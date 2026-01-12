Irán ha entrado en su tercera semana de protestas con un número de muertos significativo; no obstante, dichas cifras son difíciles de corroborar o contrastar. La organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Activist New Agency (HRANA), declaró que casi 500 manifestantes han muerto hasta ahora.

Este es el repaso de cómo se ha llegado a este punto:

28 de diciembre: Comerciantes y vendedores de bazares salen a las calles coreando consignas contra el régimen por su incapacidad para hacer frente al pago de los alquileres, después de que la moneda nacional, el rial, alcanzara mínimos históricos.

31 de diciembre: Un miembro de la fuerza paramilitar iraní Basij fallece y otros 13 resultan heridos cuando las protestas derivan en episodios violentos en la ciudad de Kuhdasht, en la provincia de Lorestán, según informan medios estatales. Se trata de la primera muerte conocida vinculada a las protestas.

1 de enero: Al menos cinco personas mueren en dos enfrentamientos distintos con la policía en varias provincias. Tres de los fallecimientos se producen cuando manifestantes asaltan una comisaría en la ciudad de Azna, en la provincia occidental de Lorestán, según la agencia estatal Fars.

2 de enero: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte de que su país intervendrá si continúan las muertes de manifestantes. En respuesta, el jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, afirma en X que una injerencia estadounidense provocaría “perturbaciones en toda la región y la destrucción de los intereses estadounidenses”.

4 de enero: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, muestra su apoyo a los manifestantes. Ese mismo día, las fuerzas de seguridad iraníes irrumpen en un hospital de Ilam y detienen a manifestantes heridos, una práctica habitual del aparato de seguridad.

8 de enero: El príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi, llama a los ciudadanos a “salir a la calle y, como un frente unido, proclamar sus demandas”. Imágenes verificadas por CNN muestran protestas masivas en todo el país. Las autoridades cortan el acceso a internet y a las líneas telefónicas poco después del inicio de las movilizaciones.

9 de enero: Las autoridades reprimen con violencia la disidencia mientras las protestas continúan. Testigos presenciales aseguran haber visto a las fuerzas de seguridad portando armas militares y disparando contra la población, con escenas en hospitales descritas como “completamente caóticas”.

11 de enero: El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, atribuye los disturbios persistentes a “terroristas” vinculados al extranjero, a los que acusa de incendiar bazares, mezquitas y espacios culturales. El número de víctimas mortales sigue aumentando, con cientos de fallecidos según el recuento de HRANA.