La ola de protestas en Teherán y otras ciudades del país deja más de 500 muertos, según el grupo de derechos humanos HRANA. En paralelo, Trump amenaza con una respuesta militar en Irán que se suma a la tensión política y social en Venezuela desde que Estados Unidos capturase a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Cuba apela a la épica castrista: verterá "hasta la última gota de sangre" por "defender la Patria" antes que claudicar ante Trump
-
Trump publica una imagen manipulada con el cargo de "presidente interino de Venezuela"
El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este domingo en Truth Social una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de "presidente interino de Venezuela" a fecha de enero de 2026.
El mandatario republicano ha publicado en otras ocasiones imágenes manipuladas o videos de inteligencia artificial (IA) con el aparente objetivo de polemizar, mientras la página oficial de Wikipedia no mostraba ningún cambio e indicaba su cargo real, el de presidente de EEUU
Este domingo, el mandatario afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "en algún momento", y aseguró que EEUU "está llevándose muy bien con el liderazgo" del país tras la captura de Nicolás Maduro.
En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial, reiteró sus amenazas a Rodríguez y aseguró que "probablemente afrontaría una situación probablemente que la de Maduro" si no coopera.
"Ella nos preguntó (si) podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije, sí, podemos. Ahora está llegando a Estados Unidos", apostilló Trump, que pretende revitalizar el sector petrolero en Venezuela y comercializar parte de su crudo.
-
Trump dice que Irán quiere negociar
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que los líderes de Irán le "llamaron" ayer y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.
"Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", dijo Trump dijo a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno "va a hacer una determinación".
"Quizás tengamos que actuar antes de una reunión", agregó.
El mandatario consideró que el Gobierno iraní "está empezando" a cruzar una línea porque "ha muerto gente que no tenía que morir", algo que atribuyó al imperio de la "violencia" por parte de sus líderes.