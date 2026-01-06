El presidente venezolano, Nicolás Maduro, va a ser juzgado por narcotráfico en Estados Unidos tras haber sido capturado este sábado 3 de enero junto a su mujer, Cilia Flores.
Delcy Rodríguez ha asumido el cargo de presidenta interina.
🔴Delcy dispuesta a perpetuar el chavismo bajo la amenaza de muerte de Trump y el recelo de la cúpula militar
🔴Donald Trump dice que Cuba está "a punto de caer" sin el petróleo venezolano
-
Trump descarta elecciones en Venezuela durante los próximos 30 días
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha descartado este lunes una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino "recupere su salud", situándose a sí mismo al frente de la transición política del país junto a sus hombres de confianza.
En una entrevista con la cadena NBC News concedida dos días después de que Washington capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores y los trasladaran a EEUU para juzgarlos por narcoterrorismo, el mandatario ha dibujado una transición en Venezuela a largo plazo y ha vuelto a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras petroleras del país, una tarea para la que pone un horizonte de 18 meses.
-
Machado afirma no haber tenido comunicación con Trump desde el pasado mes de octubre
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó este martes no haber tenido comunicación con el presidente estadounidense, Donald Trump, desde el pasado mes de octubre.
Estas declaraciones las hizo en el programa 'Hannity' de Fox News. Durante su entrevista, Corina Machado acusó a Delcy Rodríguez de ser la principal "arquitecta de tortura, tráfico de personas y es aliada de Rusia e Irán".
-
Machado agradece a Trump la captura de Maduro y afirma que regresará pronto a Venezuela
La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las "valientes acciones" que, según afirmó, condujeron a la captura de Nicolás Maduro, durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News.
Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.
La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva.