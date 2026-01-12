El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este domingo en Truth Social una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de "presidente interino de Venezuela" a fecha de enero de 2026.

El mandatario republicano ha publicado en otras ocasiones imágenes manipuladas o videos de inteligencia artificial (IA) con el aparente objetivo de polemizar, mientras la página oficial de Wikipedia no mostraba ningún cambio e indicaba su cargo real, el de presidente de EEUU

Este domingo, el mandatario afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "en algún momento", y aseguró que EEUU "está llevándose muy bien con el liderazgo" del país tras la captura de Nicolás Maduro.

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial, reiteró sus amenazas a Rodríguez y aseguró que "probablemente afrontaría una situación probablemente que la de Maduro" si no coopera.

"Ella nos preguntó (si) podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije, sí, podemos. Ahora está llegando a Estados Unidos", apostilló Trump, que pretende revitalizar el sector petrolero en Venezuela y comercializar parte de su crudo.