Países Bajos condena la represión en Irán y exige fin de la violencia
El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, ha denunciado este lunes que "el régimen iraní está reprimiendo severamente toda forma de protesta" y que, "como resultado, muchas personas han muerto". En este contexto, ha pedido a Teherán "detener la violencia, liberar a quienes han sido arrestados injustamente y restablecer el acceso a Internet".
El canciller de Alemania: "Esta violencia no es una muestra, ni expresión de fortaleza, sino de debilidad"
El canciller alemán, Friedrich Merz, instó este lunes a las autoridades iraníes a modificar de forma radical su respuesta frente a las protestas que sacuden el país y les pidió que protejan a sus ciudadanos en lugar de intimidarlos, en una condena expresada durante su visita oficial a la India. Durante una comparecencia en la ciudad india de Ahmedabad junto al primer ministro, Narendra Modi, el dirigente alemán describió la actuación policial de Teherán como una señal de debilidad política.
“Esta violencia no es una demostración ni una expresión de fortaleza, sino de fragilidad, y debe cesar”, afirmó Merz ante los medios. “No solo es su derecho salir a protestar, sino que además quiero rendir homenaje al valor con el que afrontan una violencia desproporcionada”, añadió.
Diplomáticos franceses y de otros países europeos convocados por Teherán
El embajador de Francia y otros diplomáticos de "misiones europeas" fueron convocados este lunes por las autoridades de Irán, molestas por el apoyo que sus países han manifestado a los participantes en las protestas que recorren el país, señalaron fuentes de la diplomacia francesa.
El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, convocó "a los jefes de las misiones europeas para un intercambio sobre la situación actual", dijeron las fuentes de la diplomacia francesa.
"Los embajadores expresaron enérgicamente nuestra preocupación", afirmaron las fuentes.
Según medios franceses, que citan un comunicado de las autoridades iraníes difundido por la televisión estatal, los otros diplomáticos convocados por Araghchi era de las embajadas de Alemania, Italia y el Reino Unido.
El mensaje de una joven iraní en las protestas a Reza Pahlaví: "No te permitiremos regresar"
Una joven en las protestas iraníes ha lanzado un mensaje a Reza Pahlaví, príncipe heredero de Irán: “Echamos a tu padre como a un perro, no te permitiremos regresar”.
El presidente del parlamento iraní, ante un posible ataque de EEUU orquestado por Trump: "Ven y verás lo que les pasa a las fuerzas estadounidenses"
El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, fue uno de los altos cargos que participó este lunes en las manifestaciones progubernamentales celebradas en Irán. Durante el acto, pronunció un discurso en el que aseguró que el país responderá ante un posible ataque de Estados Unidos encabezado por Donald Trump.
“Ven y verás cómo todos tus recursos en la región serán destruidos; ven y verás lo que les ocurre a las bases, los barcos y las fuerzas estadounidenses”, afirmó Ghalibaf en declaraciones recogidas por la cadena pública iraní IRIB.
Miles de iraníes participan en manifestaciones progubernamentales
Miles de personas participaron este lunes en una serie de manifestaciones a favor del Gobierno en distintos puntos de Irán, en un contexto marcado por el movimiento popular que desde hace dos semanas se mantiene contra las autoridades de la república islámica, según informaron medios afines al Ejecutivo iraní.
La movilización más multitudinaria se produjo al mediodía en las calles de Teherán, donde numerosos asistentes salieron portando banderas nacionales, tal y como muestran las imágenes aéreas difundidas por la televisión pública iraní, IRIB.
Según este medio, también se celebraron concentraciones de apoyo al Estado en las ciudades del norte de Sanandaj, Kermanshah y Rasht, así como en la localidad central de Shahrekord.
Evolución de las protestas en Irán
Irán ha entrado en su tercera semana de protestas con un número de muertos significativo; no obstante, dichas cifras son difíciles de corroborar o contrastar. La organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Activist New Agency (HRANA), declaró que casi 500 manifestantes han muerto hasta ahora.
