liberación de otros tres ciudadanos españoles que se encontraban presos en cárceles de Venezuela.
En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha indicado que estas "tres nuevas liberaciones" tuvieron lugar ayer lunes y se unen al grupo de cinco presos españoles liberados anteriormente y que "ya están en España".
De los tres nuevos liberados, ha detallado el ministro, uno "ha decidido mantenerse en Venezuela", otra ciudadana "saldrá hoy mismo" rumbo a España, mientras que la tercera persona "está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España".
Se trata de un "paso muy positivo", ha afirmado Albares, que ha animado al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones.
Albares ha aplaudido la labor "discreta" que realiza el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana.
-
El juez del Distrito Sur de Nueva York rechaza incorporar a un abogado al equipo legal de Maduro
El juez federal estadounidense Alvin Hellerstein ha rechazado este lunes incorporar al abogado Bruce Fein a la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que permanece encarcelado en Nueva York, desde que el pasado 3 de enero fuese capturado junto a su mujer, Cilia Flores, en un ataque del Ejército de Estados Unidos en Caracas.
Así lo recoge un escrito del magistrado difundido en redes sociales en respuesta a una solicitud de Fein que "no tiene base legal", según ha considerado el juez. "Fein basa su solicitud en la información recibida de personas anónimas que, según afirma en una respuesta sin juramento, son creíbles y pertenecen al círculo íntimo o la familia de Maduro", señala el magistrado en una orden que esgrime que "las personas anónimas no pueden nombrar abogados; solo el acusado puede hacerlo".
Hellerstein no ve motivación suficiente para llevar al dirigente venezolano ante el "tribunal para preguntarle a puerta cerrada si desea añadir a Fein a su equipo de defensa, como solicita" el letrado.
"Si Maduro desea contratar a Fein, puede hacerlo. Fein no puede nombrarse a sí mismo para representar a Maduro", ha zanjado el juez, después de que Fein, exsubsecretario del Departamento de Justicia durante el mandato de Ronald Reagan, solicitara participar en el equipo legal del depuesto presidente de Venezuela.
La principal objeción a la incorporación de Fein ha venido del reconocido penalista Barry Pollack, contratado por Maduro como su abogado defensor y quien solicitó la semana pasada al juez Hellerstein que negara la petición de Fein, alegando que su cliente aseguró no conocerlo ni haberlo autorizado a actuar en su nombre.
El presidente venezolano, que se ha declarado inocente en su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, deberá comparecer nuevamente el 17 de marzo ante el juez Hellerstein, de 92 años y confirmado en el puesto en 1998, durante el mandato de Bill Clinton.
El mandatario venezolano está acusado de cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos, que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada".
En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína. Asimismo está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos, según recoge Europa Press.
-
Delcy Rodríguez responde a Trump: "Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EEUU"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha respondido este lunes al presdiente de EEUU, Donald Trump, después de que compartiera en sus redes sociales una página manipulada de Wikipedia en la que se le describe como "presidente interino" del país latinoamericano tras el ataque de Washington que dejó un centenar de muertos y la captura de su mandatario, Nicolás Maduro.
"He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EEUU", ha manifestado desde el estado La Guaira, donde ha supervisado el reinicio de las clases tras la operación militar estadounidense.
Rodríguez ha aprovechado la ocasión para "ratificar y reafirmar la soberanía y la independencia de Venezuela". Asimismo, ha agregado que están "avanzando en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional para hacer reivindicar y para proteger los derechos" de Venezuela.
La imagen, a la que Trump no agrega ningún comentario, indica que es "presidente interino" de Venezuela desde enero, cuando "asumió" el cargo, después de asegurar tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que Estados Unidos estaría a cargo de gestionar los asuntos del país.
La captura de Maduro llevó a la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a asumir el cargo de presidenta encargada, mientras que Trump dijo el viernes que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" contra Venezuela debido a la "cooperación" mostrada por las autoridades del país sudamericano desde entonces, informa Europa Press.
-
El Pentágono usó un avión con apariencia civil en el primer ataque contra una embarcación en el Caribe
El Pentágono habría utilizado una aeronave secreta con apariencia civil en el primer ataque contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe que, según la Administración del presidente Donald Trump transportaba drogas, según han informado funcionarios estadounidenses al The New York Times bajo condición de anonimato.
Esta operación, llevada a cabo cerca de las costas de Venezuela, causó la muerte de 11 personas. La cifra de fallecidos por estos ataques supera el centenar.
De acuerdo con el periódico, la aeronave no llevaba armamento visible bajo las alas y ocultaba sus municiones dentro del fuselaje, además de no presentar ningún tipo de apariencia militar. Funcionarios citados por el rotativo señalaron que observaron imágenes de vigilancia del ataque.