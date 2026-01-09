Jorge Rodríguez ensalza el papel de Zapatero como mediador del chavismo ante sectores de la oposición durante diez años

El expresidente español defiende su discreción y neutralidad para mantener la confianza de las partes y facilitar la negociación política en Venezuela.

Su labor ha sido fuertemente criticada por la oposición, que lo acusa de favorecer al régimen de Maduro y de legitimar retrocesos democráticos.

Zapatero ha sido clave en la búsqueda de diálogo entre el chavismo y sectores de la oposición venezolana desde 2014, actuando como mediador y observador electoral.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, agradece a José Luis Rodríguez Zapatero su papel como mediador en la liberación de presos políticos, incluidos cinco españoles.

El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, ha agradecido el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en el proceso de mediación para la liberación de presos políticos -entre ellos cinco españoles-, un gesto que busca “consolidar la convivencia” en el país tras el ataque de EEUU al territorio, la captura de Nicolás Maduro y los consecuentes cambios en el Ejecutivo chavista.

“Siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho” a la “vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz”, ha expresado Rodríguez en alusión a Zapatero, así como a actores internacionales como el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva o el Reino de Catar, en concreto a sus instituciones del Estado.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha valorado los esfuerzos del expresidente del Gobierno en esta intermediación y ha elogiado a su persona, "quien desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional". Venezuela agradece a España y Brasil su apoyo y anuncia proceso de “excarcelación” de detenidos

Las polémicas labores de Zapatero en Venezuela han sido fuertemente criticadas desde el bloque opositor, a los que el gobierno chavista suele llamar "sectores extremistas" y a los que Rodríguez ha mencionado este jueves señalando que no han formado parte de la negociación de la excarcelación al considerar que "ellos son la negación de la política".



"Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", ha añadido Rodríguez en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



Zapatero también participó en la mediación para el intercambio de presos entre Venezuela y Estados Unidos del pasado verano. El entonces Gobierno de Nicolás Maduro también le agradeció sus "valerosas gestiones" en aras "del diálogo político, la paz y la reconciliación" en su país.

Asimismo, estuvo presente en la operación llevada a cabo en la Embajada de España en la que el líder opositor de Venezuela, Edmundo González, abandonó su país de manera forzada pese a que todo apunta que había ganado las elecciones. Actualmente recibe asilo político en España.

El papel mediador de Zapatero en Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero se involucró como mediador, observador electoral y facilitador de diálogo entre el Gobierno de Maduro y distintos sectores opositores de Venezuela en 2014 en un contexto de protestas masivas y creciente confrontación institucional.

Desde entonces, su principal labor se ha centrado en la liberación de los presos políticos y buscar un espacio de negociación entre las partes que pudiera frenar la violencia y abrir canales de diálogo.

Su rol activo en la crisis política venezolana, así como su estrecha relación con Maduro, Delcy Rodríguez y su hermano durante tantos años, ha desgastado la imagen del expresidente socialista tanto dentro como fuera de España, especialmente en el abanico de la derecha y la extrema derecha.

Dudan de su influencia real en el país suramericano: le acusan de simpatizar con el régimen, de tener intereses económicos, de legitimar la dictadura e incluso consideran que podría haber "colaborado" con Maduro en los delitos penales de los que le acusa EEUU.

Una de sus grandes críticas es la líder de la oposición, María Corina Machado, quien ha señalado que su mediación en las elecciones presidenciales celebradas el pasado verano favoreció indirectamente al régimen de Maduro. Le acusa de actuar más como facilitador para el Gobierno que como árbitro neutro.

Zapatero ha defendido siempre su estrategia de discreción y ha evitado pronunciarse públicamente sobre ciertos aspectos, como el reconocimiento de líderes opositores o las irregularidades electorales, alegando que mantener la confianza de todas las partes es una condición para mediar eficazmente.

El primer contacto oficial con el país se da con su papel como observador en los comicios de 2015, marcando el comienzo de una década de viajes continuados a Caracas. Entre 2016 y 2017, Zapatero comienza a tomar protagonismo en el marco político venezolano, reuniéndose frecuentemente con la cúpula del chavismo.

Tras la crisis institucional de 2017, comenzaron a aflorar las críticas desde los sectores opositores, acusándole de minimizar los retrocesos democráticos y de actuar como un interlocutor cómodo para el régimen. La posterior proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado en 2019 erosionó aún más su credibilidad.

A partir de entonces, su papel se vuelve más discreto pero constante, manteniendo reuniones con Maduro, contactos con el chavismo y defendiendo la vía del diálogo frente a las sanciones internacionales.