Este es el repaso de cómo se ha llegado a este punto:
28 de diciembre: Comerciantes y vendedores de bazares salen a las calles coreando consignas contra el régimen por su incapacidad para hacer frente al pago de los alquileres, después de que la moneda nacional, el rial, alcanzara mínimos históricos.
31 de diciembre: Un miembro de la fuerza paramilitar iraní Basij fallece y otros 13 resultan heridos cuando las protestas derivan en episodios violentos en la ciudad de Kuhdasht, en la provincia de Lorestán, según informan medios estatales. Se trata de la primera muerte conocida vinculada a las protestas.
1 de enero: Al menos cinco personas mueren en dos enfrentamientos distintos con la policía en varias provincias. Tres de los fallecimientos se producen cuando manifestantes asaltan una comisaría en la ciudad de Azna, en la provincia occidental de Lorestán, según la agencia estatal Fars.
2 de enero: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte de que su país intervendrá si continúan las muertes de manifestantes. En respuesta, el jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, afirma en X que una injerencia estadounidense provocaría “perturbaciones en toda la región y la destrucción de los intereses estadounidenses”.
4 de enero: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, muestra su apoyo a los manifestantes. Ese mismo día, las fuerzas de seguridad iraníes irrumpen en un hospital de Ilam y detienen a manifestantes heridos, una práctica habitual del aparato de seguridad.
8 de enero: El príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi, llama a los ciudadanos a “salir a la calle y, como un frente unido, proclamar sus demandas”. Imágenes verificadas por CNN muestran protestas masivas en todo el país. Las autoridades cortan el acceso a internet y a las líneas telefónicas poco después del inicio de las movilizaciones.
9 de enero: Las autoridades reprimen con violencia la disidencia mientras las protestas continúan. Testigos presenciales aseguran haber visto a las fuerzas de seguridad portando armas militares y disparando contra la población, con escenas en hospitales descritas como “completamente caóticas”.
11 de enero: El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, atribuye los disturbios persistentes a “terroristas” vinculados al extranjero, a los que acusa de incendiar bazares, mezquitas y espacios culturales. El número de víctimas mortales sigue aumentando, con cientos de fallecidos según el recuento de HRANA.
El bloqueo de internet en Irán interrumpe los servicios consulares
El bloqueo de internet en Irán ha interrumpido ciertos servicios consulares en Teherán, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias semioficial Tasnim del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei.
“Somos plenamente conscientes de que, debido a los cortes de internet, la prestación de algunos servicios consulares se ha visto interrumpida (...) Esta situación es resultado de las condiciones específicas que se nos impusieron, así como de las decisiones tomadas por las autoridades de seguridad pertinentes en vista de la situación de seguridad del país", declaró el portavoz.
Añadió, según relató el medio CNN, que el ministerio estará en contacto con las embajadas y consulados en la capital, y aseguró que el problema se resolverá pronto.
La asociación Irán Justicia denuncia "masacre" y "crímenes de lesa humanidad" en el país
La presidenta de la asociación Irán Justicia, la abogada franco-iraní Chirinne Ardakani, denunció este lunes la "masacre" cometida especialmente este fin de semana contra los manifestantes en el país y apeló a la comunidad internacional a reconocer "los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo".
"Lo que sabemos con certeza es que se utilizaron armas de guerra, con escenas de masacre en las calles, para reprimir a los manifestantes", afirmó a la radio Franceinfo Ardakani, quien también es abogada de la Premio Nobel de la Paz de 2023 Narges Mohammadi, detenida nuevamente en Irán el pasado 12 de diciembre.
El Parlamento Europeo ha vetado la entrada a sus sedes de diplomáticos y representantes de Irán
La presidenta de la institución, Roberta Metsola, anunció este lunes la prohibición de acceso para personal diplomático y otros representantes iraníes como respuesta a la represión ejercida por el régimen de Teherán desde finales de diciembre contra las protestas en el país, que han dejado más de medio millar de víctimas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).
“No podemos seguir como si nada ocurriera. Mientras el valiente pueblo de Irán continúa alzándose en defensa de sus derechos y su libertad, hoy he tomado la decisión de prohibir el acceso de todo el personal diplomático y otros representantes de la República Islámica de Irán a todas las instalaciones del Parlamento Europeo”, explicó Metsola a través de sus redes sociales.
It cannot be business as usual.— Roberta Metsola (@EP_President) January 12, 2026
As the brave people of Iran continue to stand up for their rights and their liberty, today I have taken the decision to ban all diplomatic staff and any other representatives of the Islamic Republic of Iran from all European Parliament premises.…
Miles de personas respaldan al Gobierno iraní en manifestaciones en la capital y en otros puntos del país
Miles de personas se ha movilizado este lunes en la capital de Irán, Teherán, y en otros puntos del país asiático para mostrar su apoyo al Gobierno iraní ante las protestas antigubernamentales contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.
Los simpatizantes del Gobierno han rendido homenaje a los miembros de las fuerzas de seguridad que han muerto durante los recientes "disturbios" en el país en una masiva concentración celebrada este lunes en la céntrica Plaza de la Revolución de Teherán e impulsada por el presidente iraní, Masud Pezeshkian.
Italia pide a Irán que no aplique la pena de muerte contra los manifestantes
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este lunes a Irán que no utilice la pena de muerte como instrumento para reprimir las protestas que se han extendido por varias ciudades del país.
"Por lo que respecta a Irán, hemos lanzado un llamamiento para que no se utilice la pena de muerte como herramienta para reprimir las manifestaciones", declaró Tajani en declaraciones a los medios en la sede del Ministerio de Exteriores en Roma, donde añadió que Italia trabaja por la paz en Oriente Medio y en Ucrania.
Presidente israelí dice "solidarizarse" con el pueblo iraní tras la represión en revueltas
El presidente de Israel, Isaac Herzog, manifestó este lunes su solidaridad con el pueblo de Irán, donde protestas masivas están siendo reprimidas por el régimen de los ayatolás y, según al menos la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), ya hay más de 500 muertos.
"Nos solidarizamos con el pueblo iraní que marcha valientemente por su libertad mientras hablamos, y que está siendo reprimido sin piedad por un régimen que es la raíz de tanto mal en el mundo", dijo Herzog en su residencia de Jerusalén, tras una reunión con líderes cristianos en Tierra Santa dos días antes del Año Nuevo ortodoxo.
Sumar respalda las protestas de las mujeres en Irán, pero subraya que el futuro del país no lo decide EEUU ni Israel
La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha mostrado su apoyo a las mujeres que se movilizan en Irán contra el régimen de los 'ayatolás', pero ha advertido que es el propio país el que debe decidir su futuro, no Estados Unidos ni Israel.
La UE se plantea nuevas sanciones contra Irán por la represión de manifestantes
La Unión Europea (UE) está evaluando la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Irán por la represión violenta de las manifestaciones que recorren actualmente las calles del país.
El portavoz comunitario de Exteriores Anouar el Anouni afirmó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea que la UE ya cuenta con un marco jurídico específico enfocado en los autores de violaciones graves de los derechos humanos y abusos en Irán, al que se han añadido a lo largo de los años una serie de entidades y personas.
“Por lo tanto, este marco ya está en vigor y estamos dispuestos a proponer nuevas sanciones más severas tras la violenta represión de los manifestantes”, indicó, y agregó que se trata de una decisión que "los Estados miembros deben adoptar por unanimidad en el Consejo” de la Unión.
“Por nuestra parte, y también por parte de la presidenta (de la Comisión, Ursula) Von der Leyen, estamos estudiando, efectivamente, nuevas sanciones”, corroboró la portavoz jefa de la institución, Paula Pinho.
Trump dice que el Ejército de EEUU está "analizando muy seriamente" intervenir en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que el Ejército del país norteamericano está "analizando muy seriamente" una respuesta ante las protestas antigubernamentales que desde hace semanas sacuden las principales ciudades de Irán, al considerar que las autoridades iraníes han cruzado la línea roja tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones.